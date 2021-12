Rostock

Einige Krankenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten am Limit, andere derzeit noch im Regelbetrieb: Trotz unterschiedlicher Belastungen rechnen alle Kliniken an der Küste in den kommenden Tagen mit einer weiteren Zuspitzung.

Neben der Verschiebung von OPs schränken erste Häuser bereits ambulante Sprechzeiten und Angebote ein. Deutlich wird: Es fehlt fast flächendeckend an Personal. Notfall-Patienten – auch die ohne Covid – werden trotz teils drastischer Einschränkungen auch dort aufgenommen, wo es bereits eng wird.

Das Divi-Intensivregister weist tagesaktuell die Auslastung der Intensivstationen in den Kliniken in Deutschland aus. So ist die Situation an den einzelnen Häusern:

Die Unimedizin Greifswald verschiebt alle elektiven (planbaren und verschiebbaren) Eingriffe. Die Intensiv-Kapazitäten stünden damit für Notfälle, onkologische Patienten und Covid-Erkrankte mit schweren Verläufen zur Verfügung, hieß es. Durchgeführt werden auch die Operationen, deren Verschiebung erwartbar zu einer Lebensverkürzung führen würden. Die ambulanten Sprechzeiten wurden begrenzt.

Auf den Intensivstationen wird es eng. Keine freien Kapazitäten von ITS-Betten gibt es laut Divi-Intensivregister im High-Care-Bereich (Behandlung mit invasiver Beatmungsmöglichkeit, also mit Schläuchen, die in den Körper führen), begrenzte Kapazitäten im Low-Care-Bereich (ohne invasive Beatmungsmöglichkeit) und bei den Ecmo-Beatmungsplätzen (spezielle Beatmungsmöglichkeit für Schwerstkranke, bei der mit einer externen Maschine das Blut künstlich mit Sauerstoff angereichert wird).

Unimedizin Rostock: Elektive Operationen werden auch hier in allen Fachbereichen verschoben. Damit will die Klinik die Versorgung von Notfällen – auch von Nicht-Covid-Patienten – weiterhin gewährleisten. Eine „adäquate Versorgung“ von Intensivpatienten sei möglich, ebenso gebe es noch ausreichend Kapazitäten im Ecmo-Beatmungsbereich. „Eventuelle Engpässe werden in Zusammenarbeit mit den Kliniken in unserem Versorgungscluster gelöst.“ Im Zweifel stimmen sich die Krankenhäuser also über die Verteilung der Patienten ab.

Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten: Das Krankenhaus arbeitet im eingeschränkten Regelbetrieb. Planbare OPs werden noch nicht verschoben. „Wir fahren bei den Operationen auf Sicht, entscheiden Tag für Tag“, sagt Geschäftsführer Gunnar Böhlke. „Solange es keinen wirklichen Rettungsschirm für die Kliniken gibt, können wir aus Liquiditätsgründen planbare Operationen nicht absagen.“

Das Schlaflabor sei geschlossen, werde für die Unterbringung von Covid-Patienten genutzt. Aktuell behandelt die Klinik 13 Covid-Patienten, davon einen auf der ITS. Die Intensivkapazitäten seien inzwischen eingeschränkt. Von den insgesamt zwölf Betten könnten aktuell nur neun oder zehn betrieben werden. Es fehle an Personal, weil Mitarbeiter in Quarantäne oder erkrankt seien oder auf die Kinder aufpassen müssten.

Kreiskrankenhaus Wolgast: Auch hier gibt es Einschränkungen. Planbare OPs werden verschoben, Notfälle, wie ein akuter Blinddarm, werden aber weiter behandelt. In der Klinik liegen bislang keine Covid-ITS-Patienten, sondern nur mittelschwer erkrankte Patienten auf gesonderten Normalstationen. Die Bettenzahlen für Nicht-Covid-Patienten wurden inzwischen reduziert, weil Personal und Platz zur Pflege von Corona-Patienten benötigt werde. Auch hier ist das Personal knapp, weil Mitarbeiter erkrankt oder in Quarantäne sind.

