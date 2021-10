Stralsund

Ein altes saniertes Haus mit grünen Erkern in der Semlower Straße in der Stralsunder Altstadt. Einzig und allein die zugeklebten Fenster und namenlosen Klingelschilder lassen erahnen, was im Inneren vor sich geht: Frauen verkaufen ihre Körper für Geld – und das womöglich nicht ganz freiwillig. Die OZ konnte sich vor Ort umsehen.

Wer das Haus betritt, steht in einem dunklen Flur. Nur ein dumpfes Licht erhellt den schmalen Eingangsbereich vor dem Treppenaufgang. Die erste Tür links öffnet sich: Zigarettenrauch und ein stickiger Dunst dringen aus der kleinen Wohnung. Kein Licht fällt durch die zugezogenen, roten Vorhänge. „Mir geht es gut, bei den anderen Mädchen weiß ich es nicht. Mit denen will ich auch nichts zu tun haben“, antwortet eine deutsche Prostituierte. Sie miete ihre Modellwohnung selbst, habe keinen Zuhälter.

Einen Stock weiter oben öffnen sich die Türen zaghafter, begleitet von ängstlichen Blicken. „Entschuldigung, ich bin etwas angetrunken“, gesteht eine der Bewohnerinnen. Ihr osteuropäischer Akzent ist deutlich zu hören. „Wein ist gut zum Weinen“, erklärt sie ihren Zustand. Auf dem Flur sind zwei Männer unterwegs, behalten alle Frauen und Gäste im Blick. Sie haben hier offenbar das Sagen.

„Wir möchten ihnen zeigen, dass wir sie sehen“

Täglich wechselnde Männer, verschiedene Sexualpraktiken, so gut wie keine Privatsphäre: All diese Dinge müssen die Prostituierten über sich ergehen lassen. Glücklich wirkt hier niemand. Ihr Alltag ist hart. Die Mädchen sind immer wieder mit Geschlechtskrankheiten konfrontiert: „Viele haben den Tripper in sich“, klagt eine der jungen Frauen. Die Krankheit, auch unter Gonorrhoe bekannt, überträgt sich trotz Kondom durch Oralverkehr oder intensives Küssen.

Demonstration gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution: 15 Stralsunder marschieren mit markanten Schildern durch die Stralsunder Altstadt, um ein Zeichen zu setzen. Quelle: Henriette Franz

Zwangsprostitution und Menschenhandel ist nicht nur ein Problem großer Städte wie Berlin und Hamburg. Auch in Stralsund befinden sich Frauen in schwierigen Situationen. Am 16. Oktober hatte sich eine Gruppe Ehrenamtler auf dem Alten Markt versammelt, um auf sie aufmerksam zu machen. Ihr Motto: „Sklaverei abschaffen – Schritt für Schritt“. „Stellen Sie sich vor, das ist Ihre Tochter oder Enkelin, da würden Sie doch auch alles in Bewegung setzen“, sagt eine 69-jährige Physiotherapeutin, die am „Walk For Freedom“ teilnahm, deren Name aber nicht in der Zeitung stehen soll.

Stralsunder Altstadt – Ein Rotlichtviertel?

Einer der wenigen Glücksmomente im Leben der Prostituierten ist der wöchentliche Besuch von drei Stralsunderinnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, ihnen zu helfen. Sie wollen zum eigenen Schutz anonym bleiben. Sie bringen den Frauen Schokolade und Blumen, reden mit ihnen über konkrete Probleme, gehen mit ihnen etwa zur Impfung. „Wir möchten ihnen zeigen, dass wir sie in unserer Stadt sehen“, erklärt eine ehrenamtliche Helferin.

„Es ist wirklich entsetzlich“, kommentiert ihre Kollegin die Lage. „Die Prostituierten trauen sich nicht offen mit uns zu sprechen, oft sitzt ja der Zuhälter mit im Raum“, schildert sie. Gerade befinden sich sechs Prostituierte in den Modellwohnungen der Semlower Straße. Jedoch gibt es nach Angaben der Helfer neben diesem Haus auch noch zwei weitere Standorte, in denen die Sexarbeiterinnen tätig sind: Bielkenhagen und Zipollenhagen. Die genaue Anzahl an Prostituierten sei unklar, da diese wöchentlich ausgetauscht werden.

