Stralsund

Die Zeiten, in denen Lehrer nicht mal einen Videorekorder bedienen konnten, sind lange vorbei. Die Regionale Schule in Prohn, die bereits verstärkt auf den Einsatz von iPads setzt, will nun einen weiteren großen Schritt in Richtung Zukunft gehen und zwei 3D-Drucker anschaffen. „Die Schüler sollen lernen, die Technik zu verstehen und zu nutzen“, sagt Peter Colbow, stellvertretender Schulleiter.

Eines der Vorhaben: Das Gebäude der Schule soll nachgebildet und ausgedruckt werden. Natürlich in kleinerem Maßstab – wobei dieser Zusatz nicht selbstverständlich ist. Denn mittels großer 3D-Drucker werden heutzutage bereits richtige Häuser und Boote hergestellt.

Ehemaliger Schüler startet Crowdfunding-Aktion

Doch so große Geräte benötigt die Schule mit ihren knapp 300 Schülern nicht. Was sie aber gut gebrauchen kann, ist Unterstützung in Höhe von 2400 Euro. Colbow beziffert die Anschaffungskosten pro Drucker auf etwa 1000 Euro, hinzu komme das Material fürs Drucken. Deshalb hat der Förderverein um den Vorsitzenden Peter Graumann, der selbst einmal in Prohn zur Schule ging, eine Crowdfunding-Aktion auf der Internetseite www.stralsundcrowd.de der örtlichen Stadtwerke gestartet.

Crowdfunding ist eine Art Spendenaktion, bei der der Spender mehr als nur eine Quittung bekommt. Wer einen Geldbetrag gibt, etwa 50 Euro, bekommt dafür auch eine Gegenleistung. In diesem Fall den Namen auf einer Sponsorenwand verewigt. Für beispielsweise 20 Euro bekommt man ein selbst gemaltes Bild und für 100 Euro kann man sich durch die Schule führen lassen.

Die Zeit drängt: Am 7. November ist Schluss

Doch nur wenn bis zum 7. November um 20 Uhr das Spendenziel erreicht wird, bekommt der Förderverein auch das Geld. Sollten die 2400 Euro nicht erreicht werden, gehen die Beträge wieder zurück an die Spender. Es gilt das Prinzip „alles oder nichts“. Die Stadtwerke geben zu jeder Spende zehn Euro dazu. Das Projekt ist auf einem guten Weg. Doch noch ist das Ziel nicht erreicht. Der Stand Ende Oktober: 1855 Euro.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Bleibt die Frage, wer den Schülern die neue Technik denn beibringen soll. Colbow: „Wir haben einen Mathe- und Physiklehrer, der vor zwei Jahren zu uns gekommen ist, der das gut kann.“ Er heißt Walter Mild und er bringt mit seinen 63 Jahren einiges an Erfahrung mit. Soll da mal noch jemand sagen, neue Techniken wären nur etwas für junge Leute.

Von Kai Lachmann