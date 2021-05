Stralsund

Plötzlich war die Bummelmeile in der Stralsunder Altstadt wieder voll. Mit dem Aussetzen der Maskenpflicht füllte sich die Ossenreyerstraße am Sonnabend mit kauffreudigen Besuchern. Vor manchen Geschäften wie etwa H&M bildeten sich lange Schlangen. Tags darauf bummelten nur noch wenige Menschen durch die Fußgängerzone. Der Schwerpunkt des Interesses konzentrierte sich auf die Freisitze vor den Gaststätten und für alle, die es geschafft hatten, rechtzeitig zu reservieren, auf die Gasträume.

Kaffeebetreiberin: Hier sieht es aus wie vor der Corona-Krise

Jana Brauch, von der Kaffee Bar am Alten Markt, war begeistert. „Es ist einfach schön, dass wieder Leben in die Altstadt einzieht und es momentan hier fast so aussieht wie vor der Corona-Krise“, sagt die Mitbetreiberin der Bar, die hofft, dass es jetzt auch so bleiben wird.

Studenten: Ein paar Monate Biertrinken nachholen

Viele Menschen zog es in den Stadthafen. Das Wetter zeigte sich zwar streckenweise etwas ungemütlich, doch die Freisitze waren voll. Vor dem „Goldenen Anker“ hatten es sich Andi und sein Kommilitone mit einem Bierchen gemütlich gemacht. „Wir haben ein paar Monate Biertrinken nachzuholen“, sagt Andi mit einem Augenzwinkern. Der Student der Hochschule Stralsund war zuletzt nur noch wenig an die frische Luft gekommen. Ich habe meine Masterarbeit fertiggestellt“, sagt er. „Deshalb ist ein großer Teil der Corona-Pandemie irgendwie an mir vorbeigelaufen.“

Kellnerin Jeanette Wiesner freut sich, dass ihre Gäste sich nicht vom rauen Wetter abhalten lassen. „Man spürt richtig die Lust der Leute, sich in gemütlicher Runde etwas Wind um die Nase wehen zu lasen. Alle sitzen draußen mit Blick aufs Wasser.“

Bürgergarten: Die Tretboote durften endlich von der Leine

Freiluftatmosphäre pur auch im Bürgergarten am Knieperteich. Alle Tische waren am Nachmittag besetzt. Betreiber Bert Linke freute sich nicht nur über den Zuspruch, sondern vielmehr darüber, dass er seine Tretboote wieder von der Leine lassen durfte. „Die neueste Allgemeinverfügung von Landrat Kerth lässt das zu“, sagt er erleichtert. Noch am Freitag hatte er sich darüber geärgert, dass seine Tretboote am Steg liegen bleiben sollten. Am Sonntag aber zogen die Besucher des Bürgergartens damit gemächliche Runden über den Teich.

Testzentrum: Wegen Überfüllung geschlossen

So manchen Kurzentschlossenen zogen die Sonnenstrahlen, die hinter den Wolken durchschienen, gewissermaßen auf den letzten Pfiff in die Stralsunder Gastro-Szene. Wer im Gastraum Platz nehmen wollte, brauchte neben einer Reservierung auch ein aktuelles, negatives Corona-Testergebnis. Im Testzentrum auf dem Alten Markt war man offenbar von dem Ansturm der Testwilligen überrascht. Obwohl es am Sonntag bis 14 Uhr geöffnet sein sollte, machte bereits um 13.30 Uhr ein Schild am Eingang darauf aufmerksam, dass wegen Überfüllung geschlossen sei.

Testen, die Erste: Wir brauchen einen Test für den Urlaub

Paula und Martin Gruner standen fassungslos vor dem Zelt. „Wir brauchen beide unbedingt einen aktuellen Test. Nicht um essen zu gehen, sondern weil wir am Pfingstmontag nach Swinemünde aufbrechen wollen“, sagt Martin Gruner. Das Paar darf sich endlich wieder um seine dortige Ferienwohnung kümmern. „Wenn klar ist, dass der Bedarf an Tests groß ist, muss man es den Leuten doch nicht schwerer als nötig machen und könnte wenigstens die ausgeschriebene Öffnungszeit einhalten“, sagt eine sichtbar verärgerte Paula Gruner.

Testen, die Zweite: Ein Tipp und ein Dank per E-Mail

Der OZ-Reporter konnte helfen und gab den Tipp, es doch mal im Hotel „Maakt“ zu versuchen. Das dortige Testzentrum öffnet bis 20 Uhr. Noch am Sonnabendabend trudelte eine E-Mail im OZ-Postfach ein. „Vielen Dank für die Unterstützung heute. Dank Ihrer Anregung konnten wir doch noch einen Test durchführen lassen und vor Freude darüber sind wir anschließend gleich in die ,Brasserie‘ eingekehrt und haben ein Bierchen auf Sie getrunken“ schrieb Familie Gruner.

Testen, die Dritte: Bis zum Nachmittag über 100 Leute getestet

Froh über die Testmöglichkeit im „Maakt“ über die Pfingstfeiertage war auch Familie Redmann aus Stralsund. „Wir wollen am Montag unseren Hochzeitstag in der Konditorei Frötsch nachfeiern und haben reserviert. Da passt es gut, dass wir hier noch zu einem aktuellen Test kommen.“, sagt Judith Redmann. Sandro Danszcyk und die Test-Crew hatten am Sonnabendnachmittag ordentlich zu tun. „Bis gegen 15 Uhr hatten wir schon über 100 Leute getestet“, sagt Danszcyk.

Einladung: Wir sind wieder für Sie da

Nebenan steht vor der „Brasserie“ eine Litfaßsäule mit der Aufschrift „Wir sind wieder für Sie da“. Diese Einladung haben Susanne und Reiner Bundt gerne angenommen. „Wir sind richtig froh darüber, dass die Gastronomie endlich öffnet und wir mal wieder etwas Besonderes genießen können“, sagt Susanne Bundt, während ihr Mann sich noch einen Digestif schmecken lässt und sich darüber freut, „dass endlich die alten Zeiten wiederkommen“.

Dankeschön: Mit Restaurantbesuch Gastronomie unterstützen

Beide sehen ihren Besuch hier auch als ihren Beitrag, die Gastronomie nach der langen Corona-Pause zu unterstützen. Susanne Bundt hofft nun, dass sie auch bald wieder als Stadtführerin aktiv werden kann. Seit zehn Jahren führt sie die Gäste der Hansestadt durch das Stralsunder Welterbe. Die Freude über das Interesse der Gäste ist an diesem Tag auch bei Jens Henning, Betriebsleiter der „Brasserie“, groß. „Heute Mittag war schon ordentlich was los hier und für den Abend sind unsere Plätze alle reserviert.“

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Nachmittag füllte sich auch die Sportsbar in der Mühlenstraße, mit Fußballfans, die den letzten Spieltag der Zweiten Bundesliga auf den Bildschirmen in ihrer Stammkneipe schauen wollten. „Viele kamen aber auch, um mich endlich mal wiederzusehen“, sagt Barbetreiber André Hillmann mit einem verschmitzten Lächeln. „Immerhin hatten wir jetzt 203 Tage geschlossen.“

Von Jörg Mattern und Christian Rödel