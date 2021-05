Bergen

Nach jahrzehntelangen Diskussionen, Kritik und kommunalpolitischem Kräftemessen war es am Wochenende soweit: Der erste Spatenstich für das neue Inselschwimmbad in Bergen ist vollbracht.

Bergens Bürgermeisterin Anja Ratzke (parteilos), Minister Harry Glawe (CDU) und weitere Vertreter aus Politik und Verwaltung packten dabei kräftig zu, die Erde flog nur so von den Spaten. So viel Aktivität ist auch angebracht: das 12 Millionen Euro Projekt soll in sportlichen 18 Monaten Bauzeit fertiggestellt werden.

Dann können Besucher für 2,50 Euro (ermäßigt) und 4,50 Euro in das 25 Meter-Becken eintauchen, die Saunen nutzen oder vom 3-Meter Brett springen. Damit schließt sich eine große Versorgungslücke. Derzeit gibt es auf der Insel Rügen kein öffentliches Schwimmbad für Vereine und das Schulschwimmen, als Ausweichlösungen stehen die Schwimmbäder in Hotels zur Verfügung.

Grit Meerkötter und ihre Kindern Antonia (9) und Anton (11) freuen sich auf das neue Schwimmbad. Quelle: Anne Ziebarth

Schwimmunterricht nur eingeschränkt möglich

Das sei keine gute Lösung, meinte Grit Meerkötter, die sich mit ihren Kindern Anton (11) und Annika (9) an der Baustelle in der Ruschwitzstraße postiert hatte. Dementsprechend positiv ihr Plakat. „Ja zur Schwimmhalle“ ist dort zu lesen. „Wir brauchen unbedingt ein Schwimmbad in Bergen, ich freue mich über den Start“, meint Meerkötter, die auch Mitglied der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft ist.

„Alleine schon wegen des Schulschwimmens, der Bedarf ist riesig. In einer dritten Klassenstufe, in der eigentlich der Schwimmunterricht stattfinden sollte, konnten von rund 40 Kindern gerade mal fünf Kinder schwimmen“, hat sie festgestellt. Für Prüfungen und Abzeichen müsse man ohnehin nach Stralsund fahren, da die hiesigen Schwimmbäder nicht den Prüfungsanforderungen entsprechen. Auch einen anderen Aspekt findet Meerkötter wichtig. „Bergen muss attraktiver werden, um mehr Fachkräfte anzuziehen. Nur eine schöne Landschaft reicht nicht“, sagt sie. „Ein Schwimmbad ist eine gute Sache.“

Die Idee des Schwimmbades hatte mehrere Anläufe gebraucht, bevor das Ziel schließlich ins Stadtentwicklungskonzept (ISEK) aufgenommen werden konnte. In Erinnerung an den ehemaligen Bergener Bürgermeister Hannes Präkel, der sich bereits vor Jahrzehnten für den Bau einer Schwimmhalle stark gemacht hatte, soll das Bad „Hannes Präkel Bad“ heißen, schlug Anja Ratzke vor. Auch in den vergangenen Jahren waren die Planungen immer wieder ins Stocken geraten, es kam zu mehr oder minder lauter Kritik an den Finanzierungsmodellen, dem Lärmschutz, Personalkosten bis hin zu einer anonymen Anzeige bei der Staatsanwaltschaft. „Das ist nicht ok“, tadelte Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). „Ziele erreicht man nur zusammen. Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen übrigens eingestellt.“

Das Gelände an der Ruschwitzstraße, an der das neue Schwimmbad entsteht Quelle: Anne Ziebarth

„Bauchschmerzen“ bei einigen Politikern bleiben

Stadtvertreter Torsten Zink (CDU) freut sich aus sportlicher Sicht über die neue Sporthalle, auch für die Daseinsvorsorge sei das eine gute Sache. Ein paar Bauchschmerzen hinsichtlich der dauerhaften Finanzierung bleiben aber bei einigen Politikern. „Es ist schwierig, die laufenden Kosten zu schätzen“, meint etwa Paul Knüppel. Die Lohnkosten seien zu niedrig angesetzt, gibt Kathrin Parpat zu bedenken. Baukosten würden derzeit explodieren und dazu kämen auch die nicht abzuschätzenden Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie. Die bereitgestellten sechs Millionen Euro europäischer Fördermittel (EFRE) seien schließlich nur für den Neubau und nicht den Betrieb zu nutzen, merkte sie an. Zudem seien die Fördermittel an den mindestens 15-jährigen Betrieb gebunden.

