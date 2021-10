Stralsund

Breitere Gänge und großzügigere Präsentationsflächen – so zeigt sich der Netto Marken-Discount am Knieperdamm – auch bekannt als „roter Netto“ – seit Dienstag wieder seinen Kunden. „Es ist nicht unser größter Markt in Stralsund, aber nun der modernste“, sagt Patrick Muranko, Netto Gebietsleiter Expansion Ost, am Tag der Wiedereröffnung.

Leergezogene Ladenflächen boten Erweiterung an

Seit Mitte September blieb der Markt für die umfassenden Arbeiten geschlossen. Jedoch war Netto schon seit August aktiv. „Der hier vorher ansässige Bäcker und auch das Blumengeschäft waren bereits im Vorfeld ausgezogen, so dass wir dort schon arbeiten konnten“, erklärt Muranko. Der Leerstand gab auch den entscheidenden Anstoß.

„Man kam auf uns zu und fragte, ob wir uns hier etwas vorstellen können. Das haben wir natürlich genutzt, um näher an die Straße zu kommen und jetzt weithin sichtbar zu sein, nicht erst vom Parkplatz aus. Schließlich haben wir auch viele fußläufige Kunden.“

Am Knieperdamm hat Stralsunds modernster Netto am Dienstag wieder seine Türen geöffnet. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Erst zum Start der Umbau-Arbeiten zog auch der Fleischer aus. An seiner Stelle hat nun als Neuerung die Backstube ihren Platz gefunden, die es hier zuvor nicht gab. Auch die Obst- und Gemüseabteilung kann sich nun großzügiger präsentieren und die Wochenangebote rücken ebenfalls mehr ins Blickfeld. „1,1 Millionen Euro haben wir nur für den Innenausbau investiert. Fußboden und Decke sind hier ebenfalls komplett ersetzt worden. Es erinnert nichts mehr an den vorherigen Zustand“, freut sich Muranko.

232 Quadratmeter Verkaufsraum mehr

Seit 1997 ist in dem Gebäude der Discounter untergebracht. Gestartet war hier die Plus Warenhandelsgesellschaft mit einem Markt, bevor der Einzelhändler von Netto übernommen wurde. Durch die Erweiterung der Ladenfläche auf die leergezogenen Geschäfte konnte sich Netto von vorher 528 Quadratmetern auf 760 Quadratmeter vergrößern. Somit büßt das Außengelände nicht ein und bietet weiterhin 30 Parkplätze. „Wir haben an die Kunden aus der unmittelbaren Umgebung gedacht und auch für ausreichend Abstellmöglichkeiten für Fahrräder gesorgt“, sagt Patrick Muranko.

5000 Artikel hat der Markt im Angebot. „Das ist im Vergleich viel für einen Discounter. Auch hier gab es die Produkte bereits vorher. Wir haben das Sortiment hier nicht erweitert, aber eben mehr Präsentationsfläche“, so der Gebietsleiter. Die Kunden testeten den geräumigen Markt bereits ab dem frühen Morgen ausgiebig. „Noch bis Samstag bieten wir zehn Prozent Rabatt auf das gesamte Sortiment“, erklärt Patrick Muranko.

Umbau besiegelt Standortbindung

Mit der Investition in den Umbau hat der Discounter sich langfristig an den Standort gebunden. „Dementsprechend wurden auch die Verträge mit dem Eigentümer geschlossen. Das bedeutet aber gleichzeitig auch eine Arbeitsplatzsicherung für die acht Mitarbeiter“, sagt Patrick Muranko. Bei entsprechenden Umsatzzahlen nach dem Umbau wäre auch eine Aufstockung des Personals nicht ausgeschlossen.

Zwischendurch mussten die Kunden draußen auch mal kurzzeitig auf einen freien Einkaufswagen warten. Ingrid Besekow kam eher zufällig für den kleinen Einkauf vorbei. „Es ist wirklich alles sehr schön geordnet, geräumig und gut sortiert“, findet die Stralsunderin. „Ich war auch vorher hier Kundin und bin gerne hier einkaufen gegangen. Aber jetzt ist es natürlich erheblich besser mit viel mehr Platz.“

Nach der Modernisierung des Marktes am Knieperdamm gehen Netto jedoch noch lange nicht die Pläne aus. Nun würde Patrick Muranko sein Hauptaugenmerk gerne auf den größten der vier Stralsunder Märkte in Grünhufe richten. „Wir wollen diesen Standort sichern und modernisieren“, so der Gebietsleiter. Dafür laufen derzeit Gespräche mit dem Grundstückseigentümer und der Hansestadt.

