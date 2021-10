Stralsund

Plötzlich standen die Pizza-Liebhaber vor verschlossenen Türen. Das italienische Restaurant „Osteria Liguori“ in der Stralsunder Altstadt hat nach nur anderthalb Jahren schon wieder dicht gemacht. Dabei hatte Betreiber Mario Liguori im alten Gewandhaus gegenüber vom Rathaus Großes vor.

Nun äußert sich der 41-jährige Unternehmer und Pizzabäcker erstmals zum rasanten Abschied. „Es hat Spaß gemacht, aber wir waren dort am Limit“, sagt Mario Liguori. Seine Pläne von „Fine-Dining“, Lieferservice, Pizza-Schule – und der normale Restaurantbetrieb – seien am Standort in der Ossenreyerstraße in Gänze nicht realisierbar gewesen.

Küche zu klein für zwei Konzepte

„Als wir nach Stralsund gekommen sind haben wir festgestellt, dass die ganze Region heiß auf unsere Pizza ist. Dass hat uns durch die Corona-Krise geholfen“, resümiert Liguori. Etliche Monate musste sein Restaurant coronabedingt schließen. Liguori hielt das Unternehmen mit einen Lieferservice über Wasser – bei einem Umsatzeinbruch von bis zu 90 Prozent.

Das Restaurant Osteria Liguori im Gewandhaus in der Stralsunder Altstadt. Seit dem Wochenende ist es geschlossen. Quelle: Kay Steinke

Als die Wiedereröffnung anstand, wurde schnell klar: „Für zwei Konzepte ist der Laden zu klein“, so der 41-Jährige. Sie mussten sich auf das Restaurant beschränken, der Lieferdienst wurde eingestellt. „Die Küche war trotzdem bei 110 Prozent“, sagt der Pizzabäcker. Weitere Probleme, die den eigenen Ansprüchen widersprachen, kamen hinzu. So konnte unter anderem die zweite Etage nicht sinnvoll bewirtschaftet, weiterhin fehlte es laut Liguori an Parkplätzen in der Nähe.

Von Pizza zu Pinsa: Neuer Standort wohl am Hafen

Von seinen Zielen wich der gebürtige Neapolitaner trotzdem nicht ab. Das Restaurant schließt nur vorübergehend. Im Frühjahr 2022 soll es unter dem Namen „Liguori-Pinsa-Pizza-Cocktails-Vino“ wiedereröffnet werden – aber an einem neuen Standort. „Wir sind bereits in der finalen Phase. Es wird ein Ort am Hafen werden“, sagt Liguori.

Konkreter könne er es noch nicht machen. Das „Pinsa“ im Namen deutet jedoch auf eine neue Spezialität hin, eine herzhafte italienische Focaccia, die ursprünglich aus der Region Rom stammt. „Der Teig geht länger und ist fluffiger. In Großstädten wird sie derzeit immer beliebter“, sagt Liguori.

Lieferservice und Store im Gewerbegebiet

Zeitgleich baut Liguori den Lieferservice „Italdelivery“ weiter aus. Mit seinem Geschäftspartner Umberto Napolitano will er so dem Portal Lieferando, dem Platzhirsch auf dem deutschen Markt, Konkurrenz machen. Hungrige Vorpommern sollen dann künftig aus dem Gewerbegebiet an der Lindenstraße versorgt werden. Auf 500 Quadratmeter wird dann Pista und Pasta zubereitet, hinzu kommt ein Ladenverkauf, in dem italienische Waren angeboten werden. „Öle, Weine, Mehle – alles was wir selbst nutzen, wird es da gegen“, sagt Liguori.

Familie von Liguori für Pasta bekannt

Schon jetzt nutzt er seine Kontakte in die Heimat. Seine Familie kommt aus Neapel – und betreibt dort unter anderem eine Pastamanufaktur, die „Pastificio Liguori“. Auch selbst ist der 41-Jährige regelmäßig an der Adria. Dort spürt er Trends auf – oder stellt sich der regionalen Pizza-Bäcker-Meisterschaft. Diesen Juni entschied der Wahl-Stralsunder diese für sich. Damit wohnt der beste Pizza-Bäcker Neapels 2021 nicht am Mittelmeer, sondern am Strelasund.

Aus Italien holt Liguori zwei neue, handgefertigte Pizza-Öfen für seine Küche nach Stralsund. Das Besondere: „Sie sind offen und erreichen schnell eine Hitze 500 Grad. Nur so bekommt man eine echte neapolitanische Pizza hin“, sagt Mario Liguori. Alles andere sei nur Pizza nach neapolitanischer Art. „Die hätten wir im historischen Gewandhaus nicht einbauen können“, sagt Liguori.

Ein Standort am Hafen, den er bereits belebt hat, ist die Rockeria. Dorthin ist Anfang Oktober für Pizza-Fest und Pizza-Seminar ausgewichen. Diese Pizza-Schule will Liguori am Sund weiter ausbauen. „Stralsund wird in MV der Hauptstandort für unsere Pizza-Schule“, sagt Liguori. Mit dem Angebot will er Hobby-Köche aber auch Profis nach Stralsund locken.

Mitarbeiter sollen trotz Umbauphase gehalten werden

Restaurantchef Norman Wrobel packt in der Pizzeria die ersten Umzugskartons zusammen. Quelle: Kay Steinke

Derzeit müssen die Unternehmungen von Liguori eine Durststrecke von mehreren Monaten überstehen. Auch seine Pizza gibt es momentan nicht zu kaufen. Das bestehende Personal soll trotzdem gehalten werden. Der ehemalige Stralsunder Restaurantchef Norman Wrobel ist derzeit damit betraut, alle Gläser, Teller, Backutensilien und auch Mobiliar zu verpacken – und für den Umzug vorzubereiten.

„Alles wird erstmal eingelagert“, sagt der gebürtige Rüganer Wrobel. „Einerseits bin ich traurig. Die Zeit im Gewandhaus war schön. Man realisiert das jetzt erst beim Packen. Andererseits freuen wir uns alle auf die neuen Aufgaben.“ Den letzten Sonnabend hätten viele Gäste genutzt, um sich bei einem letzten Vino zu verabschieden. „Ohne Reservierung ging nichts mehr“, sagt Wrobel. „Es war für alle ein emotionaler Abend.“

Von Kay Steinke