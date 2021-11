Richtenberg: Was diese zwei Schwestern verbindet

Richtenberg

Diese Schwestern sind unzertrennlich: Katja Rasel ist 58 und wohnt in Steinhagen, ihre große Schwester Kerstin Albrecht ist 60 geworden und wohnt in Richtenberg. „Wir sind zwei geborene Müller“, stellen sie klar. Die Frauen vereint vieles. So lieben sie den Richtenberger Karneval und haben sich am 11.11 extra freigenommen, um bei der Schlüsselübergabe vorm Rathaus dabei zu sein.

Seit 1999 im gemeinsamen Job

Doch damit nicht genug – beide arbeiten seit 1999 auch noch zusammen. Und zwar im Hansedom in Stralsund. „Wir sind von Anfang an dabei. Am Empfang fühlen wir uns wohl, weil man mit so vielen Menschen zu tun hat“, sagen sie. Und es macht immer noch Spaß, auch wenn das Schwimmbad in die Jahre gekommen ist. „Wir freuen uns jetzt, dass das Haus bald in neuem Glanz erstrahlen soll.“

Von Ines Sommer