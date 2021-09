Stralsund

Aus wettertechnischer Sicht war die Verlegung des eigentlich geplanten Ortes für die grüne Wahlkampf-Veranstaltung aus der Jakobi-Kirche auf die Steinerne Fischbrücke ein Glücksgriff. Der laue Spätsommerabend am Mittwoch war wie geschaffen für eine Open-Air-Veranstaltung, bei der Stralsunds bekanntester Bluesmusiker Steffen Rausch munter aufspielte und dadurch wohl noch ein paar mehr flanierende Passanten anlockte.

Von der Segelyacht an die Hafenkante

Unter der Persenning einer Segelyacht, die am Kai der Steinernen Fischbrücke liegt, kam plötzlich Katrin Göring-Eckardt, die Vorsitzende der Grünen Bundestagfraktion, hervor und mischte sich unter die knapp 150 versammelten Leute. Die gebürtige Thüringerin aus dem kleinen Friedrichroda und seit 1998 im Bundestag agierende Politikerin signierte sogar Autogrammkarten ihrer grünen Fans am Strelasund und kam ebenso mit Leuten ins Gespräch, die früher Grün gewählt haben, aber momentan von der Politik der Bündnisgrünen enttäuscht sind.

Kritik wird glatt gebügelt

Es ging um die von den Grünen befürworteten Bundeswehreinsätze im Ausland bis hin zum Drogenanbau in Afghanistan. Göring-Eckardt bügelte diese Kritik rhetorisch routiniert glatt und sprach davon, dass ihre Partei Projekte unterstütze, die das Anpflanzen von Baumwolle in Afghanistan forcieren soll. Doch Göring-Eckardt wollte wohl eher ihre beiden Stralsunder Parteikolleginnen Claudia Müller, Spitzenkandidatin für den Bundestag, und Anett Kindler, Direktkandidatin für den Landtag, unterstützen und nicht über die große internationale Politik reden.

Stralsunder Grüne für Kindergrundsicherung

Die beiden Stralsunder Wahlkämpferinnen thematisierten in erster Linie soziale Themen, mit denen sich die Menschen aus der Region täglich umher schlagen müssen. Immer wieder im Fokus der Politikerinnen stand eine der wichtigsten Forderungen, der Kampf gegen die Kinderarmut in Deutschland. Denn mittlerweile ist jedes fünfte Kind in Deutschland davon betroffen, in einer Familie zu leben, die Hartz IV erhält.

Eine Lösung für die Grünen – die Kindergrundsicherung. „Mit der Kindergrundsicherung bekommt jedes Kind einen festen Garantie-Betrag“, erklärt Anett Kindler. Kinder in Familien mit einem geringen oder gar keinem Einkommen erhalten zusätzlich einen Garantie-Plus-Betrag, der von der Familienkasse berechnet und auch ausgezahlt wird. „Das Geld kommt direkt bei den Kindern an und Kinder, die mehr brauchen, bekommen auch mehr.“

Von Christian Rödel