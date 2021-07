Stralsund

Englisch Nachhilfe mal anders: An der Burmeister-Schule überlegte sich die Integrationshelferin Johanna Bellin etwas Besonderes: Sie malte die Vokabeln auf den Pausenhof, sodass die Kinder auf das richtige Wort springen müssen, während sie das deutsche Pendant vorliest. „Wir haben ein sehr junges und engagiertes Kollegium“, sagt Schulleiter Frank Sintara über die Regionale Schule „Hermann-Burmeister“ im Viertel Tribseer Siedlung. Jedes Jahr werden 120 Schüler aufgenommen.

An der Regionalen Schule kann zwischen zwei Abschlüssen gewählt werden – Berufsreife und Mittlere Reife. Zudem besteht die Möglichkeit, an ein Gymnasium versetzt zu werden. Besonders stolz ist der Schulleiter jedoch auf die Berufsorientierung, dabei sei die Burmeisterschule ein Vorbild. „In den 8. und 9. Klassen bieten wir ein praxisnahes Lernprogramm an. Schüler ab 14 Jahren können dann jeweils drei Tage im Betrieb und zwei Tage in der Schule verbringen“, erklärt Sintara. Außerdem sei die Schule mit Glasfasernetz, interaktiven Tafeln und Computern gut ausgestattet. Und beim Schulessen werde auf gesunde Kost geachtet.

Mehr Andrang als Plätze – noch

„Derzeit kämpfen wir noch mit der Kapazität, wir haben nicht genug Platz für alle Bewerber“, nennt der Schulleiter ein Problem. Die Aufnahme richtet sich wie bei allen Regionalen Schulen nach dem Wohnort des Schülers: Je näher dieser an der Schule liegt, desto höher ist die Chance auf einen Platz. In anderthalb Jahren soll jedoch umgebaut werden, die Grundschule zieht dann in ein eigenes Gebäude. So erhalte die Regionalschule mehr Platz. Laut Sintara entsteht dann ein richtiger „Burmeister-Campus“.

Kontakt:

Regionale Schule Hermann Burmeister

Jaromarstraße 10, 18437 Stralsund

03831 / 49 48 91

burmeister-schule@stralsund.de

www.hburmeister-stralsund.de

Von Barbara Waretzi