Stralsund

Die Hansestadt kann sich endlich wieder von ihrer leckersten Seite zeigen: Seit Sonnabend ist es gastronomischen Einrichtungen wieder erlaubt, Kunden zu verköstigen – allerdings nur unter Einhaltung einiger Regeln. Die OZ-Reporter Christin und Kai Lachmann wollten wissen: Wie werden die Vorschriften umgesetzt? Was sagen die Angestellten? Nicht zu vergessen: Schmeckt denn das Essen überhaupt noch? Dafür lautete die kulinarische Aufgabe am Tag der Wiedereröffnung: drei Gänge in drei verschiedenen Läden.

Eine vorherige Reservierung wird empfohlen. Doch nachdem sich bei zwei Nummern niemand meldete und bei einer dritten per Bandansage bedauert wird, dass „bis auf Weiteres geschlossen“ ist, haben wir uns einfach so auf den Weg gemacht und geschaut, wo was zu bekommen ist. Denn längst nicht alle Restaurants haben am Sonnabendmittag schon geöffnet. Den Betrieb neu organisieren, die Angestellten aus der Kurzarbeit holen, Bestellungen aufgeben, Lieferungen annehmen und womöglich noch die Sitzbereiche umräumen – das war in der Kürze der Zeit offenbar nicht überall machbar.

Einlass nur mit Maske

Restaurant eins: Etwas am Hafen sollte es sein, Stralsund-Gefühl vermitteln. Unsere Wahl fällt aufs „Gastmahl am Sund“ in der Seestraße. Wir studieren die Karte vor der Tür, desinfizieren unsere Hände am Spender daneben, wollen hinein. „Nur mit Maske“, werden wir freundlich, aber bestimmt angewiesen. Am Tisch platziert dürfen wir sie dann wieder abnehmen. Die Logik erschließt sich uns nicht ganz, aber es ist kein Problem, das hinzunehmen.

Wie im „Gastmahl am Sund“ werden die Gäste nun überall in der Gastronomie unter Einhaltung besonderer Hygieneregeln bedient. Quelle: Kai Lachmann

Neu ist auch, dass wir hier (wie später auch in anderen Läden) Adresse und Telefonnummer angeben müssen. So können wir im Falle einer Infektion informiert werden, weil wir als Kontaktperson gelten könnten. Ob das juristisch wasserdicht ist, Stichwort Datenschutz, vermögen wir nicht zu sagen. Uns knurrt nun aber der Magen. Die Bedienung, sie trägt Mundschutz, bringt uns eine Speisekarte. Vor Corona wären es zwei gewesen.

Nur noch 60 statt 100 Sitzplätze im „Goldenen Löwen“

Während Salat und Tomatensuppe zubereitet werden, ist Zeit für ein Gespräch mit den Mitarbeiterinnen des „Gastmahls“. „Auf den ersten Tag der Öffnung habe ich hingefiebert wie früher auf den ersten Schultag“, sagt eine der Damen, die ihren Namen nicht nennen möchte. Die Zeit der Schließung seien „acht schlimme Wochen“ gewesen. Dass so viele Auflagen einzuhalten seien, da sei sie „zwiegespalten“, aber: „Wir müssen uns jetzt eben darauf einstellen.“

Der Salat – gut. Die Tomatensuppe – sehr gut. Nun soll ordentlich was auf den Teller kommen. Wir steuern Restaurant zwei, den „Goldenen Löwen“, an. Denn dort haben wir Leute an den Tischen auf dem Alten Markt gesehen. Fünf Mitarbeiter mit weißem Mundschutz und schwarzen Gummihandschuhen bedienen die auffällig weit verteilt sitzenden Kunden. Standen hier nicht mal mehr Tische? „Wir haben die Sitzplätze von 100 auf 60 reduziert und die Tische weiter auseinandergestellt, um den Abstand von 1,50 Metern einzuhalten“, erklärt Restaurantleiter Martin Ruß.

Stammkunden sind da, Touristen nicht

Seit Dienstag habe sein Team die Öffnung vorbereitet. Dass es nun endlich so weit ist, nennt er eine „Erlösung“. Drinnen sind wir die einzigen Besucher, draußen ist rund ein Drittel der Plätze belegt. Ein guter Start? „Also bis jetzt kennen wir jeden Gast persönlich.“ Neben der Stammkundschaft haben sonst die Touristen das Restaurant gefüllt. „Die fehlen uns nun natürlich erst mal“, sagt Ruß.

Auch die Karte ist übersichtlicher geworden. Wir entscheiden uns für Spargel, Schnitzel, Pilze und Bratkartoffeln. Ein bodenständiges Festmahl. Das Kochen haben sie hier nicht verlernt.

Die OZ-Reporter Kai und Christin Lachmann bei der „Arbeit“ im Stralsunder Café Kelm. Quelle: Privat

„Eigentlich ist alles ganz normal“

Nach Hafen und Altem Markt ist uns fürs Dessert nach etwas Niedlichem in einer der Seitenstraßen. Das Café Kelm in der Böttcherstraße soll es sein. „Bis jetzt war noch alles ruhig“, sagt Kellnerin Denise Freese, die in Kurzarbeit war und nun froh ist, „endlich wieder arbeiten“ zu können. Und wir freuen uns über belgische Waffeln mit Vanilleeis und Apfelmus.

Das Schild an der Eingangstür, auf dem noch einmal alle neuen Regeln aufgeführt sind, nehmen wir kaum noch wahr. Wir wissen ja jetzt Bescheid und haben uns innerhalb kürzester Zeit an all diese Vorgaben gewöhnt. „Eigentlich ist alles ganz normal“, sagt Christin. „Ja, ganz normal“, wiederhole ich ihre Worte. „Eigentlich.“

Diese Regeln gelten jetzt Die Öffnungszeitensind auf 6 bis 21 Uhr beschränkt. Der Hauptgast muss sich mit Namen und Adresse im Restaurant registrieren lassen. An einem Tisch dürfen maximal sechs Personen sitzen. Möglich sind eine Familie, aber zum Beispiel auch drei untereinander bekannte Paare. Für die Aufteilung der Tische und Sitzplätze gilt: Der Mindestabstand von 1,50 Metern zwischen fremden Gästen muss eingehalten werden. Kellner und Servicekräfte müssen Mundschutz tragen, Gäste am Tisch nicht. Büfetts sind nicht erlaubt. Gemeinsam nutzbare Salz- und Pfefferstreuer stehen nicht am Tisch. Direkter Kontakt wie Händeschütteln ist untersagt.

Von Kai Lachmann