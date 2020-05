Ruder kaputt: „Barsch“ rettet Segelboot-Crew zwischen Bodstedter und Saaler Bodden

Wustrow

Rettungseinsatz für die freiwilligen Seenotretter der Station Wustrow der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger ( DGzRS): Am Sonntag kam die Besatzung des sieben Meter langen Seenotrettungsbootes „Barsch“ zwischen dem Saaler und dem Bodstedter Bodden einer Segelyacht zu Hilfe, wie die DGzRS mitteilte. Die Yacht war aufgrund eines Ruderschadens manövrierunfähig.

40 Minuten nach dem Alarm vor Ort

Das Seenotrettungsboot erreichte die manövrierunfähige Yacht in Höhe der Bülten (Schilfinseln vor der Trennstelle zwischen Saaler und Bodstedter Bodden) gegen 16.40 Uhr – etwa 40 Minuten nach der Alarmierung. Die Seenotretter stellten eine Leinenverbindung zum Havaristen her. Etwa eine Stunde später wurde die Yacht mit ihrer zweiköpfigen Besatzung sicher in den Hafen von Wustrow geschleppt. Eine Gefahr bestand für die beiden Segler nicht. Das Seenotrettungsboot wurde mit dem Trailer wieder aus dem Bodden geholt und erreichte die Station am historischen Rettungsschuppen in Wustrow gegen 19 Uhr.

Rettungsstation seit mehr als 170 Jahren

Die Rettungsstation Wustrow existiert bereits seit 1847 und gehört zu den ältesten an der deutschen Ostsee. Sie liegt an der schmalsten Stelle der Halbinsel Fischland. Von dort fahren die freiwilligen Seenotretter mit dem Seenotrettungsboot „Barsch“, das sowohl für die flachen Boddengewässer als auch für die offene See konstruiert ist, Einsätze auf der Ostsee und auch auf dem Saaler Bodden. Mit einem Unimog und einem Trailer transportiert die Besatzung die „Barsch“ vom Rettungsschuppen zum jeweiligen Einsatzort. Das Gespann ist somit den geografischen Gegebenheiten der Halbinsel optimal angepasst.

