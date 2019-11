Landsdorf

Für geschichtsinteressierte Genießer bietet sich am Sonntag, dem 3. November, die Chance eines besonderen Ausflugs. Es geht nämlich in die Ritterzeit.

Wer waren die Ritter? Woher, wann und wie kamen sie in unsere Region? Wie haben Sie die Gegend geprägt, wo finden wir ihre Spuren? Was hat es eigentlich auf sich mit dem Stierkopf und dem Greif in unserem Landeswappen? Wer Lust hat, diese Fragen beantwortet zu bekommen, der möge sich der geführten Tour anschließen. Sie startet um 10 Uhr bei der Kirche in Kölzow und endet nach einer etwa 45 Kilometer langen Strecke gegen ca. 13 Uhr in Landsdorf bei Tribsees. Zu beachten ist, dass Interessierte im eigenen Auto mitfahren müssten.

In Landsdorf sind Spuren der jüngeren Geschichte ablesbar. Hier bietet sich die letzte Gelegenheit in diesem Jahr, durch den großzügigen Gutspark zu flanieren. Zum krönenden Abschluss bietet die Speicherküche zusammen mit der Genussmanufaktur Rosenlöwe eine Auswahl an Köstlichem –wie Sirupe, Aufstriche und Chutneys.

Anmeldung: Telefon 0151/26030760.

Von Ines Sommer