Da kommt einiges auf uns zu: Wenn aus jeder Anmeldung auch ein Anlauf wird, gibt es in Stralsund in diesem Jahr mehr Besuche von Flusskreuzfahrtschiffen als zu Zeiten vor der Corona-Pandemie. 152 Reservierungen liegen dem Hafenamt für 2022 bisher vor. Zudem hat das Kreuzfahrtschiff „Star Legend“ Interesse signalisiert. Mit 159 Metern ist es zwar vergleichsweise klein, für Stralsunder Verhältnisse wäre es aber ein dicker Pott.

Auch mehrere Traditionssegler wollen Kurs auf die Sund-Stadt nehmen. Darunter das Segelschiff „Petrine“, das mit 14 Anläufen kalkuliert. „Dies sind wohlgemerkt alles Voranmeldungen/Reservierungen und es kann sich noch viel ändern“, meint Hafenmeister Stefan Räbisch. „Grundsätzlich sieht es aber nach einer erfolgreichen Saison aus.“

Stralsund – guter Ausgangspunkt für Ostsee-Touren

Und das erste Schiff ist schon da: Die 2020 renovierte „Swiss Diamond“ liegt derzeit an der Stralsunder Wasserkante. Regina Schudrowitz, Key-Account-Managerin international bei Viva Cruises in Düsseldorf: „Stralsund ist ein guter Ausgangspunkt für Touren über die Ostsee, zum Beispiel fürs Insel-Hopping mit Rügen, Hiddensee und Usedom.“ Derzeit werde das 101 Meter lange Schiff auf die Saison vorbereitet. Die erste Tour ist für den April vorgesehen.

Das Flusskreuzfahrtschiff „Swiss Diamond“ wartet in Stralsund auf den Saison-Beginn. Quelle: Kai Lachmann

Die Hauptsaison beginnt im Juni und geht vermutlich bis in den Oktober hinein. Nicht nur im Kalender könnte es eng werden. Denn auf dem Filetgrundstück im Stralsunder Hafen vor dem Ozeaneum haben derzeit bekanntlich die Baumaschinen das Sagen. Die jahrelang geplante Neugestaltung der Fläche soll noch bis 2023 dauern. Einheimische und Besucher können sich unter anderem auf Terrassenstufen direkt am Wasser freuen.

Öffnung des Ozeaneums von Bauarbeiten nicht beeinträchtigt

Doch bis es so weit ist, müssen die Schiffe ausweichen. „Der Liegeplatz sechs (zwischen Lotsenhaus und Ballastkiste / Anm. d. Red.) entfällt für 2022 ganz und die Liegeplätze fünf und sieben an der Ballastkiste und Steinernen Fischbrücke sind nur in Absprache mit den Baufirmen eingeschränkt nutzbar“, erläutert Hafenmeister Räbisch. „In Zusammenarbeit mit dem Seehafen wird an Ausweichmöglichkeiten gearbeitet, wobei ein Großteil der Flusskreuzfahrer in den Frankenhafen ausweichen muss. Hauptsächlich werden sie vor dem ‚Fischermanns‘, an den Köpfen von Ballastkiste und Steinerne Fischbrücke sowie im Nördlichen Seehafen platziert.“

Zur Galerie Flusskreuzfahrtschiffe, Traditionssegler und vielleicht auch ein kleines Kreuzfahrtschiff haben Stralsund in ihrem 2022er Tourenplan. Eine Auswahl.

Für die Passagiere bedeutet es, dass sich Stralsund nicht sofort als Postkartenmotiv präsentiert, sondern zunächst ein paar Schritte zu gehen sind. Die Öffnung des Ozeaneums ist von den Bauarbeiten vor der Tür nicht beeinträchtigt und der Weg zur umplatzierten „Gorch Fock“ ist auch nicht weit. Zudem wird es viele Passagiere in erster Linie ins Zentrum mit seinen Kirchen ziehen, deren Türme schon bei der Anfahrt Lust auf die Stadt machen.

Auf der Fläche vor dem Ozeaneum haben Bauleute das Sagen. Quelle: Kai Lachmann

Touristen bleiben in der Stadt

Welche Bedeutung hat der Flusskreuzfahrttourismus für Stralsund? André Kretzschmar, Leiter der Tourist-Info am Alten Markt: „Das lässt sich in Zahlen kaum ausdrücken. Die Gäste kommen aber tatsächlich zu uns in die Stadt – anders als bei großen Kreuzfahrtschiffen, die Rostock anlaufen. Dort machen viele Gäste lieber einen Tagesausflug mit dem Bus nach Berlin.“

Je nachdem wie die Verpflegung an Bord geregelt ist, gehen die Flusskreuzfahrttouristen in Stralsunder Restaurants essen. Wertschöpfung finde auch bei Zulieferern, Taxiunternehmen und so manchem Hotel statt. Denn oftmals würden die Touren in Stralsund beginnen und enden. Wenn dann neue Gäste kommen, bleiben sie möglicherweise eine Nacht in einem Hotel, bevor sie am nächsten Morgen aufs Schiff gehen. Selbst wenn sie kein Geld ausgeben, gebe es für Stralsund doch einen nicht zu unterschätzenden Werbeeffekt, so Kretschmar.

Fällt die Bestmarke von 2014?

2019 zählte die Stadt insgesamt fast 600 000 Übernachtungen. 2021 waren es nicht mal halb so viele. Die Branche lechzt nach Normalität. Da ist jeder Tourist gern gesehen. Womöglich wird 2022 in Sachen Flusskreuzfahrt sogar ein Rekordjahr. Die Unterlagen des Hafenamtes reichen bis ins Jahr 2013 zurück. Am meisten Anläufe wurden 2014 verzeichnet, als 135 gezählt wurden. Circa 17 000 Passagiere wurden befördert. Ob es in diesem Jahr tatsächlich die 152 angekündigten Anläufe werden, hängt letztlich auch von der Entwicklung der Corona-Pandemie ab.

Fest steht aber schon jetzt: Wenn Flusskreuzer herkommen, werden sie noch kein Landstrom beziehen. Der steht derzeit nur für Sportboote und Großsegler zur Verfügung. Hafenkapitän Räbisch: „Landstrom für Flusskreuzfahrtschiffe wird erst nach Abschluss der umfassenden Sanierungs- und Umbauarbeiten der Hafeninsel technisch möglich sein.“

Von Kai Lachmann