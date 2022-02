Rentenversicherung in Stralsund: So sehen die Verdienstmöglichkeiten aus

Stralsund

Die Deutsche Rentenversicherung zählt in Vorpommern-Rügen zu den größten Arbeitgebern. Die Mitarbeiterinnen, mit der die OZ gesprochen hat, entschieden sich für den Job nicht nur weil der Arbeitsplatz sicher ist, sondern neben einem guten Verdienst auch gute Aufstiegschancen bietet.

Als Quereinsteiger beginnt man mit der Entgeltgruppe 6 der Deutschen Rentenversicherung. Der Verdienst beginnt dann bei 2636 Euro und steigert sich dann mit dem Alter, den Dienstjahren und natürlich den Weiterbildungen entsprechend. Bleibt man in dieser Entgeltgruppe sind bis zu 3256 Euro Brutto im Monat möglich.

Leitern winkt der Beamtenstatus

Wer es zum Bereichsleiter schafft, dem winkt bei der Deutschen Rentenversicherung der Beamtenstatus im Bereich des „gehobenen Dienstes“. Dieser wird dann entsprechend gut vergütet – und zwar in der Kategorie „A12“. Das Grundgehalt beginnt dann laut der Besoldungstabelle für Beamte in MV bei 3521 Euro – und steigt dann mit der „Erfahrungszeit“ auf bis zu 4795 Euro an. Zu dem Grundgehalt können noch Dienstbezüge wie Zulagen, Prämien, Vergütung für Mehrarbeit oder Familienzuschläge hinzukommen.

MV-Vergleich: Schon Einsteiger verdienen gut

Dabei ist schon das Einstiegsgehalt für die Quereinsteiger gut. Selbst ohne Weihnachtsgeld kommt man damit bereits auf deutlich über 31 000 Brutto im Jahr. Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Jahresbruttogehälter lagen 2021 in MV über die Branchen hinweg gerade mal bei 33 690 Euro. So viel verdient man bei der Deutschen Rentenversicherung in Stralsund also bereits zum Anfang der Karriere.

Neben dem für die Region Vorpommern-Rügen überdurchschnittlichen Verdienstmöglichkeiten bietet die Rentenversicherung zudem flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Arbeitsplätze und weitere Rahmenbedingungen, die sie insgesamt zu familienfreundlichen Arbeitgeber machen.

Von wbk/kst