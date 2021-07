Richtenberg

Der Junge Bläserkreis Mitteldeutschland gibt am Wochenende ein Konzert in der Kirche in Richtenberg. Mit Werken von Bach, Mendelssohn, der Gruppe ABBA und weiteren Komponisten präsentieren die Musiker am Sonntag ein vielseitiges Programm vom Barock bis in die Gegenwart.

Das Ensemble wurde 2016 aus Mitgliedern des Landes-Jugendposaunenchores gegründet und gehört zu den überregionalen Gruppen des Posaunenwerkes der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland. Seitdem treffen sich die Bläserinnen und Bläser aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt unter der Leitung von Landesposaunenwart und Kirchenmusikdirektor Frank Plewka regelmäßig zu Probentagen und -wochenenden und erarbeiten gemeinsam anspruchsvollere Werke für Blechbläser.

Choralmusik, Swing, Jazz und Pop

Das Repertoire beinhaltet alte und neue Originalkompositionen, Choralmusik sowie Titel aus den Genres Swing, Pop und Jazz. 2018 gestaltete das Ensemble auch Konzerte, Gottesdienste und Workshops in Palästina und Israel. 2019 unternahm die Gruppe eine Konzertreise nach Russland. Nach den vielen Monaten der Pandemie freut sich der Bläserkreis nun auf einen Neustart mit einer Tour durch Pommern.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Richtenberger Nikolaikirche. Der Eintritt ist frei! Um eine Spende wird gebeten.

Von Ines Sommer