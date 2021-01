Nachdem Amtsinhaber Karldiether Wegner (parteilos) nach über 30 Jahren in der Kommunalpolitik im Herbst überraschend seinen Rücktritt erklärt hatte, wird am 17. Januar in Richtenberg (Vorpommern-Rügen) in der Feuerwehr ein Nachfolger gewählt. Zwei Kandidaten stehen auf dem Zettel.