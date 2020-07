Stralsund

Die Hansestadt steht in den Startlöchern: Sobald der neue Rettungshubschrauber „Christoph 47“ auch nachts fliegt, um schnelle medizinische Hilfe zu leisten, kann die Crew in der Hansestadt landen. Klinikumsbesuchern, Patienten und Anwohnern ist es nicht entgangen: Der Platz hinter dem Helios-Hanseklinikum wurde in den letzten Monaten modernisiert und befindet sich jetzt auf neuestem technischen Stand.

„Wir hatten im Oktober mit Umbauarbeiten begonnen. Turnusmäßige Kontrollen hatten ergeben, dass einiges gemacht werden muss“, sagt Klinikumssprecher Mathias Bonatz auf OZ-Anfrage. So wurde die farbliche Markierung des Landeplatzes komplett erneuert. Neu ist auch die Befeuerung, dazu wurden alte Masten ausgetauscht, neue kamen hinzu. Ebenfalls ausgetauscht wurde die Steuerungsanlage. Damit entspricht nun alles wieder den neuesten Anforderungen der aktuellen Luftfahrtverordnung, heißt es aus dem Klinikum.

An- und Abflugsektoren neu installiert

Die so genannten An- und Abflugsektoren wurden ebenfalls neu installiert. Dabei gibt es auch für den Hubschrauber-Landeplatz in Stralsund zwei feste Einflugschneisen. Eine von Land, und eine vom Wasser aus. Diese werden je nach Windrichtung von den Piloten genutzt.

Das Klinikum hat mit der Baumaßnahme übrigens gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. „Den Landeplatz haben wir im Zusammenhang mit dem Großprojekt Parkplatz instand gesetzt. Denn das gesamte Areal für die Pkw der Mitarbeiter wurde neu gestaltet“, so Bonatz. Eine Investitionssumme wollte er nicht nennen.

„Christoph 47“ ist Vorpommerns „himmlische Hilfe“

Der Rettungshubschrauber für Vorpommern, „Christoph 47“, ist in Greifswald stationiert und wird von der DRF-Luftrettung betrieben. Sein Einsatzgebiet erstreckt sich über die beiden vorpommerschen Landkreise sowie Teile der Mecklenburger Seenplatte. Betrieben wird die Station von der Deutschen Rettungsflugwacht ( DRF).

724-mal kam in Vorpommern-Rügen die Rettung aus der Luft Zum Einsatz kommen in unserem Landkreis verschiedene Rettungshubschrauber, vornehmlich „Christoph 47“ aus Greifswald und „Christoph 34“ aus Güstrow. Zusätzlich, aber nur unterstützend, der Offshore-Helikopter NHC von Güttin auf Rügen. „Die Besonderheit dieses Helikopters ist, dass er nachtflugtauglich und mit einer Winde ausgestattet ist. Seine Hauptaufgabe ist aber die rettungsdienstliche Sicherstellung für die Betreiber der Offshore-Windparks in der Ostsee“, sagt Fachdienstleiter Markus Zimmermann von der Kreisverwaltung. Diese Einsätze wurden 2019 geflogen: „Christoph 47“ aus Greifswald 478 Einsätze, „Christoph 34“ aus Güstrow 114 Einsätze, „Christoph 48“ aus Neustrelitz 6 Einsätze, „Christoph 92“ aus Rostock 97 Einsätze (hierbei handelt es sich um einen Sekundärhubschrauber für Verlegungen). Offshore NHC aus Güttin hatte 29 Einsätze. „Hier wurde sehr oft zur Unterstützung die Winde als besonderes Rettungsmittel genutzt, zum Beispiel bei Einsätzen an den Steilküsten. Der NHC-Hubschrauber wird von uns auch für den Landkreis Vorpommern-Greifswald mit disponiert“, erklärt Markus Zimmermann. Landeplätze sind neben Greifswald auch Wolgast, Anklam, Ribnitz-Damgarten und Stralsund. Welche Klinik angeflogen wird, entscheidet einerseits der Zeitfaktor, ist aber natürlich auch abhängig davon, welche Behandlungsmöglichkeiten eine Klinik hat. iso

Zum Personal zählen neben den Piloten auch Notärzte und Notfallsanitäter der Universitätsmedizin Greifswald und der DRF. Angefordert und eingesetzt werden die Luftretter von der Leitstelle Vorpommern-Greifswald. Im letzten Jahr wurden dort 1335 Einsätze registriert. In Stralsund landete „Christoph 47“ fast 500-mal.

