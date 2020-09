Richtenberg

Erst Corona-Krise, dann Verschieben der Premiere wegen eines tragischen Unglücks: Das Kinder- und Jugendtheater des Kulturtreffs in Richtenberg hat es in diesem Jahr wirklich nicht leicht. Doch am Freitag soll es endlich losgehen. Die 14. Episode der Helmerich-Sage kommt auf die Bühne.

Die kleinen Schauspieler sind schon aufgeregt, denn am Freitag feiert das 14. Helmerich-Abenteuer Premiere auf der Richtenberger Naturbühne. Quelle: Privat

Anzeige

Vor zwei Wochen sollte das neue Stück eigentlich aufgeführt werden. Doch ein tragischer Unfall in der Familie dreier Nachwuchsschauspieler veranlasste den Kulturtreff-Verein zur Absage. „Wir standen alle unter Schock, deshalb hat der Vorstand entschieden, die Premiere zu verschieben“, sagt Christine Rudolph, Vize-Chefin des Kulturtreffs. Die betroffene Familie aus Neubauhof hat inzwischen eine Entscheidung getroffen: Die Kinder wollen wieder auf der Bühne.

Weitere OZ+ Artikel

So bekommen Sie die Theaterkarten Karten für das Helmerich-Spektakel gibt es an der Richtenberger Theater-Kasse. Erwachsene zahlen 7, Kinder 4 Euro. Am Sonntag bietet der Kulturtreff Familienkarten an für 14 Euro (zwei Erwachsene und ein Kind, jedes weitere Kind drei Euro). Für eine bessere Vorbereitung der Sitzplätze werden gern Vorab-Reservierungen entgegen genommen, und zwar im Hof-Café Dienstag bis Sonntag von 13 bis 18 Uhr oder unter Telefon 0159 01936922. Stichwort Corona: „Natürlich haben wir auch erweiterte Hygiene-Maßnahmen getroffen, das heißt, unsere Tribüne wird größer gebaut, damit wir die Abstandsregeln einhalten können. Möglichkeiten zur Händedesinfektion sind gegeben, unser großer Vorteil ist, dass auch diese Veranstaltung draußen stattfindet“, erklärt die Vize-Vereinsvorsitzende. Sie bittet im Namen des Vorstand um Verständnis dafür, dass aufgrund der Forderung des Gesundheitsamtes persönliche Angaben, wie Name, Adresse und Telefonnummer abgefragt werden. Der Kulturtreff Richtenberg wurde im Jahr 1998 als Verein gegründet. Er hat seinen Sitz in der kleinsten Stadt Vorpommerns – und zwar Am Markt 11. Jan Zipperling (Vorsitzender) und Christine Rudolph vertreten den Verein. Drei Säulen der Finanzierung hat der Verein: Die erste sind Zuschüsse und Fördergelder, die vom Land, dem Landkreis und der Stadt kommen. Die zweite sind Veranstaltungen, durch die Geld erwirtschaftet wird. Und die dritte ist das Café, das auch für jegliche Familienfeiern gebucht werden kann. iso

So wurde etwas umbesetzt, und dann ging es weiter mit den Proben, so dass nun ein weiteres Kapitel der Helmerich-Geschichte, die auch wieder rund um Richtenberg spielt, auf der Freilichtbühne hinter dem Hof-Café erzählt werden kann. „Wir danken allen Gästen für ihr Verständnis und unseren Vereinsmitgliedern für die sehr flexible Einsatzbereitschaft, besonders auch den Theaterkindern sowie deren Eltern, die es möglich gemacht haben, jetzt zwei Wochen später Premiere zu feiern“, so Christine Rudolph.

Johannes und die weiße Frau

Das diesjährige Stück heißt „Johannes Traum“. Johannes, der Sohn von Helmerich, begegnet in seinem Traum der „Weißen Frau“. Sie sagt voraus, dass sein Vater in Gefahr steckte, denn jemand wolle seinen Tod. Der Junge befürchtet Schlimmes und auch der Held Helmerich möchte dem auf den Grund gehen. Die Weiße Frau verriet dem Kind, dass sein Vater die „Windhaucher“ fragen müsse, wenn er mehr wissen möchte. Ab diesem Zeitpunkt begibt sich der Richtenberger Held auf seine Reise.

Heinrich Bandlow hat Helmerich erfunden

Heidemarie Sasse ist die Erzählerin der Geschichte, Angelika Meier führt die Regie und leitet die Proben. Und das schon seit etwa 20 Jahren, denn da hatte Heidemarie Sasse die Idee zu dem Stück. Sie hat die Sage von Heimatdichter Heinrich Bandlow (nach ihm ist in Tribsees auch die Schule benannt) in alten Zeitschriften gefunden, als sie zur Geschichte Richtenberg in alten Dokumenten stöberte. Seitdem wird die Sage um den Helden Helmerich immer weiter erzählt.

Bis zuletzt wurde fleißig gewerkelt, denn ob Technik, Kulisse oder Kostüme – für alles sorgt der Kulturtreff selbst. Und das Besondere: Hier engagieren sich die Kleinen auf der Bühne genauso wie die Großen, die die Fäden für das Spektakel in der Hand halten.

Verein: „Endlich können wir spielen“

„Wir sind jetzt wirklich froh, dass wir endlich spielen können“, sagt Christine Rudolph der OZ und ergänzt: „Das war ja wegen Corona erst gar nicht klar. Schließlich durften wir in den Sommerferien endlich mit den Proben beginnen, haben dazu auch ein Probencamp durchgeführt. Natürlich alles immer in kleinen Gruppen...“

Spender halfen durch die schwere Zeit

Dabei hatte der Richtenberger Kulturtreff zu Beginn der Pandemie ganz schön zu kämpfen. Doch nach einem Hilfeschrei auch in der OZ spendeten viele Leute und sicherten so das Überleben dieser wichtigen Kultureinrichtung in der kleinsten Stadt des Landes MV. Und mit dem Helmerich-Theater am kommenden Wochenende wollen die kleinen Künstler etwas zurückgeben. Also, lassen Sie sich anstecken vom Theaterfieber! Es wird auf jeden Fall spannend, und auch für Licht- und Showeffekte auf der Richtenberger Naturbühne hinter der Theaterscheune wird wieder gesorgt.

Freitag, Samstag und Sonntag wird gespielt

Drei Aufführungen sind geplant: Am kommenden Freitag und am Sonnabend je eine Abendvorstellung, die um 20 Uhr beginnt. Extra für Familien mit kleineren Kindern und für neugierige Senioren steigt am Sonntag um 16 Uhr noch eine Vorstellung. „Das haben wir im letzten Jahr erstmals angeboten, und es wurde gut genutzt“, heißt es aus dem Verein. Zu den Aufführungen gibt es Leckeres vom Grill und verschiedene Getränke, am Sonntag zusätzlich noch Kaffee und Kuchen.

Von Ines Sommer