Sie tun es aus Liebe zum gehackten Fleisch: Drei Freunde haben die Lockdown-Pause während der Pandemie genutzt, um aus einem Hobby eine neue Firma zu machen. „Rob’s Corner“ ist nicht nur ein mobiler Burger-Laden, sondern ein wahr gewordener Männertraum.

Von Stralsund aus wollen die Gründer Robert Schön, Marcus Klein und Philip Eckmann ganz Norddeutschland mit ihrem „Smashed Style Burger“ beglücken – und somit ihre hanseatische „Grillosophie“ über Vorpommern hinaus verbreiten.

Gründer ohne viel Gastro-Erfahrung

Es geht ihnen um den Burger: Robert Schön (links) und Philip Eckmann. Quelle: Kay Steinke

Den ersten Schritt zum eigenen „Burger Trailer“ haben sie bereits geschafft. Zu sehen war der silberne Grill-Wagen, der an die amerikanischen Wohnwagen der Firma Airstream erinnert, zuletzt auf dem Neuen Markt in Stralsund. Dort brachten „Rob & Co“ ihre ersten Burger an den Bürger.

Doch bis dahin war der Weg für die drei nicht einfach. Keiner der Grillmeister hatte zuvor ernsthaft in der Gastro-Branche gearbeitet. „Ich habe früher mal Eis verkauft“, scherzt Philip Eckmann, der in Hamburg eigentlich als Key-Account-Manager tätig ist. Er lernte Marcus Klein berufsbedingt in Stralsund kennen. Die Freundschaft hält bis heute. Klein leitet ein Versicherungsbüro in Stralsund, zuvor war er unter anderem Marketing-Chef der „ Weißen Flotte“.

Neuerdings begeistert er die Stralsunder aber eben auch auf dem Wochenmarkt, wenn er „Rob’s Double“ oder „Robs’s Cheese“ an den Mann bringt. „Derzeit sind wir noch auf der Suche nach dem besten Hack“, sagt Klein. Dabei würden sie auf regionale Anbieter setzen. „Diesen Oktober sind wir dienstags auf dem Wochenmarkt. Gemüse und Rindfleisch können wir direkt von den anderen Händlern beziehen.“ So würden sie gleich was für den Wochenmarkt tun.

Teure Bieridee auf Grillfest entwickelt – und umgesetzt

Kleins Hof war auch der Ausgangspunkt für die Idee. Im Oktober 2019 trafen die Freunde dort bei einem Grillfest zusammen. Robert Schön, Hauptgesellschafter der Burger Bam GbR, die Rob’s Corner betreibt, riss die Grillzange an sich und verwöhnte die Gäste mit seinen Burger-Kreationen. „Die Leute waren so begeistert, dass wir dabei diese doch etwas teure Bieridee hatten. Nun haben wir sie sogar wirklich umgesetzt.“

Technisch war dafür hauptsächlich Robert Schön verantwortlich. Schwingt er nicht die Grillzange, dann ist er eigentlich Ingenieur und betreibt ein eigenes Büro als Kfz-Sachverständiger in Stralsund.

Eigenbau: Ein Burger Trailer der Marke „ Robert Schön “

Der Rohbau für den Burger Trailer. Quelle: privat

„Für mich ist es schön, wenn ich den Trailer jetzt bestaunen kann“, sagt er. Mehr als 1000 Stunden hätte er allein in das Projekt gesteckt. Anfang des Jahres hatte er zwei Monate die Konstruktion entworfen und dann angefangen zu bauen. Klein unterstützte ihn dabei. „Es steckt viel Eigenleistung drin“, sagt er. „Sonst wäre so ein Wagen kaum zu bezahlen.“ Ihr Burger-Trailer musste auch höher und breiter werden als ein gewöhnlicher Airstream. Für sensible Bereiche hatte er jedoch Schweißer engagiert. „Ich weiß ja, dass es ordentlich sein muss“, meint Schön, der jetzt mit Stolz sagen kann. „Jetzt bin ich ein Hersteller. So steht es jedenfalls in der Zulassung.“

Wegen Corona: Als Selbstständige kaum noch Aufträge

Im August war der Wagen fertig. Dass das Projekt so rasant umgesetzt wurde, hat aber auch einen traurigen Grund. „Eigentlich war es nur ein Freizeit-Projekt“, sagt Robert Schön. „Erst durch Corona ist daraus Vollzeit geworden.“ Plötzlich hätten sie kaum noch Aufträge gehabt – oder wären in Kurzarbeit gelandet. „Als Ingenieur hatte ich nicht mehr viel zu tun. Also habe ich von morgens bis abends an dem Teil hier gearbeitet.“

Rob’s Corner ist für Festivals gedacht

Marcus Klein, Robert Schön und Philip Eckmann wollen von Stralsund aus mit ihren Burgern Festivals erobern. Quelle: Marcus Friedrich

„Ursprünglich wollten wir den Burger-Grill nur am Wochenende rausholen oder damit auf Festivals fahren“, sagt Klein. „So wie das Pangea-Festival zum Beispiel.“ Corona hätte diese Situation geändert. Auch wenn es derzeit keine Festivals gibt, zielen sie zunächst auf kleinere Veranstaltungen ab. Oder sie wenden das Rinderhack auf dem Wochenmarkt.

Der 50-jährige Eckmann reiste für den Verkaufsstart auf dem Stralsunder Wochenmarkt extra aus Hamburg an. „Früher waren wir öfter auf Festivals“, sagt Klein. „Klar wollen wir uns da einbringen. Dort befindet sich ja auch unsere Zielgruppe.“ Am Trailer müssten sie dafür jedoch noch weiter schrauben. „Wir brauchen noch eine zweite Griddelplatte“, sagt Schön. „Für die Veggie-Burger. Noch können wir die nicht anbieten. Für den Wochenmarkt ist das nicht problematisch. Aber es gibt auch Festivals, auf denen kein Fleisch verkauft wird.“

Auf dem Wochenmarkt wollen fast alle echtes Hack

Die Gäste auf dem Wochenmarkt bevorzugen hingegen echtes Rinderhack. Doch was zeichnet Robs Burger nun eigentlich aus? „Alles ist richtig frisch“, sagt Schön. „Wir verwenden keinerlei Tiefkühlfleisch. Alles wird tagesaktuell zubereitet. Das Fleisch bekommt erst auf der Platte seine Form und so auch seine besondere Kruste. Erst backt es an, dann schabt man es ab. Dadurch bleibt der ganze Saft im Hack. Hinzu kommt noch das Geheimrezept für unsere eigene Soße.“

Das Wissen rund um das gehackte Fleisch hat er sich über die Jahre hinweg angeeignet. Nun kann er es auf die eigene Griddelplatte bringen. „Es ist wirklich gut angelaufen“, sagt er. „Die ersten Tage waren wir früh ausverkauft.“ So könne es weitergehen.

