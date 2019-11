Rekord-Halloween im Stralsunder Zoo

Stralsund

Was für eine erfolgreiche Gruselparty im Stralsunder Zoo! „Wir haben einen neuen Besucherrekord“, sagt Oliver Mojecki, der stellvertretende Zoodirektor. „Insgesamt hatten wir 2500 Gäste. Das sind ein paar Hundert mehr als letztes Halloween“. Im Vorjahr kamen zur Gruselparty rund 2200 Gäste in den Zoo. Wer die beliebte Veranstaltung kennt, war zeitig da. Eine lange Schlange aus Wartenden bildete sich vor dem Kassenbereich des Zoos, der sich in einem erschreckenden Zustand präsentierte.

Doch das Warten lohnte sich. Gleich am Eingang begrüßten Kürbisse mit schiefem Lächeln, die traditionell von Schülern der Grundschule „ Karsten Sarnow“ geschnitzt werden, die Besucher. Das Indianer-Tipi im Tierpark war besonders beliebt bei den kleinen Gespenstern, die in Scharen mit ihren Eltern in die Naherholungsstätte im Stadtwald pilgerten. Bis fast 20 Uhr wurde Stockbrot gebacken und auf er Bühne zu lauter Musik getanzt.

Vom großen Andrang etwas überrascht waren die Büdchen vom Bistro Delikater. Wer eine Bratwurst haben wollte, brauchte in der langen Schlange Geduld. Kakao, Glühwein und der beliebte Pulled-Pork-Burger waren schnell ausverkauft – aber es gab reichlich Alternativen – wie Stockbrot und Kürbissuppe.

