Stralsund

Für die Stralsunder Senioren ist es eine grandiose Nachricht: Eine Million Euro will die Hansestadt 2021 in die Hand nehmen, damit Bürger ab einem Alter von 70 Jahren den Nahverkehr kostenlos nutzen können. Zwar ist noch unklar, wie genau das sogenannte Senioren-Ticket wirklich aussehen wird – aber die Weichen für das Modellprojekt sind seit Donnerstagabend per Beschluss von der Bürgerschaft gestellt, die Ausgaben im Haushalt verankert.

„Ich freue mich darauf, wenn ich die Busfahrten nicht mehr bezahlen muss“, sagt Irmgard Ewert. Die 89-jährige Stralsunderin findet die Idee richtig gut. Sie selbst nutzt die Stadtbusse für kleine Erledigungen – wie viele ihrer Generation. „Ich habe in meinem Leben lange körperlich schwer gearbeitet und beziehe keine üppige Rente“, so Ewert.

Seniorenticket als wichtiger Schritt für die Mobilitätswende

Oberbürgermeister Alexander Badrow (CDU) will sich mit der Maßnahme bei den älteren Stralsundern bedanken. „Sie haben ihr Leben lang dafür gearbeitet, dass es uns heute so gut geht. Wer so viel geleistet hat, sollte jederzeit kostenfrei an jeden Ort unserer Hansestadt fahren können – ob zum Arzt oder als Ausflug“, sagt Alexander Badrow. „Außerdem sehe ich das Seniorenticket als ersten Schritt in die Mobilitätswende, zu der natürlich auch eine Optimierung der Leistungsfähigkeit des Nahverkehrs insgesamt gehört. Ich freue mich, dass der Landkreis als Träger des ÖPNV daran arbeiten will.“

Kostenlos mit dem Bus nach Devin, aber nicht nach Altefähr

Zunächst könnten demnächst rund 12 000 Stralsunder von dem kostenfreien Ticket profitieren. „Das ist jeder fünfte Bürger unserer Hansestadt“, sagt Badrow. Das Bediengebiet werden voraussichtlich alle Haltestellen sein, die zum Stralsunder Stadtgebiet gehören. „Also auch Devin“, sagt Badrow. „Altefähr gehört auf Wunsch seines Gemeinderats leider nicht dazu.“

Dennoch steckt das Seniorenticket noch in den Anfängen. So sieht der derzeitige Fahrplan aus: „Aktuell ist die Vorlage dafür in der Abstimmungsphase und geht im Mai in die zuständigen Ausschüsse der Bürgerschaft. Über den genauen Startzeitpunkt müssen wir mit dem Landkreis, der für diese Leistung ja von der Hansestadt bezahlt werden will, noch abschließend verhandeln“, so Badrow.

Stralsund prescht mit Seniorenticket vor

„Wir haben jetzt einen wesentlichen Punkt geschafft, mit dem wir etwas Greifbares für die Bürger machen können“, sagte Ronald Zabel, Vorsitzender der CDU/FDP-Fraktion in der Stralsunder Bürgerschaft. Er verteidigte die fixe Position im Haushalt gegen die Bedenken anderer Fraktionen. Denn Stralsund prescht in Sachen Mobilität nun vor – während die Arbeit im Mobilitätsausschuss des Kreises Vorpommern-Rügen laut Zabel nur schleppend vorankommt. „Dort wird seit einem Jahr diskutiert, aber nichts beschlossen“, sagte Zabel, der selbst Mitglied im Ausschuss war. Seine Partei drängt nun darauf, dass Landrat Stefan Kerth (SPD) damit beauftragt wird, bis zum 31. Oktober 2021 ein Gutachten zur Einrichtung des kostenlosen Nahverkehrs in Vorpommern-Rügen erstellen zu lassen.

