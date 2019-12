Rollendes Filmprojekt aus Niepars mit Landes-Kinopreis geehrt

Niepars

Große Überraschung für einen kleinen Verein: Die Landkino-Leute aus Niepars wurden am Montagabend im Lichtspieltheater Wundervoll in Rostock mit dem Kinokulturpreis Mecklenburg-Vorpommern ausgezeichnet. Dieser Preis wurde zum ersten Mal vergeben. Damit gehören die Ehrenamtler, die den Filmspaß auch aufs platte Land bringen, in der Kategorie „Nicht gewerbliche Spielstätten“ zu den Besten im Land.

Und doch ist der Landkino-Verein etwas Einzigartiges. „Die Leute haben gestaunt, dass wir mit ’nem Auto durch die Gegend fahren und die Filme an verschiedenen Orten zeigen“, sagt Ines Meinke, Vize-Vorsitzende des Vereins aus Niepars. Mit acht Landkino-Machern ist man nach Rostock gefahren. „Das war eine wirklich schöne Veranstaltung in festlicher Atmosphäre. Zur Ehrung sind wir dann alle auf die Bühne gegangen, das war schon ein tolles Gefühl“, sagt die Obermützkowerin.

In ihrer Dankesrede hat Vereinschefin Andrea Baranowski dann auch von „Sparhorn Helga“ berichtet. Das ist nämlich das Maskottchen des Vereins – gleichzeitig eine Einhorn-Sparbüchse. Darin werden alle Spenden und Trinkgelder gesammelt. So ist es möglich, beim Filmkieken im Hospiz und bei den Kindervorstellungen auf das sonst übliche Eintrittsgeld von vier Euro zu verzichten.

Die Leute lieben das Landkino. Begonnen hat alles 2014 in den Räumen des Obermützkower Freizeitvereins. Mittlerweile sind 18 Spielstätten dazu gekommen. „Und im Januar starten wir dann auch im Recknitztal-Hotel Marlow“, berichtet Ines Meinke nicht ohne Stolz und ergänzt: „Wir haben im Gegensatz zu den großen Kinos keinen Zuschauerrückgang, ganz im Gegenteil. Neulich in Zingst mussten wir die Leute sogar wegschicken, so viele wollten den Film sehen.“

Auch in Abtshagen, Langendorf oder Klausdorf gibt es mittlerweile ein großes Stammpublikum. Allein 2018 sorgten die Nieparser für 30 Filmvorführungen mit rund 800 Gästen, und da sind die Kinderfilme noch gar nicht mitgerechnet.

Die gute Resonanz liegt natürlich nicht nur an der Klubatmosphäre, sondern auch an den ganz aktuellen Filmen, die über die Leinwand flimmern. Das sind keine amerkanischen Mainstream-Blockbuster, die auch im TV laufen, sondern viele andere gute Filme. Erwähnt seien hier „Der Junge muss an die frische Luft“ oder „Klassentreffen 1.0“ oder auch „Die Sch’tis in Paris“. Möglich wird das, weil der Landkino-Verein Mitglied im Landesverband Filmkommunikation ist.

Angefangen haben die Kinofreunde, die 2015 einen Verein gründeten, der 2016 ins Vereinsregister eingetragen wurde und mittlerweile 14 Mitglieder zählt, mit geborgter Technik. Man war immer auf den Veranstalter angewiesen.

Im März 2017 hatte das dann ein Ende. 14 000 Euro wurden investiert. Drei verschieden große Leinwände, Lautsprecher, Beamer und Laptop wurden dafür angeschafft. 10 500 Euro gab es aus dem Leader-Topf, und beim Eigenanteil halfen nicht nur Sponsoren, sondern auch die Gemeinde Niepars mit rund 1500 Euro.

Vereins-Chefin Andrea Baranowski freut sich, dass das „Sparhorn Helga“ auf dem Tisch ordentlich mit Spenden gefüttert wurde. Quelle: Stefan Melchert

An der Auszeichnung hängt übrigens eine Prämie von 350 Euro. Doch dabei blieb es nicht. Der Vertreter des ebenfalls preisgekrönten Capitols aus Schwerin verkündete noch auf der Bühne, dass er ein Drittel seines Preisgeldes von 1500 Euro an den Landkino-Verein spendet. „Das kommt in unser Sparhorn, damit wir auch weiterhin Hospiz- und Kinderfilme eintrittsfrei anbieten können“, sind sich die Vereinsmitglieder einig.

Dass die ihren Erfolg, der ausschließlich auf ehrenamtlichem Engagement beruht (bei jeder Vorführung sind zwei bis drei Leute mit Technikaufbau, Kabelverlegen und Leinwand beschäftigt), noch ein bissl gefeiert haben, versteht sich von selbst. „Wir sind ja eine gute und lustige Truppe“, sagt Ines Meinke und verrät, dass mit Apfel-Hauswein angestoßen wurde. Bedanken möchte sich der Verein unbedingt bei der Gemeinde Niepars, die es möglich machte, dass die Landkino-Crew mit dem SV93-Bus nach Rostock rollen konnte.

Von Ines Sommer