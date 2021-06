Seedorf

„Dieses Pilotprojekt ist das Modell der Zukunft und lässt sich vielleicht einmal überall dort einsetzen, wo Konflikte zwischen Anglern oder Sportlern und dem Naturschutz entstehen könnten“, zeigte sich Till Backhaus beeindruckt von der digitalen Möglichkeit, Skippern das Leben zu erleichtern und zugleich etwas für den Umweltschutz zu tun. Der Umweltminister ließ sich am Donnerstag von WWF-Vertreter Florian Hoffmann die neue App „WWF Seekarte“ im Praxistest vorstellen.

Nach dem Motto „Rauf aufs Wasser, aber nicht rein ins Naturschutzgebiet“ soll die im Auftrag der Umweltorganisation entwickelte App einen Beitrag dazu leisten, beim Befahren oder Betreten des Greifswalder Boddens und seiner Ufer geschützte Bereiche zu meiden. Die kostenlose App integriert Schutzzonen, Hinweise zu Schonzeiten und geschützten Arten in eine elektronische Seekarte. „So lassen sich Routen auf dem Wasser einfach planen und die Grenzen zu geschützten Bereichen vom Boot aus leicht erkennen“, sagt Florian Hoffmann.

Digitale Seekarte verschafft Bootsführern Sicherheit

Für eine Demonstration der Eigenschaften ließ sich der Minister von einem Boot der Fischereiaufsicht ein Stück hinaus auf die Having fahren. Zu dem Termin ebenfalls eingeladene Pressevertreter nahmen in einem Schlauchboot der Marina im Jaich Platz, dessen Inhaber das Boot eigenhändig steuerte. „Das Boot des Biosphärenamts ist leider nicht einsatzfähig“, erklärte Leiterin Cathrin Münster.

Umweltminister Till Backhaus ließ sich von WWF-Vertreter Florian Hoffmann die neue App im Praxistest vorstellen. Quelle: Uwe Driest

Die Wasserflächen von Greifswalder Bodden und Strelasund sind für Seeadler, Gänse und Watvögel ein wichtiger Ort zum Rasten und Brüten. Gleichzeitig sind die Gewässer beliebte Angel- und Wassersportreviere. Damit das Nebeneinander funktioniert, regelt eine Vielzahl an Vorschriften, wie sich der Mensch dort bewegen darf. „Es ist gar nicht so einfach, die unterschiedlichen Regelungen zu überblicken und vor allem vom Boot aus zu berücksichtigen. Auf dem Wasser gibt es beispielsweise keine Seezeichen, die die Grenzen der Schutzgebiete markieren. Dieses Problem haben wir jetzt gelöst“, so Florian Hoffmann.

In der Schonzeit ist der Angelhaken durchgestrichen

„Mit unserer digitalen Seekarte können Angler und Wassersportler ihre Routen planen und werden gewarnt, sobald sie ein geschütztes Gebiet durchfahren. Zusätzlich liefert die App wichtige Informationen über den Bereich, in dem sie sich gerade befinden. Auf diese Weise wollen wir Störungen von Tieren in den geschützten Buchten vermeiden und die Nutzung der Boddengewässer im Einklang mit der Natur vereinfachen.“

Mit einem Klick auf die farbigen Flächen der 23 Teilgebiete des Greifswalder Boddens können beispielsweise Angler auf einen Blick die Mindestmaße und Schonzeiten verschiedener Fischarten nachschlagen. Ein durchgestrichener Angelhaken neben einem Fisch signalisiert, wenn für diese Art gerade eine Schonzeit gilt. Um die App nicht mit Infos zu überfrachten, werden temporäre Schutzgebiete wie Laichschonbezirke oder Winterlager nur zu den entsprechenden Zeiten in der Karte angezeigt.

Auch Angler wollen schwarze Schafe herausfischen

Die Erstellung der WWF-App unterstützt auch der Landesanglerverband, der die in der App verwendeten Fischzeichnungen zur Verfügung stellte. Vorstand Liane Janssen möchte die App künftig in ihrer Zeitschrift „Angeln in MV“ bewerben. „Wir begrüßen die App sehr, weil ja auch wir Angler bei den Auswertungen des WWF häufig in der Kritik stehen. Die App wird hoffentlich dazu beitragen, die auch von uns unterzeichnete freiwillige Vereinbarung zum Schutz der Umwelt weiter mit Leben zu füllen“, sagt sie. Angler könnten nun leicht erkennen, welche Flachwasserbereiche oder Schilfgürtel sie zu meiden hätten.

Die WWF-App warnt, wenn zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort eine bestimmte Art nicht gefangen werden darf. Quelle: WWF-App

Mit der App „WWF Seekarte“ können Angler und Wassersportler stets die eigene Position auf dem Wasser lokalisieren und dabei geschützte Gebiete erkennen. Auch das Argument, nicht zu wissen, wo sich die Grenze befindet, wird so entkräftet. Der WWF möchte die App künftig auch in Kurverwaltungen bewerben und der Umweltminister will zudem das Landesamt für Fischerei ins Boot holen, das jährlich immerhin 100 000 Gästen einen Fischereischein ausstelle. Erstes Resultat aus dem Praxistest: Weil die Skipper nicht ununterbrochen auf die App sehen, soll ein akustisches Signal eingepflegt werden, das Laut gibt, falls das Fahrwasser verlassen wird. Mehr Infos gibt es unter www.wwf.de/greifswalder-bodden

Von Uwe Driest