„Müssen auch an die Jugend denken“ – Ute Bartel (SPD)

Kritik gab es in der Stralsunder Bürgerschaft unter anderem von der SPD. „Wir begrüßen diesen Schritt. Jedoch ist dieses Seniorenticket für uns noch zu unausgegoren“, sagt Ute Bartel, Fraktionsvorsitzende der SPD. „Wir sollten nicht nur etwas für die Senioren machen, sondern auch für die Jugend. Denn die junge Generation leidet unter der Corona-Krise besonders.“ Weiterhin merkt Bartel an: „Es läuft über den Landkreis. Für Landrat Stefan Kerth (SPD) ist der kostenlose Nahverkehr schon lange ein wichtiges Anliegen. Es befand sich bereits in seinem Wahlprogramm. Deshalb habe ich die Hoffnung, dass wir es gleich breiter streuen könnten.“

Jürgen Suhr (Grüne): „Der Weg ist falsch. Es fehlt eine soziale Dimension.“

Eine ähnliche Position vertreten auch die Grünen. Ihr Änderungsantrag zum Thema „Seniorenticket“ scheiterte am Donnerstag jedoch. „Der eingeschlagene Weg ist falsch. Es gibt noch kein Mobilitätskonzept, sondern nur diese Haushaltsposition“, sagt Jürgen Suhr, Fraktionschef der Grünen in der Bürgerschaft. „Uns fehlt die sozialpolitische Dimension. Wer genau hat Anspruch auf das Ticket? Wenn ein wohlhabender Rentner kostenlos Bus fahren kann – eine alleinerziehende Mutter für die gleiche Strecke jedoch bezahlen muss, dann ist das nicht gerecht.“ Für eine echte Verbesserung der Qualität des ÖPNV-Angebots und auch der Preisgestaltung sieht Suhrs Fraktion hier dringenden Beratungsbedarf, bevor Fakten geschaffen werden. „So wie es jetzt abläuft, ist es nicht sehr demokratisch“, sagt Suhr.

Auch Inhaber der Ehrenamtskarte könnten profitieren

Über einen Antrag der Fraktion „Bürger für Stralsund“ wird jedoch weiterhin eine andere Dimension geprüft. So soll ermittelt werden, ob das Angebot des kostenlosen Nahverkehrs auch auf Inhaber der Ehrenamtskarte MV ausgeweitet werden kann. Die Kosten für den Einstieg in den kostenlosen Nahverkehr wurden – auch über einen BfS-Antrag – auf eine Million Euro begrenzt. „Wir fanden den Vorstoß gut, wollten aber, dass auch der Sport berücksichtigt wird“, sagt BfS-Geschäftsführer Thomas Haack. Durch den reduzierten Posten für das Seniorenticket konnte unter anderem ein Betrag in Höhe von 100 000 Euro für den Sportbund aufgenommen werden. Das Geld soll 2021 den Sportvereinen helfen.

Seniorenticket ab Sommer 2021 möglich

„Andere Städte machen es vor, wir können jetzt bald eigene Erfahrungen sammeln“, sagt Maximilian Schwarz (CDU). Das Geld im Haushalt wäre für den Einstieg in die Mobilitätswende eine enorme Sicherheit. Denn die fehlenden Einnahmen der VVR aus dem Fahrkartenverkauf könnten damit kompensiert werden. Wird der Stralsunder Haushalt so genehmigt und laufen die Abstimmungen mit Kreis und VVR produktiv, könnte das Seniorenticket aus seiner Sicht diesen Sommer auf den Weg gebracht werden.

„Ab Juli oder August“, ist seine Einschätzung. „Wir erhöhen damit die Auslastung in den Bussen und machen den Nahverkehr für viele Menschen attraktiver.“ Der nächste Schritt könnte dann kostenloser Nahverkehr im ganzen Landkreis werden, wenn das Modellprojekt Seniorenticket Erfolg hat. „Frühestens ab 2023 wäre das denkbar“, sagt Schwarz. Grundlage dafür könnte das Gutachten werden.

„Eine schnelle Umsetzung wäre uns lieb“, sagt Ann Christin von Allwörden (CDU). Über das Projekt könnte man einen Überblick für die tatsächlichen Kosten ermitteln. „Ob ein Personalausweis ausreicht – oder ob es einen Berechtigungsschein geben wird, gilt es jetzt auch in Beratungen zu ermitteln“, so von Allwörden. Wichtig sei jedoch. „Wir haben das Go in der Bürgerschaft erhalten. Damit können wir arbeiten.“

Von Kay Steinke