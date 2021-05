Gastronomie - Restaurant „Ventspils“ in Stralsund: Was die neue Chefin an der Sundpromenade plant

Neustart aus der Corona-Krise heraus: Christina Zühlke übernimmt das Restaurant „Ventspils“ am Strelasund. Für die gelernte Hotelfachfrau hat das Lokal großes Potenzial als Wohlfühlort für die Stralsunder.