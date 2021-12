Es müssen schnell 148 Millionen US-Dollar Darlehen her, um die Werften in Wismar, Warnemünde und Stralsund vor dem Aus zu bewahren und die Hoffnung auf Rettung vieler Jobs zu erhalten. Im Schweriner Landtag ist vor der Entscheidung am Freitag von Zustimmung bis zu totaler Ablehnung an Positionen dazu alles vertreten.