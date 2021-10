Groß Lüdershagen

Haus, Garten und Familie bieten auch im Rentneralltag genügend Beschäftigungsmöglichkeiten. Doch für Rüdiger Bleiß darf es auch gerne darüber hinaus gehen. Der 65-Jährige engagiert seit Jahren beim ACE, dem Auto Club Europa. Hier sind Ehrenamtler stets dann im Einsatz, wenn auf Veranstaltungen in der Region Präsenz gefragt ist oder begleiten die hauptamtlichen Mitarbeiter bei der Umsetzung bundesweiter Aktionen. „Solch eine ehrenamtliche Aufgabe macht Spaß. Aber ich habe mich schon immer gerne für andere eingesetzt, so wie früher im Betriebsrat“, sagt Rüdiger Bleiß, der in Groß Lüdershagen sesshaft geworden ist.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aufgewachsen ist er allerdings in Stralsund, hat einst eine Ausbildung zum Elektromonteur gemacht, dann ein Studium zum Maschineningenieur und später zum Sicherheitsingenieur absolviert. Alteingesessenen Stralsundern wird sein Gesicht vielleicht bekannt vorkommen. Als Leiter der Sicherheitsinspektion war Rüdiger Bleiß viele Jahre im Konsument – später Horten – beschäftigt.

Von wbk