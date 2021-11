Richtenberger Karneval: Premiere für die Minigarde

Richtenberg

Endlich war es wieder zu hören: „Hast du Kummer, hast du Ärger, trink ’nen echten Richtenberger.“ Und endlich zogen wieder die bunt geschmückten Wägen des Richtenberger Carneval Clubs und der umliegenden befreundeten Vereine mit Disney-Motiven die Straße zum Markt hinauf. Bis dahin flogen etliche Kamelle und wurden so einige „Kurze“ und auch mal ein Blümchen hinab gereicht.

Das Spektakel wollten sich nach dem Verzicht im letzten Jahr Ina Blümel und ihre Familie nicht entgehen lassen. Mit Mutter und Töchtern – eine von ihnen kam extra für den Festumzug aus Rostock vorbei – verfolgte sie das Geschehen am Straßenrand und wartete später auf dem Markt auf den ersten Auftritt der Enkelin Enie, die sich der erst kürzlich zusammengefundenen Minigarde angeschlossen hat. Wenn auch mit verkürztem Programm, sollten die Garden in diesem Jahr hier auf der Bühne ihren Auftritt bekommen. Und nur unter 3G-Regelung war der Zugang zum Markt möglich.

Der Festumzug durch Richtenberg hat in diesem Jahr wieder Menschen an die Straße und auf den Markt gelockt. Die 78-jährige Margit Rudolf kam mit ihrer Tochter Ina Blümel, ihren Enkelinnen Anne Behrwalde, Lieselotte Blümel, Johanna Schneider mit Ehemann Florian und dem Urenkel Julius Waldemar. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Wir lieben den Karneval und gehen immer zu den Veranstaltungen des RCC. Aber in diesem Jahr ist der Festumzug nun mal die einzige Möglichkeit“, meint Ina Blümel. Das Faszinierende am Fasching? „Einfach mal jemand anders sein“, meint die Närrin aus Gersdin bei Franzburg. So sieht es auch die 78-jährige Mutter. „Man kann mal verrückt sein“, freut sich Margrit Rudolf über das Treiben auf dem Markt.

Erster Auftritt für den Gardennachwuchs des RCC

Die sieben- bis neunjährigen Mädels waren vor ihrem ersten Auftritt entsprechend aufgeregt. Das dürfte Trainerin Sophie Schwebke nicht anders ergangen sein. „Seit Anfang August proben wir erst – ein Mal in der Woche. 17 Mädels haben sich da zusammengefunden. Und nun sind sie schon in ihrem ersten Karneval, haben den ersten Auftritt und zum ersten Mal ein Kostüm an“, berichtet die 24-Jährige, die selbst als Sechsjährige in der Minigarde des RCC begann.

Jetzt trainiert sie gemeinsam mit Viviane Schmidt den jüngsten Nachwuchs. „Sie sind hoch motiviert und es macht zusehends Spaß mit den Kleinen zu arbeiten“, lobt Sophie Schwebke. Ursprünglich wollte man sich bereits im letzten Jahr darum bemühen, wieder eine Minigarde zu beleben. Nun waren Trainerinnen und Minifunken umso glücklicher über den erfolgreichen Start. Auf der Bühne war den jüngsten Tänzerinnen jedenfalls keine Aufregung anzumerken. „Dafür habe ich nach den Trainingsstunden auch Zuhause immer ein bisschen geübt“, verrät die neunjährige Mia Weiser.

Neues Prinzenpaar übernimmt die Führung

Der Festumzug durch Richtenberg hat in diesem Jahr wieder Menschen an die Straße und auf den Markt gelockt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Neben dem Tanz musste auf der Bühne aber auch der ein oder andere Karnevalstitel angestimmt werden. „Wir sind so lange leise geblieben, jetzt muss es auch mal laut werden“, meinte der langjährige RCC-Vorsitzende Axel Habeck.

Nach der entfallenen Ablösung in diesem Jahr, wurde es nun aber auch Zeit, ein neues Prinzenpaar zu krönen. Die neue amtierende Zeremonienmeisterin Cornelia Becker erlöste Prinz Andreas II. und seine Prinzessin Birgit I. von ihren Verpflichtungen und forderte sie auf, das Zepter an den neuen Prinzen Falko I. und dessen Prinzessin Annett I. zu übergeben.

Das neue Prinzenpaar Falko und Annett freuen sich, dass zumindest der Festumzug im Freien stattfinden konnte. Eine Veranstaltung am Abend entfiel auch in diesem Jahr. Nun hoffen sie auf den Faschingsmonat Februar. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

„Als verwurzelter Richtenberger ist es auch eine Ehre, dieses Amt einmal zu übernehmen“, meint der Bundeswehrsoldat Falko Schäfer. Ehefrau Annett ist gebürtige Richtenberger und arbeitet als Zahntechnikerin im hier ansässigen Dentallabor, welches stets als erste Station am Wegesrand des Festumzuges für die passende flüssige Verpflegung sorgt. Mehrere Kollegen des Unternehmens gehören hier bereits dem Richtenberger Carneval Club an. Nun haben sie auch die Prinzessin im Haus. „Auch wenn es dieses Mal am Abend nach dem Festumzug keine Veranstaltung gibt, hoffen wir darauf, dass dann hoffentlich im Februar in den Fasching gehen kann“, so Prinzessin Annett Schäfer.

Von Wenke Büssow-Krämer