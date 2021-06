Stralsund

Endlich mal wieder ein richtiges Richtfest in Stralsund: Zwischen Jahnsportstätte und „Zwergenhaus“ bekam am Freitagmittag ein für Familien wichtiger Neubau die Richtkrone aufgesetzt: Auf dem Areal wächst ein neues Kita-Haus, das als Ersatz für die marode „Spielkiste“ ein paar Meter weiter gedacht ist. Die Arbeiterwohlfahrt investiert hier fünf Millionen Euro.

In einem Zweigeschosser entstehen gleich neben Stralsunds jüngster Kita Zwergenhaus 132 Hort- und 60 Kindergartenplätze. Beide Kitas zusammen bilden dann den Kindercampus der Arbeiterwohlfahrt. Insgesamt werden darin dann 350 Stralsunder Kinder betreut.

Awo-Chef auf dem Dach dabei

„Was wäre das Leben leer, gäbe es keine Kinder mehr“, sagte Zimmermann Paul Blohm vom gleichnamigen Unternehmen aus Trantow bei Loitz. In schicker Zimmermanskluft stieg er gemeinsam mit dem ehrenamtlichen Awo-Chef Thomas Reichenbach aufs Dach, um die Richtfest-Zeremonie zu vollziehen. Einer sorgte standesgemäß für den Zimmermannsspruch, der Zweite schlug den letzten Nagel ins Gebälk. „Ein bisschen Holz haben wir ja noch gefunden“, scherzte man auf dem Dach.

Warum war Ersatz-Neubau nötig?

192 Kinder werden hier künftig betreut. Gleich nebenan befindet sich die Kita Zwergenhaus. Beide Häuse zusammen sind der Kindercampus der Awo. Quelle: Ines Sommer

Warum war der Neubau unumgänglich? Der alte DDR-Plattenbau machte der Awo immer mehr Sorgen. Im neuen Gebäude werden nicht mehr Plätze geschaffen, als die „alte“ Spielkiste hat. Es geht schlicht darum, alle Kinder aus der ,Spielkiste’ in einer modernen, hellen Kita unterzubringen. Denn eins ist Fakt: So sehr sich die Erzieher mühten, das alte Haus mit Leben zu erfüllen, von außen war das Ganze ein unansehnliches Erbe aus DDR-Zeiten, einer Stadt wie Stralsund eigentlich nicht würdig. Und doch wurde das große, geräumige Gebäude für die Kinderbetreuung gebraucht.

Umso mehr können sich Kinder, Eltern und Erzieher nun auf ihr neues Haus freuen. Die Lütten konnten zwar auf der Baustelle zum Richtfest nicht dabei sein, aber sie haben schon genaue Vorstellungen für ihre neue Kita. Und die brachten die Mädchen und Jungen mit Buntstiften und Farbe aufs Papier, die Ergebnisse waren fein säuberlich in dem Raum aufgehängt, der einmal die Mensa wird.

Flur für nur für Garderobe ist out

Noch lagert das Baumaterial in den Gruppenräumen. Quelle: Ines Sommer

„Das wird ein Schmuckstück“, freut sich auch Anke Hack. Sie leitet seit 2013 die „Spielkiste“ und findet die Möglichkeiten, die sich nun an der Karl-Marx-Straße bieten toll. „Wir haben eine vernünftige Essenausgabe. Der Raum ist nicht nur riesig, sondern mit diesen großen Fenstern wunderschön hell. Ich bin schon gespannt, was die Kinder sagen, wenn sie zum ersten Mal das Haus betreten“, gesteht die Stralsunderin, die 2003 bei der Awo als Horterzieherin angefangen hat. Heute leitet sie ein Team von 37 Mitarbeitern, darunter nicht nur Erzieher und Heilerzieher, sondern auch Integrationshelfer und technische Kräfte. „Wir haben ganz breite Flure, die wir einbeziehen können. Sie bieten nicht nur wie früher Garderoben, sondern kleine Sitzecken und Nischen. Außerdem freuen wir uns schon ganz doll auf die Lernküche, die für unsere Kinder mit Handicap sogar höhenverstellbar eingerichtet wird“, strahlt Anke Hack.

Spielflächen rund um die Kita

Rundherum um die Kita, die ihren Eingang zur Straße hat, werden die Spielbereiche für die Kinder aufgebaut, einige neue Spielgeräte werden aus der „Spielkiste“ mitgenommen. Neu ist aber zum Beispiel ein kleines Fußballfeld, was in Richtung Jahn-Sportstätte angelegt wird. „Wir haben die alte Kita ja von innen sehr schön gestaltet, da werden natürlich einige Sachen in Umzugskisten verpackt. Und auch das große Aquarium kommt mit“, hat sich Anke Hack im Kopf schon einen Schlachtplan gemacht. Genau wie die Kollegen. Denn im Februar soll ja schon Einzug ins neue Haus gefeiert werden.

Bau liegt im Zeitplan

Die Kinder haben aufgemalt, wie sie sich das neue Haus wünschen. Quelle: Ines Sommer

„Wir sind im Zeitplan, und wir liegen erstaunlicherweise auch noch im Budget. Wir hoffen, dass das so bleibt“, sagt Catrin Dohse beim Richtfest am Freitag. Die Geschäftsführerin der Awo Soziale Dienste Vorpommern gGmbH dankte den Bauleuten von Schuldt-Haus und Co. ebenso wie den Planern der Milatz-Schmidt-Architekten GmbH oder der Hansestadt, dass man trotz Corona so ein Bauprojekt in Angriff nehmen konnte. Man habe relativ schnell eine Baugenehmigung bekommen und konnte loslegen.

Und was wird aus der alten „Spielkiste“? In einem jahrelangen, nervenaufreibenden Kampf hatte sich die Arbeiterwohlfahrt den Standort an einer denkmalgeschützten Bastion gesichert. Per Pachtvertrag ist auch das Grundstück in Awo-Hand. Im Oktober 2018 – nach zwölf Jahren des Kämpfens – war das Neubauprojekt dort aber gescheitert. Es haperte letztendlich an der Unterbringung der jetzt im Haus betreuten rund 200 Kinder. Sämtliche Varianten waren so teuer, dass sie wirtschaftlich keinen Sinn machten. Zwei wichtige Bedingungen – Kita-Tauglichkeit und Nähe zur Altstadt – waren nicht zu erfüllen.

Was wird aus der alten „Spielkiste“?

Der ehrenamtliche Awo-Chef Thomas Reichenbach schlägt auf dem Dach den symbolisch letzten Nagel in Gebälk. Quelle: Kathleen Braun

„Wir haben ja immer noch 132 Hortkinder in der Gerhart-Hauptmann-Schule untergebracht. Die möchten wir natürlich gern in unserem alten Haus betreuen. Deshalb ist eine Sanierung unser Plan. Doch wir bringen erst einmal unsere anderen Projekte zu Ende, zumal man im Moment wegen der Baumaterial-Krise gar keine vernünftige Planung machen kann“, so Catrin Dohse im Gespräch mit der OZ. Da eine Kita-Nutzung laut Pachtvertrag mit der Stadt festgeschrieben ist, dürfte diesem Plan langfristig nichts im Wege stehen. Und damit verschwindet dann auch der Betonklotz am Frankenwall.

Von Ines Sommer