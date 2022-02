Rügen

Vor allem in der Urlaubszeit sind am plötzlichen Ende ihres Wegs Radler zu sehen, die sich ratlos am Kopf kratzen und mit Karte oder Handy navigieren, um zu ihrem Ziel zu kommen. Beispielsweise an der B 196 bei Bergen. An anderen Routen strampeln Familien hintereinander ängstlich auf dem Bankett, um nicht etwa ein Hindernis für große Kraftfahrzeuge darzustellen. So an der L 293 zwischen Karow und Prora.

Unter nicht vorhandenen oder Radwegen in mangelhaftem Zustand leiden nicht nur Urlauber. Auch Insulanern, die eigentlich gern mit dem Rad zur Arbeit fahren würden, werde so die Nutzung ihres Zweirads unmöglich, weiß Oliver Hack. Der Radwegebeauftragte der Kreisverwaltung hat ermittelt, dass es insgesamt im Landkreis fast 2500 Kilometer Wege gebe, die sich für das Radfahren sehr gut eignen.

Die Probleme bei der Optimierung des Radwegenetzes bestünden nicht allein in knappen Ressourcen für Planung und Bau von Wegen, sondern vor allem in den hohen Reparatur- und Unterhaltungskosten, welche die Eigentümer der Straßen – also Bund, Land, Kreis und Gemeinden – aufbringen müssen. Viele Radwege sind nach Jahren beispielsweise durch Wurzelschäden reparaturbedürftig.

Oliver Hack ist beim Landkreis auch für die Radwege der Insel zuständig. Quelle: Uwe Driest

Ein Kilometer Radweg koste 400 000 Euro, weiß Frank Stallbaum, im Landkreis für „Bau und Planung“ zuständig. Um auch dem Kreistag einen Überblick über Umfang und Kosten einer „Verdichtung des Radwegenetzes an den Bundes-, Landes- und Kreisstraßen im Landkreis“ zu verschaffen, haben Stallbaum und Hack eine Bestandsaufnahme erarbeitet. Resultat: Wenn es an jeder dieser Straßen Radwege geben sollte, würde das beim aktuellen Budget und geltender Förderung ganze 212 Jahre dauern.

Durch Wurzeln aufgeworfener Asphalt führt immer wieder zu teils schweren Verletzungen. Quelle: Uwe Driest

Eine sinnvolle Erschließung des Landkreises mit Radwegen könne daher nur über eine flächendeckende Infrastruktur an vorhandenen Straßen erfolgen, heißt es in der Ausarbeitung. „Dabei wäre vor allem der Alltagsradverkehr in den Mittelpunkt zu rücken, um den Bewohnern des Landkreises trotz der starken ländlichen Prägung den Umstieg aufs Rad und damit eine Partizipation an der Verkehrswende zu ermöglichen.“

Die Arbeit soll künftig auch Grundlage für Entscheidungen des Kreistags für eine Rangfolge bei der Umsetzung von Radweg-Projekten sein, welche der Landkreis sodann dem Straßenbauamt des Landes vorschlägt. Diese Prioritätenliste umfasst derzeit sieben Radweg-Projekte auf Rügen, welche Lücken schließen oder besonders gefährliche Abschnitte entschärfen sollen. Bei der Auswahl der Maßnahmen spielten Verkehrsdichte und Sicherheit, aber auch kurzfristige Realisierbarkeit und die zu erwartende Frequentierung eine Rolle.

Schon im September 2015 demonstrierten Radler für den Lückenschluss zwischen Zirkow und Serams an der B 196. Quelle: Uwe Driest

Dazu zählt neben besagter Strecke von Karow über Lubkow zum Naturerbezentrum (3,2 Kilometer entlang der L 293, Bau für Oktober 2022 geplant) auch die 3,3 Kilometer lange Verbindung entlang der B 196 von Zirkow bis zum Abzweig Richtung Binz in Höhe von Serams. Für deren Vollendung demonstrierten Radfahrer der Insel schon vor sieben Jahren. Bislang verhindern Interessen von Grundstückseigentümern die Umsetzung. Ebenfalls auf dem Wunschzettel des Kreistags stehen Radwege von Trent nach Silenz (L 30), fünf Kilometer entlang der L 30 von Garz nach Samtens, von Neklade nach Siggermow, von Altefähr bis Gustow und von Neu Mukran an den Bahnbrücken nach Dubnitz (1,5 Kilometer). Die Fortführung vom Ortsausgang Sassnitz bis zum Abzweig zum Waldweg Richtung Königsstuhl ist bereits fertig.

Für das laufende und das kommende Jahr stehen im Haushalt des Landkreises zwölf Millionen Euro für Bau und Erhalt von gut 18 Kilometern Radwege bereit. Darin enthalten sind allerdings nicht nur Mittel für die in der Liste enthaltenen Wege. So steht neben der grundhaften Erneuerung straßenbegleitender Radwege (2,75 Millionen Euro für 6,4 Kilometer) auch Geld für einen neuen Radweg bereit, der von Bergen zum Bildungszentrum in Tilzow führen soll.

Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) äußerte sich „frustriert“ angesichts des langandauernden Prozesses für den Ausbau der Infrastruktur und mahnte eine Verbesserung der finanziellen und personellen Voraussetzungen an.

Der Rügener Radler Josef Renger führt seit vielen Jahren Radtouren auf der Insel und fasste seine Erfahrungen auf der Internetseite www.radfahren-auf-ruegen.de („Zu den Radtouren / Service“) zusammen.

Von Uwe Driest