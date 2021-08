Nehringen

Die Bilder aus den Hochwassergebieten machen betroffen und haben viele Hilfs- und Spendenaktionen in Gang gesetzt. Olaf Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Gransebieth, war als Helfer vor Ort und traf dabei auf die Schulleiterin der Erich-Kästner-Realschule in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Am 23. August sollten dort eigentlich die Mädchen und Jungen wieder zusammenfinden und sich von ihren tollen Ferienerlebnissen berichten können. Bisher weiß jedoch noch niemand, ob und wie nun der Start in das Schuljahr überhaupt erfolgen kann. Auch kann die Schulleiterin einige ihrer Schüler und Eltern gar nicht erreichen. Von ihnen weiß sie nicht, wo sie abgeblieben sind, was aus ihnen geworden ist.

Geschockt vom Anblick der Schule

Den Unterschied zwischen den Fernsehbildern und dem eigenen Erleben hat Olaf Schmidt deutlich gespürt. Der Bürgermeister der Gemeinde Gransebieth gehörte der Führungsgruppe an, die sich mit 15 Fahrzeugen aus den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald im Auftrage des Landes auf den Weg in das Hochwassergebiet machten. „Am Bereitstellungspunkt haben wir gesehen, wie groß die Hilfsbereitschaft ist. Das hat uns beeindruckt“, sagt Olaf Schmidt.

Gransebieths Bürgermeister Olaf Schmidt war im Hochwassergebiet im Einsatz und hat dabei die Schule in Ahrweiler gesehen. Das Amt Recknitz-Trebeltal möchte Spenden sammeln, um den Schülern hier eine Auszeit zu ermöglichen. Quelle: privat / Olaf Schmidt

Doch mitten im Geschehen kommen andere Gefühle hoch. „In Ahrweiler habe ich zum ersten Mal die Schule gesehen. Auf Bildern ist es ja schon surreal, aber wenn man es live sieht, werden einem die Knie weich“, sagt der Bürgermeister. „Lehrer und auch Schüler waren am Aufräumen. Sie versuchen zu retten, was zu retten ist. Sie haben einfach einen Schultisch umgekippt, um damit den Schlamm rauszuschieben. Einen Tag nachdem die Flut kam, hätte es die Zeugnisse gegeben und die Kinder wären in die Ferien gegangen. Auch die Zeugnisse hat es nun vernichtet, sie lagen schon auf den Tischen bereit.“

„Es wird Jahre brauchen, bis sich das erholt.“

Es wird Jahre dauern, dies alles wieder aufzubauen. „Was man da unten gesehen hat, kann man mit den Bildern nicht beschreiben. Ich habe ein paar Tage zu tun gehabt, das zu verarbeiten“, sagt Olaf Schmidt.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Erdgeschoss der zweistöckigen Schule stand komplett unter Wasser, das obere Geschoss hat es nicht ganz so schlimm getroffen. Deutlich ist jedoch, dass die Sporthalle wohl nicht mehr zu retten ist und auch der Kindergarten – der ebenfalls auf dem Gelände untergebracht ist – nur noch abgerissen werden kann. Nach seiner Kenntnis gab es unter den Schulkindern keine Opfer. Aber drei von vier Kindern sind unmittelbar vom Hochwasser betroffen.„Es ist eine riesige Umweltkatastrophe. Es ist so viel Unrat in dem Schlamm, auch Benzin und Diesel. Es wird Jahre brauchen, bis sich das erholt.“

Ferien vom Hochwasser-Alltag

Im Amt Recknitz-Trebeltal stießen diese Schilderungen auf tiefe Anteilnahme. „Wir haben recht spontan beschlossen, den Schulklassen einen Aufenthalt hier im Jugendgästehaus in Nehringen zu ermöglichen“, erklärt Anke Haß, Leitende Verwaltungsbeamtin des Amtes Recknitz-Trebeltal. Der Spendenaufruf zur Finanzierung dieser Aktion zeigte bereits in den ersten Tagen, wie groß die Hilfsbereitschaft in der Bevölkerung ist. „Wir haben bereits 10 000 Euro in einer Woche zusammenbekommen. Das rührt uns sehr“, sagt Anke Haß.

Gransebieths Bürgermeister Olaf Schmidt war im Hochwassergebiet im Einsatz und hat dabei die Schule in Ahrweiler gesehen. Das Amt Recknitz-Trebeltal möchte Spenden sammeln, um den Schülern hier eine Auszeit zu ermöglichen. Quelle: privat / Olaf Schmidt

Ursprünglich war geplant, die Gruppen im August und September einzuladen. Da die Situation momentan aber noch so ungewiss ist und nicht absehbar ist, ob die Klassen bis dahin überhaupt wieder zusammengefunden haben, möchte man das Angebot nun bis ins nächste Jahr ausweiten. „Wir sind da flexibel und nehmen die Schüler auch gerne noch im Frühjahr in Empfang. Vielleicht kann man auch Familien, die alles verloren haben, die Chance geben, das Erlebte hier zu verdauen“, meint die leitende Verwaltungsbeamtin.

Hier können Sie spenden

Daher werden auch weiterhin noch händeringend Spenden erbeten. Um den Aufenthalt und die Reisekosten zu finanzieren, wurde ein Spendenkonto eingerichtet. Empfänger: Amt Recknitz-Trebeltal, IBAN: DE79 1505 0500 0534 0011 14, Verwendungszweck: Urlaub für Kinder aus Hochwassergebieten.

Außerdem prüft das Amt, ob der Schule mit Möbeln geholfen werden kann. Denn die neu gebaute Grundschule in Bad Sülze ist komplett neu ausgestattet, so dass die Tische, Stühle und Schränke der alten Schule an Ahrweiler übergeben werden könnte. Vorerst muss jedoch geklärt sein, ob und wo der Schulbetrieb dort wieder aufgenommen werden kann. Dann würde sich das Amt freuen, wenn sich eine Spedition bereit erklärt, den Transport zu übernehmen.

Von Wenke Büssow-Krämer