Bergen

Neulich vor dem Fischkutter meines Vertrauens: Ein offensichtlich ortsfremdes Ehepaar ist sich unsicher, was denn nun ins Fischbrötchen soll. „Ich glaub’, ich nehm’ die Calamari“, sagt er. „Die sind doch von hier?“ Der Verkäufer wahrt nur mit Mühe die Fassung, sein Mund zuckt verdächtig. „Na klar“, sagt er, „kennt doch jeder die guten Calamari aus der Ostsee.“ Hinter mir prustet ein junger Mann los, der orientierungslose Besteller dreht sich irritiert um. „Ach so, die kommen gar nicht von hier“, begreift er. „Na gut, dann nehm’ ich den Seelachs.“ Ob das nun Blauäugigkeit oder der Unwille ist, sich damit zu beschäftigen, welche Fische denn nun wirklich in der Ostsee schwimmen und damit tatsächlich „von hier“ kommen – schade ist es allemal. Denn warum weitgereiste Dorade oder Lachs bestellen, wenn man auch Zander, Dorsch oder Hornfisch haben kann?

Seelachs selten in der Ostsee

Seelachs gibt es übrigens tatsächlich auch in der Ostsee – aber sehr, sehr selten. „Dieses Jahr hatte mein Mann Glück und hat mal welchen gefangen“, erzählt Beate Heuer. Gemeinsam mit ihrem Mann Charles Heuer, einer der letzten Fischer von Rügen, betreibt sie den Fischimbiss „Seeräuber“ in Baabe. Hier kommt alles in die Pfanne, auf den Teller oder die Ladentheke, was Charles Heuer fängt. Frischer geht es kaum – und auch zugekauft wird nur wenig. „Klar, unser Lachs kommt aus Norwegen, wir räuchern ihn nach unserem Geheimrezept“, sagt Beate Heuer. „Dass er nicht aus der Ostsee stammt, schreiben wir natürlich dran.“

Wer regionalen Räucherfisch haben möchte, sollte auf geräucherten Aal, Makrele oder Flunder zurückgreifen – eine Entdeckung für viele Gourmets. Und warum nicht mal auf Lachs verzichten und statt dessen je nach Saison mal das Silber der Ostsee – also Hering – in unzähligen Varianten probieren? Auch Hornfisch, Dorsch (auch Kabeljau), Steinbutt und Zander schmecken. Ich verrate Ihnen fünf Fischrestaurants, bei denen Sie Fisch auf den Teller bekommen, der tatsächlich aus der Ostsee kommt.

Daheim (Arkonastraße 10–12, 18551 Lohme)

Dorsch mit Senfsauce und Kartoffelstampf: Von den üppigen Portionen im Restaurant "Daheim" wird jeder satt Quelle: Gaia Born

Seine Familie ist seit 400 Jahren in Lohme ansässig, sein Großvater war Fischer – und heute kocht und wirkt Mathias Burwitz im „Daheim“ in Lohme. Er legt großen Wert auf fangfrischen Fisch – und große, üppige Portionen. Wer hier hungrig bleibt, dem ist nicht mehr zu helfen. Mein absolutes Highlight ist und bleibt der Klassiker: gebratener Dorsch mit kräftiger Senfsauce und zünftigem Kartoffelstampf. Aber auch der gedämpfte Zander auf Rote-Beete-Gnocchis mit hausgemachtem Bohnensalat lässt pappsatt und herrlich zufrieden zurück.

Fisch- und Steakhaus (Am Hafen, 18581 Lauterbach)

Aufgepasst: Hier gibt es auch Calamari! Und die kommen natürlich nicht aus der Ostsee. Aber der wahnsinnig leckere Zander mit mediterranem Gemüse, Ofenkartoffel und Kräuterquark tut es. Hier merkt man, dass Besitzer Muhammed Usman aus Persien kommt und dass die vorsichtigen Einschläge persischer Küche sich ausgezeichnet mit der urnorddeutschen Küche vertragen. Auch der geräucherte Fisch ist es wert, probiert zu werden: Aal, Makrele, Heringsvariationen, gereicht an hausgemachten Bratkartoffeln oder mit dunklem Brot und Meerrettich-Dip – ein Gedicht.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zum Seeräuber (Am Fischerstrand 41, 18586 Baabe)

Frisch aus der Ostsee und ohne viel Brimborium: Beim Seeräuber gibt es das, was Fischer Charles Heuer gefangen hat, hier Hering Quelle: Gaia Born

Was Charles Heuer fängt, landet entweder geräuchert in der Theke seines Fischimbisses „Seeräuber“ in Baabe oder gebraten auf dem Teller seiner Gäste. Frischer geht es kaum, die Fische werden ohne viel Brimborium serviert, gerade das macht den geschmacklichen Reiz aus: Hier geht es wirklich nur um den Fisch. Mein Highlight: der Steinbutt mit Bratkartoffeln – und wenn Charles Heuer das Fangglück hold war, steht ganz selten sogar Lachsforelle auf der Tageskarte. Dann bitte sofort zugreifen und bestellen: Das rosa Fischfleisch ist eine zarte Delikatesse und wirklich selten zu bekommen.

Zum Anker (Zum Höft 13, 18586 Mönchgut OT Gager)

Bodenständige Küche bietet die Traditionsgaststätte „Zum Anker“. On top: (N)Ostalgie und eine Zeitreise in die 70er-Jahre. Quelle: Gaia Born

Back to the 70’s und (N)Ostalgie pur – ausgerechnet in Gager kann man eine Zeitreise der ganz besonderen Art antreten. Früher war das Restaurant „Zum Anker“ eine Konsumgaststätte. Das Ambiente der 70er-Jahre mit Essensausgabe und Dekor kann man noch heute dort erleben, in den 80er-Jahren wurden hier in der Hochsaison 800 Essen pro Tag an hungrige Gäste und Einheimische ausgegeben. Heute geht es geruhsamer, aber nicht weniger lecker zu, mit leichten Anleihen an beliebte Gerichte aus früheren Zeiten. Mein Favorit ist und bleibt der gedünstete Zander mit Salzkartoffeln und Zitronen-Buttersauce, aber auch die gebratenen Fischvarianten überzeugen.

Gasthof zum Walfisch (Lobbe 32, 18586 Mönchgut)

Die Mönchguter Fischplatte beim Walfisch bietet eine reichhaltige Auswahl an Ostsee-Fisch Quelle: Gaia Born

Der älteste Gasthof auf Mönchgut wird immer noch von Familie Kliesow geführt, auch hier hat das Fischen Familientradition. Das merkt man an der sehr regionalen Karte: Von gebratenem Hering über die üppige Mönchguter Fischplatte mit sechs verschiedenen Fischsorten bleibt kaum ein Wunsch offen. Der sauer eingelegte Brathering schmeckt wie bei Muttern, die gebratene Flunder kommt mit Bärlauch-Kartoffelgratin und Gurkensalat – eine sensationelle Geschmackskombination.

Von Gaia Born