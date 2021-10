Rudolf Virchow: Bekannter Artz der Berliner Charité ist ein Pommer

Pommern

Der weltberühmte Pathologe, der Begründer der modernen Medizin und Universalgelehrte Rudolf Ludwig Carl Virchow ist ein Pommer. Vor 200 Jahren, am 13. Oktober 1821 wurde er in Schivelbein als einziges Kind eines Stadtkämmerers geboren. Studiert hat Virchow 1839-1843 am Medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelm-Institut (davor Pépinière), war dann Assistent an der Charité, ehe er den Lehrstuhl für Pathologische Anatomie in Würzburg übernahm. Ab 1856 wirkte er in Berlin. Am 5. September 1902 starb er an den Spätfolgen eines Oberschenkelhalsbruchs. Diesen hatte er sich acht Monate vorher nach Abspringen von einer noch fahrenden elektrischen Straßenbahn zugezogen.

Monumentales Werk zur Geschwulstlehre

Das Geburtshaus von Rudolf Virchow in Schivelbein Quelle: Sammlung Lorenz

Der Arzt, Pathologe, Anthropologe, Prähistoriker und Politiker hat über 2100 wissenschaftliche Publikationen verfasst. Mit seinem weltweit herausragenden Konzept der 1855 vorgestellten Cellularpathologie mit dem Satz „omnis cellula e cellula“ (jede Zelle entsteht aus einer Zelle) hat er grundsätzlich für seine Zeit eine neue Medizin geschaffen. Ein weiteres Verdienst von Virchow ist der enge Zusammenhang zwischen der Zellularpathologie und der Geschwulstlehre, den er in seinem monumentalen dreibändigen Werk von 1867 über „Die krankhaften Geschwülste“ darstellte, wobei es aus heutiger Sicht auch Missdeutungen und Irrtümer gibt. Aktuelle Begriffe, wie Thrombose (Virchowsche Trias), Embolie, Phlebitis, Leukämie, Kalkmetastase und viele andere Krankheitsbilder gehen auf ihn zurück. 1899 wurde das legendäre Pathologische Museum auf dem Gelände der Charité eröffnet. ygl

Große Verdienste um die Hygiene in Berlin erworben

Virchow erkannte die Ursachen der Flecktyphus-Epidemie in Oberschlesien 1848. Auch beim Bau der der Kanalisation und zentralen Trinkwasserversorgung in Berlin, der Einrichtung der Schulgesundheitspflege sowie der Trichinenschau in Preußen und dem Engagement für den Bau des „Allgemeinen Krankenhaus Friedrichshain“, in Moabit und am Urban erwarb er Verdienste, ebenso in der Hygiene.

Virchow widmete sich mit großer Energie der Anthropologie. Er inaugurierte die Untersuchung an 10 Millionen Schulkindern in verschiedenen Staaten Europas, betrieb archäologische Forschungen. Seine umfassende Schädel- und Skelettsammlung wurde durch den Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört.

Virchow reiste unter anderem nach Troja und gemeinsam mit Heinrich Schliemann nach Ägypten. Auch an der Eröffnung des „Museums für Völkerkunde“ 1886 und an der Gründung des heutigen „ Museum für europäische Kulturen“ 1899 war er maßgeblich beteiligt. 1867 und 1886 besuchte der Sammler Rügen und erwarb Gebrauchsgegenstände, Flintspäne, Streitäxte und Trachten der Mönchguter Fischer.

Mitbegründer Deutschen Fortschrittspartei

Dass sich der zeitlebens politisch engagierte Virchow in der Revolution 1848 am Barrikadenbau in Berlin beteiligte, führte zu seiner zeitweiligen Entlassung. 1862 wurde der Mitbegründer der Deutschen Fortschrittspartei ins Preußische Abgeordnetenhaus und 1880 in den Deutschen Reichstag gewählt. Eine Duellforderung Otto von Bismarcks nach einer Budget-Debatte im Preußischen Landtag schlug Virchow aus, weil Waffen zur Lösung politischer Fragen nicht geeignet seien.

Nachlass im Landesmuseum

Virchow blieb Pommern verbunden. Sein Schüler Friedrich Grohé (1830-1886) erbaute das Pathologischen Instituts in Greifswald. Der im pommerschen Zerrin (Kreis Bütow) geborene Greifswalder Ordinarius Paul Grawitz (1850-1932) argumentierte mit seiner „Schlummerzelltheorie“ gegen Virchows Zellularpathologie. 1891 empfahl Grawitz in der Medizinischen Wochenschrift seinem Lehrer das neuartige Konzept des Museums des Pathologischen Instituts Greifswalds mit der Möglichkeit des öffentlichen Selbststudiums anhand eines umfangreichen, 700-seitigen Katalogs. Der wohl wissenschaftlich bedeutendste Schüler, Julius Cohnheim (1839-1884), wurde im pommerschen Demmin geboren, hat kurz in Greifswald studiert und ist u.a. mit seiner bahnbrechenden Entzündungslehre in die Literatur eingegangen. Der Begründer der Gynäkopathologie und Neffe von Virchow Carl Ruge (1846-1926) hat seine familiären Wurzeln auf Rügen.

Schreibtisch Virchows im Landesmuseum Quelle: Sammlung Lorenz

Virchow heiratete eine Tochter des bekannten Berliner Frauenarztes Carl Mayer, Rose, liebevoll von ihm Röschen genannt. Aus der Ehe gingen drei Söhne und drei Mädchen hervor. Die jüngste Tochter, Marie, genannt Mimi, heiratete den Anatomen Carl Rabl. Sie veröffentlichte auf Wunsch ihrer Mutter 1906 Virchows Briefe von 1834 bis 1864 an seinen Vater. Das Pommersche Landesmuseum in Greifswald ist im Besitz des Nachlasses Rabl-Virchow mit wichtigen Stücken zum Schaffen des Gelehrten, darunter ein Vitrinenschrank und sein Schreibtisch.

Von Gerd Lorenz