Hundehaufen, so weit der Blick reicht. „Es ist wirklich unglaublich, was hier an Hinterlassenschaften der Tiere liegen bleibt“, sagt Doreen Sowade-Motczinski. Die Stralsunderin spricht von der Baumschulenstraße und dem Spielplatz, der sich dort befindet. Seit 2016 hat sie gemeinsam mit Sylvia Kühn eine Kindertagespflege in der Wolfgang-Heinze-Straße. „Wenn wir mit unseren zehn Kindern im Alter zwischen null und drei Jahren zum Spielplatz laufen, führt uns der Weg durch die Baumschulenstraße. Ein ständiger Parcours, um nicht in einen Haufen zu treten.“

Der Fußweg ist in diesem Bereich links und rechts mit einem Erd- oder Grasstreifen gesäumt. Dort werden die Haufen von den Hundebesitzern besonders gern liegen gelassen. Aber auch auf dem gepflasterten Teil des Weges sieht man die Reste der Verdauung.

Parcours mit dem Kinderwagen

Da wird der Weg zum Spielplatz zum Parcours. Tagesmutti Sylvia Kühn ärgert sich über die vielen Hinterlassenschaften der Hunde in der Baumschulenstraße. Quelle: Miriam Weber

Wenn die beiden Tagesmuttis mit den breiten Wagen und den Kindern an dessen Seite laufen, ist es fast gesetzt, dass ein Kind in so einen Haufen tritt. „Wir sind schon extrem aufmerksam, aber so schnell kann man eben manchmal gar nicht gucken“, sagt Doreen Sowade-Motczinski.

Auch auf dem Spielplatz selbst ist das ein Problem. „Es ist so rücksichtslos und wir haben das Gefühl, dass es immer schlimmer wird“, ist Sylvia Kühn genervt. Die 43-Jährige ist selbst Hundehalterin und versteht nicht, warum andere Besitzer es nicht schaffen, den Kot zu entsorgen. „Wenn ich mir einen Hund anschaffe, muss ich doch auch wissen, dass das dazu gehört.“

Tagesmutti Esther Neumann hat das gleiche Problem, wenn sie mit ihren fünf „Seesternchen“ aus der anderen Richtung, der Rudolf-Breitscheid-Straße, zum Spielplatz kommt. An dem prangt übrigens, wie auch an allen anderen Spielplätzen der Stadt, ein großes Schild, auf dem deutlich zu erkennen ist, dass Hunde dort nichts zu suchen haben.

Leider ertappe man keine Frauchen und Herrchen auf frischer Tat, sagt Doreen Sowade-Motczinski. „Da könnte man dann ja wenigstens mal das Gespräch suchen, aber so?“

Monatliche Kontrollen

Kontrollen, ob die sogenannte Stralsunder Hundeverordnung eingehalten wird, gibt es derzeit nur einmal monatlich. Dann gehen Mitarbeiter des Ordnungsamtes und der Polizei gemeinsam auf Streife. „2019 sind acht Anzeigen wegen des Verstoßes gegen diese Verordnung eingegangen“, erklärt Stadtsprecher Peter Koslik auf Anfrage. „Vier davon, weil keine Beseitigung des Hundekots erfolgte. In fast allen Fällen wurden Verwarn- beziehungsweise Bußgeldbescheide ausgesprochen.“

Wird ein Halter erwischt, dass er Pfiffis Wurst nicht entsorgt, muss er mit einem Bußgeld bis 35 Euro rechnen. „Wir überprüfen derzeit jedoch die Regelsätze auf ihre Angemessenheit und werden sie gegebenenfalls erhöhen“, sagt Peter Koslik.

In der Hansestadt sind im Moment 2812 Hunde gemeldet. Bei den Kontrollen wird auch darauf geachtet, ob die Tiere eine Steuermarke haben. Die Kontrollen könnten künftig von einem kommunalen Ordnungsdienst übernommen werden. „So können wir sicherstellen, dass sich die zeitliche Dichte der Kontrollen deutlich erhöhen wird“, erklärt der Pressesprecher.

28 Tütenspender stehen in Stralsund

Sollte ein Hundehalter mal eine Tüte vergessen haben, stehen in Stralsund 28 dieser Tütenspender zur Verfügung, die einmal wöchentlich aufgefüllt werden. „Ein 29. wird in Kürze in Devin aufgestellt“, heißt es aus der Stadt. Das klappe aber nur, wenn sich nicht einzelne Hundehalter sämtliche Tüten auf Vorrat in die eigene Tasche stecken würden, sagt Sylvia Kühn.

„Was man da manchmal erlebt, ist unglaublich“, sagt die 43-Jährige und hofft einfach auf etwas mehr gegenseitige Rücksichtnahme. Denn abgesehen davon, dass es unangenehm ist, in so einen Haufen zu treten, kann es den Hundehaltern nicht egal sein, wenn ein Kleinkind beim Spielen in so einen Haufen greift – das ist nicht nur eklig, sondern gefährlich.