Bürgermeisterin: Vorsichtige Kostenkalkulation

„Wir haben sehr vorsichtig kalkuliert und sind bei der Kostenschätzung von wenigen Besuchern und hohen Kosten ausgegangen“, erläutert Anja Ratzke. „Weder die touristische Nutzung noch eine Nutzung durch Kitas oder den Gesundheitssektor ist eingerechnet.“ Den Betrieb übernimmt eine Tochtergesellschaft der Bergener Wohnungsbaugesellschaft als gemeinnützige GmbH. 600.000 Euro Zuschuss muss die Stadt im Jahr kalkulieren, in diesen Kosten seien bereits alle Personalkosten und Kredittilgungen eingepreist. „Nach jetzigem Stand werden wir unter diesen Kosten bleiben“, ist Bürgermeisterin Anja Ratzke überzeugt.

Das neue Schwimmbad Die Bauarbeiten am Schwimmbad in der Ruschwitzstraße haben begonnen, zuerst stehen Erdarbeiten und die Errichtung einer Baustraße auf dem Plan, dann folgt der Sohlenguss. Die Fertigstellung des Schwimmbades wird noch für 2022 avisiert. Die Kalkulation der Eintrittspreise liegt bisher bei 4 bis 4,50 Euro für ein 3-Stunden-Ticket, 2,50 Euro kostet ein ermäßigtes Ticket. Für Schwimmer soll ein 25 Meter Becken mit fünf Bahnen zur Verfügung stehen, dazu kommt ein Lehrschwimmbecken mit Hubfunktion. Im Gebäude ist eine Physiotherapie vorgesehen, drei Saunen, ein Imbiss und ein großzügiger Außenbereich. 55 Parkplätze werden gebaut. Die Baukosten belaufen sich derzeit auf knapp 12 Millionen Euro. Rund sechs Millionen Euro werden durch Europäische Fördermittel gedeckt, auch die Sportstättenförderung des Landes ist mit 400 000 Euro dabei. Derzeit geht die Stadt von jährlichen Kosten von 600 000 Euro aus, inklusive Kredittilgung. Das Bad wird farblich in Ostseefarben wie Sanddorn, Holz und Sand gehalten sein, die Wassertemperatur soll bei 28 bzw. 30 Grad (Hubbecken), die Lufttemperatur wird bei 30 bzw. 32 Grad liegen. Weiteres Highlight: Wärmebänke im Schwimmbad. Das Bad soll „Hannes Präkel Bad“ heißen.

Anfragen von Hotels und Kitas eingegangen

Es gebe beispielsweise bereits Anfragen von Hotels, die für ihre Gäste Kontingente kaufen möchten. Auch die Grundschulen und Regionalen Schulen werden das Schwimmbad der Insel nutzen können, zudem gebe es Kitas, die interessiert sind. Allen voran Martina Siebeneicher, die sich für die Bergener Regenbogenhaus-Kitas einen wöchentlichen Schwimmbadbesuch wünscht. „Die Fahrt ins Sporthotel nach Samtens ist mit den kleinen Kindern unpraktisch“, findet sie. „Und dann mit nassen Haaren im Bus. Nee. Aber ein Schwimmbad in Bergen. Das wäre für die Kinder wirklich toll.“

Für den Anstich gab es extra angefertigte Spaten mit Namenszug für die Beteiligten Quelle: Anne Ziebarth

Weitere Vereinsgründungen möglich

Auch bei den Rettungsschwimmern freut man sich bereits auf das Schwimmbad. Es sei durchaus auch vorstellbar, dass sich weitere Vereine gründen, regte Stadtpräsidentin Kerstin Kassner (Linke) an. „Vielleicht in Richtung Seniorenschwimmen oder so.“ Gibt es dann überhaupt noch Platz für die restlichen Schwimmer? „Ja, wir haben bereits einen Zeitplan aufgestellt“, so Bauamtsleiter Volker Paarmann bei einer Präsentation des Bades im Rathaus. „Für das Individualschwimmen sind genügend Plätze und Zeiten reserviert.“ Für die Vorfreude wichtige Kennzahlen nannte Paarmann dort ebenfalls. „30 Grad Lufttemperatur, 28 Grad Wassertemperatur“, so der Bauamtsleiter. „In den Lehrbereichen jeweils zwei Grad mehr.“

