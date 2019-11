Stralsund

Zwei bisher unbekannte Personen haben am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr im Stralsunder Stadtteil Grünhufe einer Dame ihre Einkaufstasche entrissen. Der Vorfall ereignete sich in der Graf-von-Stauffenberg-Straße 5. Bei dem Versuch, die Tasche festzuhalten, stürzte die 80-Jährige zu Boden, blieb jedoch unverletzt. Die Täter entkamen mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen des Raubes werden gebeten, sich bei der nächsten Polizeidienststelle oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von OZ