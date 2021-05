Greifswald

Eine Gedenktafel ziert das Haus des Tierarztes Dr. Gustav Seils am Kurzen Weg 23 in Greifswald-Eldena. Sie erinnert seit kurzem an den Universitätsrektor Prof. Carl Engel. Er war einer der drei Parlamentäre, die in der Nacht vom 29. zum 30. April mit der Roten Armee die kampflose Übergabe und damit die Rettung Greifswalds vor sinnloser Zerstörung aushandelten. Engel hatte laut seinem Tagebuch am 27. April 1945 mit dem Kampfkommandanten Petershagen „wegen Übergabe Greifswalds verhandelt“. Am Abend besuchte er ihn erneut, der Entschluss zur Übergabe wurde gefasst.

Neue Tafel: Ehemaliger Rektor Carl Engel für Rettung Greifswalds geehrt

Die Familie Seils ist die heutige Eigentümerin des von Engel gebauten Hauses und war der Witwe freundschaftlich verbunden. Gustav Seils übergab die Tagebücher des Ex-Rektors 2002 Prof. Günter Mangelsdorff zur Auswertung und Publikation und unterstützte diesen dabei.

Das Leben für eine gute Sache riskiert

Auf Initiative von Gustav Seils (links) wurde eine Gedenktafel für den früheren Uni-Rektor Carl Engel enthüllt, rechts der ehemalige Bürgerschaftspräsident Thomas Meyer Quelle: Eckhard Oberdörfer

Für ihn war die Stiftung der Gedenktafel „ein Akt der Ehrenrettung für Stadt und Universität“. Engel sei neben Rudolf Petershagen die Schlüsselfigur der kampflosen Übergabe gewesen, aber nach 1945 wurde er zur Randfigur, schätzt er ein. Für Altrektor Prof. Jürgen Kohler ist der Vorgeschichtsprofessor trotz der Irrungen und Wirrungen seines Lebens ein Held, weil dieser in einer entscheidenden Stunde sein Leben für eine gute Sache riskierte. Damit habe er für die Erhaltung der Hochschule gesorgt, die – falls im Krieg zerstört – nach der Abtretung des größten Teils Pommerns und der Konkurrenz mit Rostock im gleichen Land wohl nicht wiedereröffnet worden wäre.

Dass Engel zur Randfigur der kampflosen Übergabe wurde, hat zeitbedingte Ursachen. Auf Veranlassung der sowjetischen Behörden legte er am 12. Mai sein Amt nieder. Der nunmehr amtierende Rektor Prof. Ernst Lohmeyer dankte ihm in der Senatssitzung vom 23. Mai für „seine unermüdliche und hingebungsvolle Arbeit.“

Engel wurde vom sowjetischen Geheimdienst verhaftet

Wahrscheinlich am 27. Juli 1945 verhaftete der sowjetische Geheimdienst Engel. Er wurde in das Gefängnis in der Domstraße gebracht und am 14. Januar 1946 in das sowjetische Internierungslager Fünfeichen überstellt. Dort starb er am 25. Januar 1947. Seine Frau erfuhr erst mehr als ein Jahr später durch einen Heimkehrer davon. Konkrete Vorwürfe gegen Engel sind nicht bekannt. Günter Mangelsdorff vermutet, dass seine Inhaftierung Teil einer Welle von Verhaftungen von Funktionsträgern des NS-Regimes war.

