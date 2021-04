Prohn

Die Gemeinden im Amtsbereich Altenpleen freuen sich seit Jahren über ein Einwohner-Plus. Die Marinetechnikschule und die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte haben daran großen Anteil. Die jungen Familien kommen mit Kindern, und so wurden bereits die freien Plätze in der Kita und im Hort rar, auch die Schule Altenpleen musste wegen der großen Nachfrage umfassend erweitert werden (die OZ berichtete). Und nun wirkt sich das Ganze auf die weiterführende Schule in Prohn aus.

50 Schüler mehr in drei Jahren

Die 5. bis 10. Klassen im Haus „An der Prohner Wiek“ werden ordentlich Zuwachs bekommen. Zurzeit lernen hier 294 Mädchen und Jungen. Nach den Berechnungen des örtlichen Schulträgers, und das ist bei Kranich-Grundschule Altenpleen und Regionalschule Prohn das Amt, müssen im Schuljahr 2024/25 rund 360 Kinder unterrichtet werden. Die Klassen werden dann zwei- oder dreizügig sein.

„Die Kinder sind schon da, die sehen wir ja in der Grundschule Altenpleen. Auch wenn wir ein Drittel erfahrungsgemäß abziehen können, das zum Gymnasium wechselt, werden wir handeln müssen“, sagte Verwaltungs-Chefin Ines Materna-Braun im letzten Amtsausschuss und betonte, dass man Wegzüge, aber auch Zuzüge nicht berücksichtigt habe. Da die Geburtenzahlen stabil bleiben, wird sich die Situation auch vorerst nicht ändern.

1,9 Quadratmeter pro Schüler sind Pflicht

„Wir sind da jetzt erst mal ganz pragmatisch rangegangen. Im Gesetz steht: Jedes Kind braucht 1,9 Quadratmeter Fläche. Das heißt, wir hätten 13 Klassenräume, und die würden ausreichen. Aber: Wir hätten keine Teilungsmöglichkeiten mehr für Projekte, Förderungen und dergleichen. Dafür wurden aber die Aula, der Werkraum und der Bio-Chemie-Fachraum sowie ein Computerkabinett nicht in die Raumplanung einbezogen, so dass die dann noch zusätzlich genutzt werden könnten. Selbst wenn eine 14. Klasse aufgemacht werden müsste, hätten wir damit noch kleinen Spielraum“, erklärte die Leitende Verwaltungsbeamtin weiter.

Im Moment funktioniere noch alles super, aber in zwei, drei Jahren stehe man vor dem Platzproblem und dürfte nach jetziger Aufnahmeregelung nur 300 Kinder zulassen. „Deshalb schlagen wir vor, die Kapazität der Schule auf 360 zu erhöhen. Das ist das, was laut Gesetz abgesichert wäre“, so Ines Materna-Braun.

„360 beherbergen ja, unterrichten nein“

Schulleiter Kay Ahlmeyer, der für die Gemeinde Prohn auch im Amtsausschuss sitzt, war nicht begeistert von diesem Schritt. „Sicher, wir können 360 Schüler beherbergen, aber nicht beschulen. Da leidet die Qualität.“ Er gab zu bedenken, dass man schon jetzt viele Klassen teilen müsste. „Aber wir kommen da schon an unsere Grenzen, unabhängig von Corona. Die Räume fehlen, und wir lassen uns schon viel einfallen, um einer Lerngruppe ein Plätzchen zu organisieren. Und die Aula wird auch schon immer mit verplant...“

Dass die Realität anders aussieht als all die Planung, führt Kay Ahlmeyer auf die Inklusion zurück. „Man hat zwar die Inklusion ins Schulgesetz geschrieben. Dass für Förderung und Integration aber auch Platz benötigt wird, steht in keinem Gesetz. Wir haben sieben Schüler mit besonderem Förderbedarf, manche haben einen Integrationsbetreuer. Trotzdem gelten immer noch die 1,9 Quadratmeter pro Kind. Keine Spur von Inklusion“, stellt der Schulleiter fest.

Inklusion wurde im Gesetz vergessen

„Das Gesetz stimmt nicht mit der Realität überein. Das ist der Knackpunkt. Und die Kommunen müssen es ausbaden“, sagte Andreas Könning aus der Gemeinde Kramerhof. Außerdem war in der Debatte die Rede davon, dass man in puncto Bildung in Konkurrenz steht zur Hansestadt, und die rüstet ihre Schulen ordentlich auf. „Was, wenn die Schüler abwandern, weil unsere Schule nicht mehr mithalten kann“, fragte Kay Ahlmeyer. Christian Ruback, amtierender Bürgermeister in der Gemeinde Preetz, fand, dass man nicht nur nach Stralsund gucken sollte. „Ich kann Ihnen aus eigener Erfahrung sagen, dass es Schulen gibt, die viel, viel schlechter dastehen als wir hier. Da darf man sich nicht verrückt machen lassen. Die Prohner Schule hat gute Bedingungen.“

Investition steht im Raum

Amtsvorsteher Thomas Reichenbach erinnerte an die Studie, die vor einiger Zeit an gleicher Stelle diskutiert wurde. Mehrere millionenschwere Varianten kamen da auf den Tisch. „Letztendlich konnten wir uns nicht einigen. Die Frage ist doch: Wollen wir das Geld in die Hand nehmen und investieren oder nicht?“ Mit Blick zur Hansestadt ergänzte er: „Es werden immer welche nach Stralsund gehen, ganz einfach, weil das für die Familien besser passt.“

Kapazität mehrheitlich erhöht

Schließlich wurde die Erhöhung der Aufnahmekapazität mehrheitlich beschlossen. Gelöst ist das Problem damit nicht wirklich. Aber: Das Amt als Schulträger und die Gemeinden, die Investitionen letztendlich schultern müssen, haben sich etwas Luft verschafft und können nach Lösungen für das Raumproblem suchen. Eine Variante wäre ein Anbau, der mit Umstrukturierung im Haus ein Plus von sechs Klassenräumen schaffen würde (die OZ Berichtete). Doch fasst man die Schule einmal an, muss auch der neueste Brandschutz realisiert werden. Eine Kostenexplosion ist zu erwarten, befürchten die Einen. Wenn das aber eh Millionen verschlingt und doch nur Stückwerk ist, könne man auch gleich neu bauen – so die Meinung der Anderen.

„Wir müssen Schule neu denken“

„Wir müssen uns einfach Gedanken machen, wie sich Schule generell entwickeln soll. Was wollen wir langfristig, das müssen wir diskutieren. Wir als Schule sind dazu bereit, ich habe auch das Signal von der Amts-Chefin und vom Amtsvorsteher, dass wir genau das machen werden“, sagt Schulleiter Kay Ahlmeyer – und hat die Runde für den nächsten Amtsausschuss gleich mal in seiner Schule eingeladen.

Von Ines Sommer