In der Nachbarschaft beobachten die Leute schon seit Jahren, was in dem Haus mit den oft wechselnden Bewohnerinnen vor sich geht. „Alle paar Wochen kommt ein schwarzer Wagen mit ungarischem Kennzeichen. Der bringt die Mädchen mit ihren Köfferchen“, erzählt eine 59-jährige Anwohnerin. Die Frauen würden dabei von zwei Männern begleitet werden. „Das sind ihre Zuhälter“, bestätigt eine der ehrenamtlichen Helferinnen.

Freier kontaktieren die Prostituierten über ein Rotlichtportal im Internet. Dort werden die Frauen dargeboten wie auf einem Markt: Haarfarbe, Körbchengröße und sexuelle Angebote werden aufgelistet. In den Profilen der Prostituierten ist außerdem vermerkt, wie lange sie noch in der Hansestadt sind und wohin es als nächstes geht: etwa nach Güstrow oder Prenzlau.

Die Tourdaten der Prostituierten zeigen, in welche Städte es als nächstes geht – Prenzlau und Güstrow. Quelle: Screenshot von rotlicht.de

Mafiöse Strukturen: Menschenhandel und Zwangsprostitution

Warum machen die Frauen das? „Den Mädchen wird in ihrem Heimatland ein Job als Putzfrau oder Zimmermädchen versprochen“, erzählt eine Helferin. Diese Berufe sind in den osteuropäischen Staaten deutlich schlechter bezahlt als in Deutschland, daher erhoffen sie sich einen besseren Verdienst für sich und ihre Familien. Endlich angekommen, müssen sie als Prostituierte die Schulden für ihre Reise abbezahlen.

„Sie haben Angst, dass die Zuhälter ihnen oder ihrer Familie etwas antun“, berichtet die Helferin vom schweren Schicksal der Zwangsprostituierten. „Sie laufen nicht weg, wo sollen sie auch hin? Sie sind ganz allein.“

Das Haus in der Stralsunder Semlower Straße – Schauplatz von Zwangsprostitution? Drei ehrenamtliche Helferinnen berichten. Quelle: Barbara Waretzi

Für die Miete der Modellwohnungen müssen die Mädchen selbst aufkommen, diese betrage ganze 400 Euro pro Woche. Dabei beziehen sie sich auf Informationen, die die Betroffenen ihnen anvertraut haben. „Meist kommt der Schlüsseljunge schon Mitte der Woche, um das Geld einzusammeln“, berichtet die Kollegin der Helferin. Es handle sich um mafiöse Strukturen.

Laut Polizei ist Zwangsprostitution kein Kriminalitätsschwerpunkt im Landkreis Vorpommern-Rügen. Allerdings sei es durchaus denkbar, dass „auch in Stralsund Zwangsprostituierte ihrer Tätigkeit nachgehen oder nachgegangen sind“, sagt Sprecherin Claudia Tupeit vom Polizeipräsidium in Neubrandenburg. Verdachtsfälle, die es durchaus gegeben habe, konnten letztlich nicht bewiesen werden.

Hier finden Betroffene Hilfe Wenn Sie betroffen sind, erhalten sie sofortige Unterstützung bei Beratungsstellen. Eine davon ist ZORA, Fachberatungsstelle des AWO Kreisverbands Schwerin-Parchim. Diese bieten ihnen neben Unterstützung auch eine sichere Unterbringung. Eine weitere Möglichkeit ist das Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen. Unter 08000 116 016 können sie rund um die Uhr und kostenlos geschultes Personal erreichen, welches ihnen Ersthilfe bei jeglicher Form von Gewalt bietet. Zudem stehen 17 Dolmetscher zur Erleichterung der Kommunikation bereit. Als Privatperson können sie Betroffenen helfen, indem sie sich bei Organisationen wie der KOK, dem Bundesweiten Koordinierungskreis gegen Menschenhandel, engagieren. Allgemein empfiehlt es sich, ein wachsames Auge zu behalten, insbesondere wenn Sie im medizinischen oder sozialen Bereich tätig sind.

Ein Fall sorgte 2020 für Schlagzeilen: Damals war eine Thailänderin aus einer Modellwohnung in Stralsund verschwunden und ist bis heute nicht gefunden worden. Die Polizei geht mittlerweile von einem Verbrechen aus.

Von Barbara Waretzi