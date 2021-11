Richtenberg

Die Richtenberger fühlen sich abgehängt. Wieder mal. Wurde man nach der Schließung der Sparkassen-Filiale am Markt noch damit getröstet, dass der SB-Bereich vom Geldautomaten bis zum Überweisungs-PC alles bietet, stehen die Einwohner der kleinsten Stadt Mecklenburg-Vorpommerns nun vor einem leer gezogenen Haus. Alle Geräte wurden ausgebaut, das Gebäude ist verwaist.

„Das ist eine Schweinerei“

„Das ist eine riesengroße Schweinerei“, findet Hans-Dieter Habeck und schiebt hinterher: „Ich bin 68 und kann zum Glück noch Autofahren. Deshalb hole ich jetzt für meine Eltern, die weit über 80 sind, Geld. Doch viele Ältere haben keine Familie mehr hier. Was machen die?“ Wenn das Haus am Markt zu groß geworden sei, hätte er noch eine andere Idee: „Wieso mietet sich die Sparkasse nicht ins Rathaus ein. Das ist riesengroß, da ist Platz für einen oder zwei Automaten.“

Martin Sieglow findet, dass die nächste Filiale in Franzburg viel zu klein ist. „Da steht man ewig draußen. Obendrein ist das Personal oft unfreundlich“, so der 60-Jährige. Er sei sehr enttäuscht von der Sparkasse, die doch all die Jahre in vielen kleinen Orten ihren Service angeboten hatte. „So geht man doch nicht mit den Leuten um, die ihr Geld dort haben.“ Automaten seien doch schon die unterste Service-Schiene.

Wenigstens ein SB-Automat wäre gut

Kerstin Albrecht, ebenfalls 60, kann nicht verstehen, dass sich die Sparkasse komplett zurückzieht. „Ist ja noch gar nicht so lange her, da wurde die Filiale eröffnet. Wenn sich der Betrieb nicht lohnt, ist das eine Sache. Aber warum kann man dann nicht wenigstens einen Geld- und einen Überweisungsautomaten lassen. Damit wäre doch vielen schon geholfen. Also Service und Dienstleistungen sehen anders aus.“

Ihre Schwester Katja Rasel hakt ein: „Das trifft doch wieder die Rentner, die sind sehr unzufrieden und enttäuscht. Man kann doch von den Alten nicht verlangen, dass die alle Online-Banking machen. Viele haben doch keinen PC“, sagt die 58-Jährige, die in Steinhagen wohnt. Alle Befragten sind sich in einem einig: Diesen schlechten Service, der eigentlich gar keiner mehr ist, dürfe man sich nicht gefallen lassen. „Vielleicht eine Aufgabe für unseren neuen Bürgermeister...“

Auch Niepars war betroffen

Richtenberg ist kein Einzelfall. In Niepars wurde der Geldautomat schon 2016 abmontiert. Lediglich in Velgast hält das vorpommersche Kreditinstitut noch Automaten vor. Die einzige Filiale weit und breit ist die Sparkasse in Franzburg. Hier ist das Unternehmen selbst Eigentümer des Hauses und hält den Standort offen.

Doch nicht nur aus der Fläche zieht sich das Bankunternehmen mehr und mehr zurück. Auch in der Hansestadt wurden in den letzten Jahren viele Zweigstellen geschlossen, doch meistens können die Einwohner dort wenigstens noch auf dienstleistende Automaten zurückgreifen.

Das sagt die Sparkasse dazu

Wie begründet das Kreditinstitut dieses Vorgehen? „Das wichtigste Kriterium für Standortentscheidungen ist für uns der Bedarf unserer Kunden, den wir jährlich erfassen. Erkennen wir ein verändertes Verhalten, reagieren wir. Das kann bedeuten, dass wir die Standorte ausbauen oder Leistungen reduzieren“, sagt Unternehmenssprecher Gerald Bahr und ergänzt: „In Richtenberg mussten wir leider feststellen, dass zunächst unser Service mit Beratern vor Ort in dem Filialstandort nicht mehr so rege nachgefragt wurde wie früher. Daher wurde er umgewandelt in eine SB-Filiale mit Automaten.“

Online-Bereich ausgebaut

Gleichzeitig habe die Nachfrage nach medialen Dienstleistungen bei der Sparkasse deutlich zugenommen hat. „Daher balancieren wir das stationäre und das mediale Angebot bedarfsgerecht aus. In den vergangenen Jahren haben wir unseren medialen Kundenservice mit zwischenzeitlich 35 Mitarbeitenden auf- und ausgebaut. Dieser ist heute ein nicht mehr wegzudenkender Teil unseres Leistungsangebots“, so der Unternehmenssprecher.

Da sich der Trend der schwindenden Nutzung auch bei der SB-Filiale in Richtenberg und den dortigen Automaten fortsetzte, habe die Sparkasse Vorpommern weitere „Anpassungen“ vorgenommen. „Aufgrund unseres klaren Bekenntnisses zum sehr nahegelegenen Standort in Franzburg haben wir beschlossen, unsere Angebote dort zu bündeln. Mit unserem Standort und unseren Beratern dort bieten wir circa vier Kilometer von Richtenberg entfernt eine Sparkassen-Filiale mit unseren kompletten Service-Angeboten an. Nach unserer Analyse zum Bedarf unserer Kunden haben wir uns klar zu diesem Standort bekannt. Diese Immobilie ist unserer Eigentum, und die dortige Filiale wurde mit Investitionen aufgewertet.“

Sind weitere Schließungen geplant?

Wird es weitere Filialschließungen oder Einschränkungen im SB-Bereich in der Region Stralsund geben? „Wir erfassen jährlich die Nutzung unserer Dienstleistungen vor Ort und in unseren medialen Kanälen. Aktuell ist eine Umwandlung unserer Filialstandorte, die Beratungs- und Serviceleistungen anbieten, nicht vorgesehen“, heißt es von der Sparkasse.

Die Sparkasse Vorpommern betreibt insgesamt 82 Standorte, davon 41 Filialen mit Beratern vor Ort, 38 SB-Filialen und 3 S-Immobilienshops.

Von Ines Sommer