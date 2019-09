Richtkrone für Neubau auf einstigem Pionierhaus-Areal in Stralsund

Stralsund

Dort, wo einst das Stralsunder Pionierhaus stand, wurde einem Neubau am Freitagnachmittag die Richtkrone aufgesetzt. In dem Haus am Knieperdamm/Ecke Gerhart-Hauptmann-Straße entsteht unter dem Motto „ Stralsund gesund“ ein Geschäftshaus, das einerseits ein Fitness-Studio, andererseits ein Sanitätshaus beherbergen soll.

Das neue Sport- und Sanitätshaus am Knieperdamm mit Richtkrone. Quelle: Ines Sommer

Nach dem viel diskutierten Abriss des Pionierhauses im November 2017 (die OZ berichtete mehrfach) wurde das Areal zunächst beräumt. Bis Oktober 2018 waren die Fundamentarbeiten in vollem Gange, im November wurde der Grundstein gelegt. Am Freitagnachmittag nun schlugen die Bauherren den letzten Nagel ins Gebälk. Der Rohbau des Sanitäts- und Sporthauses steht. „Wenn alles gut geht, wollen wir im Frühjahr einziehen“, sagt Udo Waitschies, einer der Bauherren, beim Rundgang über die Baustelle.

Nach dem Richtspruch des Zimmermanns versäumte er es nciht, den vielen Bauleuten zu danken. Vom Gerüstbauer über die Baufirmen bis hin zu Elektro-Firma und Zimmerei – alle Bauleute hätten mächtig viel Material treppauf und treppab geschleppt –und damit Fitness bewiesen.

Wie ein L schlingelt sich der Rohbau nun um Bäume, die laut Gutachten Bestandsschutz haben und in das Projekt integriert werden mussten. 1300 Quadratmeter groß wird das Gebäude, das sich über zwei Etagen erstreckt. Der Eingang liegt auf der Innenseite.

In der oberen Etage findet sich künftig das Fitness-Studio. Quelle: Ines Sommer

In die obere Etage wird das Studio „Gym Fitness World“ mit Sport, Wellness und Sauna einziehen, wenngleich das Sport-Unternehmen, das rund 900 Männer, Frauen und Kinder aus Stralsund und Umgebung in puncto Fitness betreut, auch noch im Erdgeschoss Seminar- und Kursraum nutzt. „Auch unser Verein ,Allgemeiner Gesundheitssport’ wird dann hier sein Domizil haben“, so Udo Waitschies und spricht von 200 Mitgliedern. Das Fitness-Studio beschäftigt neun Mitarbeiter und mehrere Honorarkräfte.

Apropos Mitarbeiter, auf die freut sich auch schon Stefan Schumann. „Wir platzen mit Laden und Werkstatt am Markt aus allen Nähten. Wir haben viel Arbeit, viele Aufträge, können aber keine neuen Leute einstellen, weil uns der Platz fehlt. Deshalb fiebern wir der Einweihung des Neubaus natürlich sehnsüchtig entgegen“, sagt er der OZ am Freitag beim Richtfest.

Der 45-jährige Orthopädie-Techniker-Meister betont, dass er für das Unternehmen, das 1851 in Stralsund gegründet wurde und zehn Mitarbeiter zählt, schon seit Jahren nach einem Bauplatz gesucht hatte. Werkstatt, Lager und Verkauf – all das soll nun im Neubau am Knieperdamm vereint werden. Dafür wird das Geschäft am Neuen Markt aufgegeben.

Ein Prosit auf den neubau. Quelle: Ines Sommer

In den nächsten Wochen sollen Türen und Fenster eingebaut werden, danach erfolgt der Innenausbau, so dass in ein paar Monaten Einzug gefeiert werden könnte. Im späteren zweiten Schritt ist an ein großzügiges Outdoor-Gelände angedacht. „Wir wollen dort ein multifunktionales Areal schaffen, auf dem man gut Sport machen kann, ob nun an wetterfesten Fitnessgeräten oder einfach nur beim Walken“, so Heinz-Peter Fischer, ebenfalls Gym-Fitness-Geschäftsführer.

Von Ines Sommer