Laut dem Mitparlamentär und Rektor im Jahre 1956, Gerhardt Katsch, war es äußerst wichtig, dass ein offizieller Vertreter der Universität bei den Verhandlungen zur Übergabe dabei war. „Nach der Übergabe arbeitete Engel zunächst eifrig mit, um Ordnung und Ruhe in der Stadt zu erhalten, bis die neugegründeten Parteien seinen Rücktritt aus prinzipiellen Gründen verlangten ... Mir ist kein einziger Fall bekannt, in dem Engel aus rassistischen oder politischen Vorteilen heraus einem Angehörigen der Universität oder sonst jemand übel mitgespielt hat.“

Eidesstattliche Erklärungen für den Ex-Rektor

Gustav Seils hat jetzt von Prof. Werner Bleyhl, dem Schwiegersohn der Stieftochter der Witwe Engels aus ihrer zweiten Ehe mit Hermann Fraude, einen Ordner mit Dokumenten bekommen. Natürlich muss man ihren Wahrheitsgehalt unter den besonderen Umständen nach 1945 kritisch sehen, damals wurde so mancher „Persilschein“ ausgestellt. Andererseits war es für in Greifswald Lebende damals nicht ungefährlich, sich für einen früheren Funktionär des NS-Regimes einzusetzen. Jeder konnte urplötzlich verhaftet werden.

Es sind 27 Dokumente, vor allem Briefe und eidesstattliche Erklärungen, die Bleyhl im Schreibtisch von Irmgard Fraude-Engel fand. Die Witwe wehrte sich 1946 gegen eine Beschlagnahme des Vermögens. Sie argumentierte auch mit den zum Teil sehr regimekritischen Tagebucheintragungen Engels in der NS-Zeit. Zu denen, die ihm bescheinigten, dass er trotz NSDAP-Mitgliedschaft kein Nazi war und in Konflikte mit NS-Größen geriet, gehört der Greifswalder Schwedisch-Lektor Åke Joel Ohlmarks.

Der Philosophieprofessor Günther Jacoby, der 1937 wegen eines jüdischen Großvaters in den Ruhestand versetzt wurde, schrieb als nunmehriger Dekan der Philosophischen Fakultät, dass Engel sich sehr für ihn eingesetzt habe. Zwei Tage vor der Übergabe habe dieser ihm gesagt, er solle sofort auf seinen Lehrstuhl zurückkehren.

Vorteilhafte Zeugnisse zweier anderer Retter Greifswalds

Prof. Ulrich Noack, nach der Übergabe Greifswalds Gründer des demokratischen Hochschulbundes zur demokratischen Erneuerung, schreibt, Engel habe als Rektor versucht, Übergriffe des Nationalsozialismus von der Universität fernzuhalten. Der Wiecker Pastor Gottfried Holz, der wie Noack heute als Retter Greifswalds im Rathaus geehrt wird, bescheinigte ihm, ein scharfer Kritiker des Nationalsozialismus gewesen zu sein. Studenten, denen politische Schwierigkeiten drohten, habe Engel gewarnt und Ärger mit der NSDAP-Gauleitung gehabt. Der seit der Wiedereröffnung im Februar 1946 als Rektor amtierende Rudolf Seeliger schrieb Ähnliches.

Otto Wurmbach starb im Kriegsgefangenenlager

Laut Greifswalds Stadtarchivar Uwe Kiel waren Stadtkommandant Rudolf Petershagen und die drei Parlamentäre – sein Stellvertreter Otto Wurmbach, Carl Engel und der schon erwähnte Direktor der medizinischen Kliniken, Prof. Gerhardt Katsch – die entscheidenden Akteure der kampflosen Übergabe. Petershagen und Wurmbach (er starb 1946) gingen kurz danach in Kriegsgefangenschaft. Nur Katsch blieb weiter in Greifswald Professor, galt sogar eine Zeit lang als führender Mann der kampflosen Übergabe. Zur zentralen Figur von nationaler Bedeutung wurde später Rudolf Petershagen, nachdem er 1955 gegen einen DDR-Häftling ausgetauscht wurde, als er sich in amerikanischer Haft befand. Alle anderen gerieten in den Hintergrund.

Seit der Wende gibt es eine umfassende Debatte um die Bewertung aller Akteure der kampflosen Übergabe. 17 Männer und eine Frau werden seit 2011 im Rathausfoyer geehrt. 2015 kam Kapitänleutnant Paul Grams hinzu.