Sana-Krankenhaus Rügen: „Die Lage ist angespannt und erfordert täglichen Abstimmungsbedarf“, sagt eine Sprecherin. Zeitlich dringende und notwendige Operationen würden unverändert durchgeführt. Aufgrund der erhöhten Arbeitsbelastung könne es zur Verschiebung elektiver Eingriffe kommen. Die Entscheidungen würden sorgfältig abgewogen. Das divi-Intensivregister weist begrenzte ITS-Kapazitäten aus. Die Ampel steht auf Gelb.

Helios-Hanse-Klinikum Stralsund: ITS-Kapazitäten stehen dort noch zur Verfügung, allerdings meldet die Klinik begrenzte Beatmungskapazitäten. Einschränkungen im Regelbetrieb sind laut Kliniksprecher Mathias Bonatz bislang nicht erforderlich. „Es werden keine OPs verschoben. Notfälle als auch geplante OPs können noch uneingeschränkt durchgeführt werden.“

Das Südstadtklinikum Rostock, das bereits eine Patientin aus Sachsen übernommen hatte, meldet begrenzte ITS-Kapazitäten im High-Care-Bereich. „Wir müssen täglich die vorhandenen Kapazitäten prüfen“, so Pandemiebeauftragte Melanie Jäckel.

Bisher könnten noch sehr viele Patienten ohne Covid behandelt werden, in Einzelfällen wurden Operationen verschoben. Im Bereich der Inneren Medizin mussten allerdings erste verschiebbare Untersuchungen und stationäre Behandlungen abgesagt werden – dies, um die Versorgung von Covid19-Patienten auf der Normalstation abzusichern.

Die derzeitige Belegung auf den internistischen Stationen sei derzeit sehr hoch, die vorhandenen Bettenkapazitäten auf der Covid19-Normalstation seien fast ausgeschöpft. Limitierende Faktoren seien die Bettenkapazitäten und Isolierungsmöglichkeiten, weniger das Personal, so Jäckel.

Klinikum Karlsburg: Die ITS-Kapazitäten wie auch die für Beatmungsplätze sind begrenzt. Die Ampel im divi-Intensivregister steht auf Gelb. In der auf Herz- und Diabeteserkrankungen spezialisierten Klinik würden derzeit vorsorglich Betten für Corona-Patienten freigehalten. „Auf Grund dessen wird derzeit umfassend über die Dringlichkeit jeder planbaren Herz- und Gefäßoperation beraten und die Abfolge der Operationen nach Prioritäten festgelegt“, sagte eine Kliniksprecherin. „Die Notfallversorgung von Herzpatienten ist zurzeit noch vollumfänglich gewährleistet.“

DRK-Krankenhäuser Grevesmühlen und Grimmen: Planbare Operationen müssen noch nicht verschoben werden, so die Kaufmännischen Direktoren. „Wir gehen aber davon aus, dass bei einer zu erwartenden stärkeren Belastung mit Corona-Patienten zeitnah geplante Eingriffe abgesagt werden müssen.“ Eine Zunahme an Covid-Patienten führe auch zu einem höheren Personalbedarf in der Pflege. Diesem gerecht zu werden, sei aktuell eine Herausforderung.

Sana-Klinikum Wismar/Sana-Klinikum Bad Doberan: Auf den Intensivstationen gibt es aktuell noch freie Kapazitäten, wie Geschäftsführer Michael Jürgensen sagte. Allerdings steht auch dort die Ampel im Intensivregister bereits auf Gelb. Planbare und verschiebbare Operationen wie Hüft-OPs könnten noch durchgeführt werden. „Wir rechnen aber angesichts steigender Hospitalisierungsraten mit einer steigenden Belastung, die zu Einschnitten führen könnte“. Größte Herausforderung sei derzeit das Personalproblem, da Mitarbeiter erkrankt oder in Quarantäne seien, oder die Kinder zu Hause betreuen müssten.

In anderen Krankenhäuser, etwa der Dietrich-Bonhoeffer-Klinik in Neubrandenburg, ist die Lage bereits deutlich schwieriger. Einen aktuellen Überblick über die Klinik in ihrer Nähe finden Sie hier.

Von Martina Rathke