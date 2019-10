Stralsunder verlegen Rohre im größten Passagierschiff der Welt – doch für Erweiterung der Firma ist kein Platz am Sund

Stralsund

„White Pearl“, „Anthem of the Seas“ und „Global Class I“: Diese klangvollen Namen stehen für Schiffe der Superlative. In allen verbaut: Rohrsysteme der Firma Richter Rohrleitungsbau. Vor rund einem Jahr hat sich das Hamburger Unternehmen in Stralsund angesiedelt. Jetzt arbeiten in der vorpommerschen Hansestadt bereits 47 der insgesamt etwa 250 Angestellten. 30 von ihnen im Gewerbegebiet an der Rostocker Chaussee, 17 direkt auf dem Gelände der MV Werften– dem aktuell wichtigsten Auftraggeber der Rohrbauer in Mecklenburg-Vorpommern.

Geschäftsführer Ulf Ahrens würde das Engagement seiner Firma gern intensivieren. Doch das geht derzeit nicht. Die Kapazitäten der Werkstatthalle sind am Limit, ein Standort für eine zweite Halle ist nicht in Sicht. Denn auch die Gewerbeflächen in der Hansestadt sind ausgeschöpft.

Zulieferfirma will unabhängiger von MV Werften werden

Ein neuer Standort für die noch junge Unternehmensansiedlung sei enorm wichtig: „Wir brauchen eine weitere Halle“, erklärt Ahrens. „Nur so können wir unabhängiger von unserem größten Auftraggeber agieren.“ Das Problem: Mit nur einer Halle sind die Rohrbauer auf die Verarbeitung von nur einem Werkstoff wie Edelstahl beschränkt. Für einen weiteren Werkstoff wie Aluminium braucht es die neue Halle – für eine entsprechende Fertigungsstrecke.

Oberbürgermeister Alexander Badrow (links) im Gespräch mit Geschäftsführer Ulf Ahrens. Quelle: Kay Steinke

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) ist das Problem bekannt. Die Stadt sucht bereits nach einer Lösung. „Früher standen viele Hallen leer“, sagt Badrow. „Derzeit sind alle unsere Flächen ausgelastet. Das ist natürlich gut. Jetzt müssen aber dringend neue Gewerbeflächen erschlossen werden.“ Dem OB ist bewusst: Nur so kann er Firmen wie Richter Rohrleitungsbau in der Region halten. Diese erwirtschaftet nach einem Jahr rund 1,5 Millionen Euro des Gesamtumsatzes in Höhe von rund 25 Millionen Euro in Stralsund.

Rohrbauer verlegen Rohre in größtem Passagierschiff

So soll die „Global Class I“ aussehen. Quelle: MV Werften

Die Rohrbauer profitieren dabei vom Boom im Schifffahrtsbau. So werden am Stralsunder Standort momentan Rohrsysteme gefertigt und verpackt, die für das bald größte Kreuzfahrtschiff der Welt bestimmt sind, die „Global Class I“. Dieser 342 Meter lange Kreuzliner der Superlative wird derzeit von den MV Werften in Rostock und Wismar gebaut. Bis zu 9500 Passagiere und 2500 Besatzungsmitglieder sollen dort Platz finden. Damit wird es das erste Schiff in der Geschichte der Seefahrt, das mehr als 10 000 Menschen trägt.

Im Schiffbau hat die 1993 in Hamburg gegründete Firma auch ihr Zuhause. Doch das Leistungsspektrum ist über die Jahre stark gewachsen. So werden mittlerweile auch komplette Rohrleitungssysteme für die Industrie installiert und montiert oder Anlagen wie Ballastwasserbehandlungssysteme, Ölabscheider oder Filtrationssysteme hergestellt. Das Portfolio der Auftraggeber ist lang. Zu diesen zählen unter anderem Dräger, German Naval Yards, Phoenix AG, ADM Biodiesel oder Caterpillar in Rostock. Stolz ist man dabei auch am Mitwirken beim Bau neuer Laboranlagen für die Klebstofffirma Tesa.

Nach 28 Jahren auf Montage arbeitet Jens Kaminski in der Heimat

Der größte Teil der Angestellten sind Schweißer, Monteure und Vorrichter. Laut eigener Website sind es rund 140. Doch Rohrbau ist komplizierter geworden. Haben die Monteure früher oft direkt beim Standort des Auftraggebers einen Montageplatz bekommen, erfolgt heute mehr Zuarbeit für die einzelnen Projekte. Dafür braucht es eigene Hallen.

Neben Stralsund hat die Firma nur noch eine in Brunsbüttel – aber keine in Hamburg. „Das Risiko wurde an uns ausgelagert“, erklärt der Stralsunder Werkstattleiter Jens Kaminski. „Auch die Rohrsysteme sind komplexer. Früher wurde geradliniger verlegt. Den heutigen Auftraggebern ist dies egal.“

Für den 50-Jährigen ist die Entscheidung mit dem Standort in Stralsund eine glückliche Fügung. Denn Kaminski wurde auf Rügen geboren. Seit Jahrzehnten lebt er in Stralsund. Doch nach der Wende hat er 28 Jahre auf Montage gearbeitet, war dadurch weltweit unterwegs und pendelte zwischen Australien, New York und seiner Heimat Vorpommern. Damit war 2018 mit dem neuen Standort in Stralsund Schluss. „Davon habe ich lange geträumt“, sagt er. „Und es haben noch mehr Monteure von uns profitiert. Jetzt sind wir hier. Und ich kann mit dem Rad zur Arbeit fahren.“

Stralsund könnte Ausbildungsstandort werden

In dieser Halle werden derzeit die Rohrsysteme gefertigt. Doch sie ist bald zu klein. Quelle: Kay Steinke

Die Firma setzt dabei auf das Know-how der Arbeitskräfte in der Hansestadt. „Zukünftig könnten wir in Stralsund auch ausbilden“, sagt Ahrens. „Dafür müssen wir aber mit anderen Gewerken zusammenarbeiten. In Lübeck läuft das bereits.“

Denn klar ist auch: Der enorme Bedarf – auch von anderen Branchen neben dem Schiffbau – führt derzeit zu massivem Personalmangel. So werden derzeit Bauleiter, Schweißer, Rohrschlosser und Monteure für Schiff- und Industriebau – und dies auch international.

Von Kay Steinke