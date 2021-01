Rentenversicherung warnt vor gefälschten Schreiben zur Grundrente

Stralsund

Bei der Deutschen Rentenversicherung sind Hinweise auf eine neue Betrugsmasche eingegangen. „Kriminelle versuchen derzeit an persönliche Daten unserer Versicherten zu gelangen. Dafür nutzen sie als Vorwand die neu eingeführte Grundrente“, warnt Sebastian Bollig, Pressesprecher der Deutschen Rentenversicherung Nord.

Briefe an Rentner sind eine Fälschung

Einige Rentner haben einen Brief mit einem Fragebogen erhalten, in dem es angeblich um Daten für die Grundrente geht. „Das auf dem ersten Blick offiziell wirkende Schreiben ist eine Fälschung“, sagt Bollig. Betrüger versuchten auf diese Art an sensible persönliche Daten wie Geburtsdatum und Kontoverbindung zu gelangen. In dem Zusammenhang weist Bollig darauf hin, dass niemand einen Antrag auf Grundrente stellen muss. Die Rentenversicherung prüft selbsttätig, ob ein Anspruch auf den Zuschlag besteht. Auch die Berechnung und Zahlung erfolgen automatisch. Für Rentnerinnen und Rentner besteht somit kein Handlungsbedarf.

Rentenversicherung warnt: Auf keinen Fall anrufen

Personen, die ein Schreiben von der Rentenversicherung bekommen haben und unsicher sind, sollten direkt Kontakt mit der Deutschen Rentenversicherung aufnehmen. „Rufen Sie jedoch auf keinen Fall die in dem Schreiben genannte Nummer an“, warnt der Pressesprecher. Er rät dazu, in vorhandene Unterlagen der Rentenversicherung nachzuschauen. Auf älteren Schreiben sei deren Nummer zu finden. Alternativ erreichen Ratsuchende die Deutsche Rentenversicherung über das kostenfreie Servicetelefon unter der Nummer 0800 / 1000 4800.

