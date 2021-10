Bad Sülze

Uniformierte Soldaten am Wachposten: Die Recknitztal-Kaserne bei Bad Sülze wird streng bewacht. Sie liegt in einem idyllischen Tal im Landkreis Vorpommern-Rügen, derzeit umgeben von goldenen Herbstwäldern.

Doch die Idylle trügt. Nach dem tragischen Tod eines 24-jährigen Polizisten aus Hamburg in der vergangenen Woche, der hier an einer Übung teilnahm, rückte der Bundeswehrstützpunkt in den medialen Fokus. Die OSTSEE-ZEITUNG durfte den streng bewachten Ort unter die Lupe nehmen.

Vor den Stahltoren wartet Lars Koch. Der Stabsfeldwebel wird die OZ über das Gelände führen. „Sind sie gut angekommen?“, fragt der Soldat – und öffnet eine Tür neben der Schranke, nachdem die Ausweise von einer Wache kontrolliert wurden. Auf dem Weg ins Büro erklärt er die Struktur der Flugabwehrraketengruppe 24, welche in der Recknitztal-Kaserne stationiert ist.

Von dummen Raketen und Rucksäcken voller Katzenfutter

Seine Truppe untersteht dem Flugabwehrraketengeschwader 1, kurz FlaRakG1, in Husum (Schleswig-Holstein). Als Teil der Bundeswehr sorgen sie im Falle eines Angriffes für Sicherheit im deutschen Luftraum. „Wir sind auf den sogenannten ,scharfen Schuss’ spezialisiert“, erzählt Koch.

Bildergalerie von der Recknitz-Kaserne in Bad Sülze

Zur Galerie Die OZ war zu Besuch in der Recknitztal-Kaserne bei Bad Sülze. Das Gelände wird von der Flugabwehrraketengruppe 24 genutzt, doch auch die Polizei ist dort ein- bis zweimal im Jahr, um Übungen durchzuführen.

Gemeint ist ein defensives Waffensystem, welches Lenkflugkörper zur Verteidigung einsetzt. „Einfache Raketen sind dumm. Die werden abgefeuert und fliegen irgendwo hin. Unsere Raytheon-Missiles können jedoch gelenkt werden.“ Den scharfen Schuss üben die Soldaten im Ausland. „Unser Luftraum ist dafür zu eng“, sagt der Stralsunder. So findet Training auf Kreta oder in den USA statt.

Die 620 Berufssoldaten können sich nach der Ausbildung jedoch nicht ausruhen. Sie müssen regelmäßig trainieren, um fit zu bleiben. Dazu gehören neben Sport auch Märsche im umliegenden Wald. „Das ist kein Spaziergang“, betont Koch. Die Soldaten müssen mit 15 Kilo schweren Rucksäcken über Stock und Stein stapfen. „Idealerweise wird darin Ausrüstung verstaut, viele packen aber Katzenfutter ein, damit sie das Gewicht erreichen.“ Das Gepäck wird abgewogen. Zu ernsthaften Verletzungen sei es bei Märschen jedoch noch nie gekommen.

Verhängnisvolle Übung: Hamburger Polizist stirbt

Vor knapp zwei Wochen gab es jedoch einen tragischen Zwischenfall. Ein 24-jähriger Hamburger nahm mit weiteren Polizisten an einem sechs Kilometer langen Nachtmarsch teil. Danach verschlechterte sich sein Gesundheitszustand, wenig später verstarb er im Krankenhaus. Seit dem tragen die Streifenwagen im Norden Trauerflor.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Bereitschaftspolizist war für ein mehrtägiges Training in der Kaserne. „Die Polizei nutzt unser Gelände ein- bis zweimal im Jahr. Wir stellen ihnen eine Unterkunft und die Übungsplätze zur Verfügung“, erklärt Koch.

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist bis heute unklar. „Der Wald ist nicht sonderlich gefährlich. Dort gibt es viele Wege und Joggingrouten“, sagt der Soldat. Zudem sei das Gebiet flach, da sich die Kaserne im Tal befindet.

Ausbildung in der Recknitztal-Kaserne abgebrochen

Bei der Übung handelte es sich um einen Basislehrgang. Er fand vom 11. bis 13. Oktober statt. Insgesamt 17 Polizeivollzugsbeamte aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, Berlin und MV nahmen teil, darunter auch der verstorbene Hamburger. Die Polizisten sollten auf ihren Einsatz in einer Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit vorbereitet werden.

„Der Lehrgang beinhaltet wechselnde Ausbildungsinhalte aus den Bereichen Einsatztraining und Taktik sowie verschiedene körperliche Beanspruchungen“, heißt es aus dem Landesbereitschaftspolizeiamt MV. Für besondere Übungseinheiten müsse die Landespolizei vereinzelt auf behördenexterne Unterbringungskapazitäten zurückgreifen. „Das war aufgrund der Dauer des Lehrgangs hier der Fall.“ Wegen des Todesfalles wurde der Lehrgang frühzeitig abgebrochen.

Polizisten werden auf Einsätze bei Fußballspielen vorbereitet

Die Polizisten greifen im Lehrgang auf zugewiesene Körperschutzausstattungen und dienstliche Ausrüstung zurück. Dabei sollen die Beamten möglichst realitätsnah auf echte Einsätze vorbereitet werden. „Dazu zählen auch Fußballspiele“, heißt es vom Polizeiamt.

Und so einer steht vielen Beamten am Wochenende bevor: Ein Großaufgebaut aus MV wird das Risikospiel des FC Hansa Rostock in Hamburg gegen St. Pauli mit absichern. Das Nordduell birgt besondere Brisanz. Am vorigen Spieltag wurde der tote Polizist von Hansa-Fans mit einem pietätlosen Banner verhöhnt – selbst MVs Innenminister Torsten Renz (CDU) schaltete sich ein – und forderte Konsequenzen.

25 Polizistinnen zu Gast – Training für die Polizeimeisterschaft

Derzeit sind rund 25 Polizistinnen auf der Kaserne einquartiert. Sie üben für die deutsche Polizeimeisterschaft im Damenfußball. „Wir nutzen die Anlage für unser Training“, sagt die Stralsunder Polizeisprecherin Jennifer Fischer. Drei Tage lang bereitet sie sich mit Kolleginnen vor. „Die Polizistinnen sind aus ganz MV angereist, wir wollen unser Zusammenspiel verbessern“, führt Fischer aus.

Vor der Meisterschaft müsse besonders Taktik eingeübt und der Teamgeist gestärkt werden. „Der Standort ist super, wir haben alles, was wir brauchen“, betont sie.

Soldaten spenden Blut

Neben Sport und Kampftraining stand bei den Soldaten Blutspenden an. Das DRK hat in der Kaserne eine Station eingerichtet, sodass während der Dienstzeit gespendet werden kann. „In diesem Jahr sind schon 1000 Konserven zusammengekommen“, sagt Lars Koch.

Auch dies sei ein wichtiger Dienst für die Gesellschaft – der oft nicht wahrgenommen wird. „Man weiß nie, ob man damit nicht ein Leben rettet“, sagt Thorsten Scheck, Berufssoldat seit 25 Jahren.

Von Barbara Waretzi