Bald 24-Stunden-Dienst auf dem Heli

Träger der Luftrettung ist das Land, nicht die Kreise und kreisfreien Städte. Die Kostensätze werden also zwischen Land und DRF ausgehandelt. Weitere Rettungshubschrauber sind in Güstrow und Neustrelitz stationiert.

Das Klinikum in Stralsund hat den Hubschrauber-Landeplatz modernisiert. Einem Nachtflugbetrieb steht nun nichts mehr im Wege. Quelle: Stefan Sauer

Dabei sollte der Rettungsdienst „himmlische“ Verstärkung vom Land bekommen. Die Betriebszeit des an der Universitätsmedizin Greifswald stationierten Rettungshubschraubers „Christoph 47“ soll nämlich von 12 auf 24 Stunden erweitert werden. Somit sind auch Einsätze in der Nacht möglich. Hier will das Land finanziell unterstützen. Gesundheitsminister Harry Glawe ( CDU) hatte im letzten Herbst im Landtag erklärt, dass es im Laufe des Jahres 2020 so weit sein werde.

„Wann der Nachtflugbetrieb beginnt, steht noch nicht fest, aber er kommt, die Vorbereitungen laufen“, sagt uns Markus Zimmermann, Leiter des Fachdienstes Ordnung im Kreis Vorpommern-Rügen und damit auch verantwortlich für den Rettungsdienst. Als „dringend erforderlich“ bezeichnete kürzlich auch Vorpommern-Greifswalds Landrat Michael Sack ( CDU) die Unterstützung des Landes in Bezug auf die 24-Stunden-Rettung aus der Luft.

Es fehlt an nachtflugtauglichen Hubschraubern

Und woran hapert es noch? Es gab bisher einfach keine nachtflugtauglichen Hubschrauber, wie Wirtschafts- und Gesundheitsminister Glawe auf Anfragen erklärte. Inzwischen hat Greifswald einen bekommen. Es ist der Helikopter vom Typ H145 der DRF, der bereits am 17. April als „Christoph 47“ in Dienst gestellt wurde (die OZ berichtete). Das neun Millionen Euro teure Modell gilt als der modernste Rettungshubschrauber Deutschlands, ist dank eines ummantelten Heckrotors deutlich leiser als das Vorgängermodell und kann über ein Kompartiment-System, EpiShuttle genannt, übrigens auch Corona-Patienten transportieren.

Anwohner sicher nicht begeistert

Nachtflug-Heli im Einsatz – gerade die Anwohner der Krankenhäuser werden davon nicht begeistert sein. So hatten Stralsunder aus dem Casper-David-Friedrich-Weg, der unmittelbar an das Klinikgelände angrenzt, in der Vergangenheit immer wieder gefordert, dass die Hubschrauber wegen der Lärmbelästigung das Krankenhaus von der Sund-Seite aus anfliegen sollen. Fliegt der Helikopter nun auch nachts über ihre Häuser, dürfte Ärger vorprogrammiert sein.

Land: Lärmpegel ist zumutbar

Wie aus einer Anfrage im November an das Ministerium hervorgeht, gibt es ein Lärmgutachten, das die Deutsche Rettungsflugwacht vorgelegt hat (die OZ berichtete). Danach werden die Maximalpegel zwar teilweise überschritten. Doch aufgrund der seltenen Einsätze werde dies laut Gesundheitsminister Harry Glawe als „zumutbar“ gewertet.

