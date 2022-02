Lauterbach

Der Hafen in Lauterbach kann sich nach Sanierung und Ausbau im Jahr 2021 sehen lassen. Nicht nur optisch hat sich einiges verändert, jetzt haben mehr Schiffe als vorher durch die Verlängerung und Verbreitung Platz. 86 Kreuzer haben ihre Leinen seit Juni vertäut. In diesem Jahr wird noch einmal nachgelegt. Fast doppelt so viele Schiffe werden anlegen. Damit liegt vor dem Putbusser Ortsteil am Greifswalder Bodden ein Rekord-Jahr. Noch nie war das Interesse der maritimen Veranstalter für diesen Hafen so groß wie jetzt.

Das bedeutet auch mehr Arbeit für den einheimischen Hafenmeister Sebastian Götte. Er schaut auf seinen Rechner: „Wir liegen bei der stolzen Zahl von 152. Die Veranstalter haben zum Teil schon letztes Jahr ihre Liegeplätze für die Saison reserviert“, sagt er. Er zählt auf: Die Flusskreuzschiffe „Junker Jörg“, „Swiss Diamond“, „Princess“, „Excellence Coral“, „Katharina von Bora“, „SansSouci“, „Thurgau Saxonia“, „Johannes Brahms“, „Victor Hugo“ und „Mona Lisa“ machen auf ihren Routen gleich mehrmals im Hafen fest.

Saison hat sich verlängert

Kreuzfahrten erleben derzeit einen Boom. Eine hohe Zahl an Anläufen hätte der Hafen auch schon vergangenes Jahr gehabt. Aber aufgrund der verspäteten Saison durch Corona und die Fertigstellung des Hafens im Sommer, blieb die Zahl im zweistelligen Bereich. Abgesehen von den Corona-Jahren hatte Sebastian Götte auch erlebt, dass sich die Saison von üblich Mai bis Oktober in der Vergangenheit um mehrere Wochen verlängert hat. So erreicht dieses Jahr das erste Schiff den Hafen am 28. März, das letzte kommt am 27. Dezember an.

Ein weiterer Vorteil für Lauterbach: Einige Kreuzer sind früher ausschließlich auf den Flüssen unterwegs gewesen. Da das Wasser, wie in der Elbe, zurückgegangen ist und der Fluss immer flacher wurde, bekommen die tonnenschweren Wasserfahrzeuge zunehmend Probleme. „Die Unsicherheit hat viele Veranstalter abgeschreckt, sodass sie seit drei Jahren die Gewässer bei uns im Norden ansteuern. Hier haben sie bis auf gelegentlichen Wind keine Probleme dieser Art“, so der Hafenmeister.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am meisten profitiert Lauterbach vom Standort. „Für den Veranstalter liegt Lauterbach am günstigsten. Wenn Tagesausflüge beispielsweise von Stralsund auf die Insel Rügen starten würden, brauchen sie mindestens 30 Minuten länger, um zum Ziel zu gelangen. Das ist wertvolle Zeit, die bei einem straffen Zeitplan verloren geht. Im südlichen Bereich von Rügen haben wir den größten Hafen. Das wird sehr gerne angenommen“, sagt Sebastian Götte.

Bis zu drei Schiffe gleichzeitig im Hafen

Der größte Kreuzer ist die „Swiss Diamond“ mit 101,47 Metern Länge, 11,4 Metern Breite und einem Tiefgang von 1,36 Metern. Das voll klimatisierte Flussschiff bietet auf drei Passagierdecks Platz für 120 Gäste. Das Schiff legt auf seiner Rundtour über Stralsund, Stettin und Swinemünde auch mehrfach in Lauterbach an, unter anderem vom 15. bis 16. Juni. Bisher war es kaum möglich, Pötte von diesem Kaliber im Hafen unterzubringen. Vor allem dann nicht, wenn zeitgleich zwei Schiffe ihre Ankunft ankündigten.

„Dadurch, dass wir mit den Dalben eine zusätzliche Verlängerung der Pier haben, sind wir flexibler geworden. Die zusätzlichen Meter machen viel aus“, sagt Sebastian Götte. Vorher wurde fast jeder Zentimeter ausgenutzt, wenn zwei 80-Meter-Kreuzer festmachen wollten. Bei 152 Anläufen in der Saison wird es auch mal vorkommen, dass zwei oder auch mal drei Schiffe gleichzeitig in Lauterbach sind.

Bildergalerie: Diese Schiffe laufen in der Saison 2022 den Lauterbacher Hafen an

Zur Galerie Die Saison für Kreuzfahrtschiffe in Lauterbach beginnt am 28. März. Der letzte Anlauf ist am 27. Dezember geplant.

Eine logistische und knifflige Aufgabe für den Hafenmeister. Wie es auch in anderen Häfen üblich ist, werden dann zwei Schiffe nebeneinander geparkt. Wo welcher Kreuzer in solchen Fällen liegen wird, ist längst geklärt. „Wer zuerst bucht, bekommt den Platz an der Kaikante. Sollte ein Nebeneinanderliegen aus verschiedenen Gründen nicht klappen, beispielsweise, dass ein Schiff tiefer als das andere liegt, müssen Alternativmöglichkeiten her. Dieses bekommt dann andere Anlaufzeiten für den Hafen“, sagt er.

„Gäste sollen sich willkommen fühlen“

Wenn die Leinen festgemacht wurden und die Passagiere festen Boden betreten, ist für Sebastian Götte die Arbeit nicht beendet. Er sucht das Gespräch mit den Kapitänen. „Sie sollen sich sofort willkommen fühlen“, sagt er. Zudem ist es seine Aufgabe, vor dem Anlauf dafür zu sorgen, dass Wassersportler nicht dort festmachen, wo die Wasserkreuzer später anlegen wollen.

Auch kleinere Reparaturen, Instandhaltungen und das Rasenmähen übernimmt er. „Diese Aufgaben gehören dazu, keine Frage“, sagt er und kann den Beginn der Saison gar nicht mehr abwarten. Ein Höhepunkt wird sein, wenn die MS „Princess“ anlegen wird. Die Touren auf diesem Schiff sind gekoppelt mit Radtouren. „Es ist schon beeindruckend, wenn 80 Fahrräder an der Kaikante stehen, auf denen die Gäste bis nach Stralsund fahren werden“, sagt er.

250 bis 330 Euro pro Anlauf

Die Stadt hat vollstes Vertrauen in ihren Hafenmeister. Zudem ist die Freude groß über das gesteigerte Interesse der Veranstalter für den heimischen Hafen. „Ausbau und die Sanierung waren nur durch eine touristische Förderung möglich und war an Bedingungen geknüpft. Ich bin sehr froh, dass unser Konzept aufgeht“, sagt Bürgermeisterin Beatrix Wilke (parteilos).

Auch darüber, dass durch die vielen Anläufe Geld für das Millionenprojekt – mehr als fünf Millionen Euro hat es gekostet – in die Stadtkasse zurückfließt. Denn für jeden Anlauf sind neben Liegeplatz-, auch die Hafenbenutzungsgebühren sowie Abgaben für die Benutzung der Kaianlagen fällig. Das bedeutet 250 bis 330 Euro pro Anlauf und insgesamt mehr als 40 000 Euro pro Saison.

Von Mathias Otto