Rudolf Kabiersch aus Negast transkribiert Kirchenbücher

Negast

Mit alten Aufzeichnungen, Kirchenbüchern und Handschriften kennt er sich aus. Denn Rudolf Kabiersch setzt sich zweimal in der Woche für zwei Stunden an seinen Schreibtisch im Negaster Einfamilienhäuschen und studiert die Historie auf eine ganz besondere Weise. Er übersetzt quasi alte Schriften in eine lesbare Form. Richtiger Fachbegriff: das Transkribieren.

Unsere Vorfahren haben natürlich ohne Schreibmaschine und Computer auskommen müssen. Mit Feder und wunderschöner Handschrift brachten sie zu Papier, was das Leben ausmachte. Oft waren es Lehrer und Pastoren, die alles akribisch für die Nachwelt notierten. So auch in Negast und Steinhagen.

Schulchroniken geben buntes Leben wieder

Schulmeister Jescheniak war es zum Beispiel, der an der Chronik der Schule Steinhagen mitschrieb. „Da geht es nicht nur um Schule, sondern auch um das Leben im Dorf“, sagt Rudolf Kabiersch. Er habe sich schon immer für Geschichte interessiert, sagt der 68-Jährige. Der Marine-Offizier aus Hagen in Westfalen, der einst auf U-Boot und Zerstörer Dienst machte, landete 1994 in Vorpommern. Damals wurde er Kommandeur der Marinetechnikschule in Parow und leitete diese bis 1999.

2011 zog er mit seiner Frau Doris nach Negast – und widmet sich nun ganz und gar seiner Leidenschaft, dem Stöbern in alten Büchern und Schriften. Tauf- und Heiratsbücher hatte er schon ebenso oft in den Händen wie ein Memorabilien-Buch der Kirche. „Das Faszinierende ist, dass jeder Pastor einen anderen Blick auf die Dinge hatte, die um ihn herum passierten“, sagt Rudolf Kabiersch.

Memorabilien-Bücher sind wichtige historische Quellen

Doch besonders hat es dem Neu-Negaster das Erbe von Pastor Wilhelm Block angetan. Er war es, der 1822 ein sogenanntes Memorabilien-Buch für das Kirchenspiel Steinhagen anlegte. Die Memorabilien, auch Lebenserinnerungen, wurden bis 1999 fortgeschrieben. „Diese Bücher sind eine wertvolle Quelle für die Erarbeitung der Geschichte der Gemeinde Steinhagen.“

Da erfährt man zum Beispiel aus dem Jahr 1860, dass es in Negast eine Mautstelle in Höhe heutiger Jagdhof gegeben hatte. „Von der Beladung bis hin zu den Möglichkeiten, wie versucht wurde, das Ganze zu umfahren, kann man aus dem Kontext einiges herauslesen“, so der Hobbyforscher. Seit 2012 ist er Mitglied im Dorfverein Negast-Steinhagen-Krummenhagen und gibt sein Wissen gern in Form von Vorträgen weiter.

Kurrent, Sütterlin und Latein – alles wird für uns lesbar

Teil 1 und 2 der Memorabilien-Bücher der Kirche Steinhagen sind „übersetzt“ und für alle lesbar gedruckt worden. Quelle: Ines Sommer

Was sich leicht anhört, ist natürlich schwer. Schon beim Anschauen der verschiedenen Handschriften bekommt ein Laie große Augen. „Manche schreiben Kurrent, andere in Sütterlin. Latein taucht in Eigennamen auf. Ich habe mir jeweils ein Alphabet erschlossen, mit großen und kleinen Buchstaben“, schießt es aus Rudolf Kabiersch heraus, als sei das ein Klacks gewesen. Dabei hängt stundenlange Kleinarbeit dran. Deshalb hat er sich auch zeitlich Grenzen gesetzt. „Das wird sonst zu viel ...“, grinst er.

Mittlerweile hat der Geschichtsfan gut 1500 Seiten im Original gelesen. Dazu gehören drei Schulchroniken oder auch das Memorabilien-Buch der Kirche Steinhagen mit Teil 1 (1822 bis 1882) und Teil 2 (1882 bis 1998). Nach dem Lesen und Verstehen schreibt Rudolf Kabiersch das Ganze in verständlichem Deutsch auf – Seite für Seite wird so „übersetzt“.

Nicht versäumen möchte Rudolf Kabiersch, auf die gute Zusammenarbeit mit Friedrich Düwel (ebenfalls „Übersetzer“), Heinz Lübbe und Ursel Tschernatsch zu verweisen. Dass die Memorabilien-Bücher nun für die Allgemeinheit lesbar sind, ist aber auch der Gemeinde und dem Dorfverein zu verdanken, die den Druck der Hefte bezahlt haben.

Von Ines Sommer