Bergen

Die Corona-Inzidenzen nehmen weiter ab, Kunst und Kultur sind wieder möglich. Wir haben nachgefragt, was in den kommenden Monaten für Einheimische und Gäste so alles auf dem Programm steht. Die Auswahl kann nicht das ganze Angebot abdecken, gibt aber einen Überblick über die Highlights. Eine Veränderung der Corona-Regeln ist bis zu den Veranstaltungsdaten immer möglich, deshalb am besten kurz vorher bei den Veranstaltern nachfragen.

Sassnitz: Hafenvergnügen statt Hafentage

Auch in der Hafenstadt Sassnitz lässt man sich das Feiern nicht nehmen. Am 19. Juni gibt es auf dem Kurplatz zwischen 17 und 22 Uhr ein großes Lagerfeuer mit Grill und Musik zur (vorgezogenen) Sommersonnenwende. Vom 9. Juli bis zum 18. Juli macht ein mobiler Freizeitpark zum „Sassnitzer Hafenvergnügen“ im Stadthafen halt. Die Veranstaltung dienst als Ersatz für die Hafentage. Am 24. Juli kommen Vierbeiner nach Sassnitz. Dann ist eine Pferdedressurshow mit dem Pferdetheater Zirkow eingeplant.

Zum Start in den August, 31. Juli und 1. August, heißt es „Open Air am Meer“ mit Spiel und Sport auf der Windpromenade. Vom 2. August bis zum 15. August macht die Insekten- und Reptilienshow „Terratopia“ Station in der Hafenstadt. Am 21. August ab 18 Uhr gibt es die große Promenaden-Revue mit Musik, Artistik, Comedy und Gastronomie. Am 28. August findet schließlich um 15 Uhr ein Konzert mit einem Akkordeonorchester „Tremolo nonstop“ beim Café Peters statt. Informationen zu den aktuellen Corona-Hygienemaßnahmen gibt es beim Info-Telefon des Tourist Service Sassnitz: 03 83 92/64 90

Putbus freut sich auf die Lebensart

In Putbus hat die Theatersaison begonnen, demnächst stehen etwa das „Frühlingsausklangkonzert“ (Samstag, Restkarten) oder Episoden aus dem „Tatortreiniger“ auf dem Spielplan. Ein Höhepunkt des Jahres werden die Veranstaltungen zu „200 Jahre Theater Putbus & 210 Jahre Stadt Putbus“ in der Woche vom 4. Juli bis zum 11. Juli sein, am 31. Juli taucht der Förderverein das Theater in ein Feuerwerk. Karten über: www.theater-vorpommern.de .

Impressionen von der Messe Lebensart in Putbus auf Rügen im August 2020 Quelle: Maik Trettin

Aber auch draußen gibt es eine Menge zu erleben. Die Aristokraten zum Beispiel, ein Open-Air-Varieté, das im Juli zu erleben ist. Nicht zu vergessen die Messe Lebensart im Schlosspark am Theater Putbus, hier kann man sich den 9. bis 11. Juli vormerken. Das Vilmschwimmen soll auch wieder stattfinden. Im September zieht die „Inselmusik“ in den Marstall ein, bevor zwischen 15. und 24. Oktober der Frühling kommt. Zumindest musikalisch, denn dann wird der beliebte „Festspielfrühling“ nachgeholt.

Binz setzt auf Sommersound

Im Ostseebad setzt man auf kleine, aber feine Formate, um die Herzen der Einheimischen und Gäste zu erfreuen. Musik spielt dabei eine zentrale Rolle, auch Aktivitäten rund um das Naturerbezentrum Prora/Baumwipfelpfad und Qigong, Tai-Chi und Yoga werden angeboten. Voraussetzung ist hierfür die Binzer-Bucht-Card.

Jeden Freitag und Samstag spielt zum Beispiel um 20 Uhr das Sommer-Sound-Orchester von Micha Maass auf dem Kurplatz, dem Gründer des Blue-Wave-Festivals. (Dienstag und Mittwoch 16 Uhr). Ab 2. Juli gibt es wieder regelmäßig Musik, Comedy und Theater für Erwachsene auf dem Kulturkutter im Kurpark (19.30 Uhr) , auch ein Kinderprogramm ist vorgesehen. Auch die Schmachter-See-Lounge mit verschiedenen DJs startet am Mittwoch wieder ab 18 Uhr, neu sind die Barfußkonzerte am Donnerstag und Samstag um 19.30 Uhr. Der Schmachter Markt öffnet freitags von 9 bis 14 Uhr.

Heinz Rudolf Kunze Quelle: Martin Huch/hfr

Ins Kurhaus Binz kommt Heinz Rudolf Kunze mit seinem neuen Soloprogramm „Wie der Name schon sagt“. Das Konzert soll am 15. August stattfinden, Karten gibt es auf der Reservierungsplattform www.reservix.de.

Altefähr: Party am Strand

Ein Termin, auf den man sich auf jeden Fall freuen kann, ist die 90er-Jahre Strandparty in Altefähr. Hier ist der 3. Juli vorgesehen (east events), vom 23. bis 25. Juli gibt es ein Irish-Folk-Festival mit irischem Essen, Bier und natürlich viel Musik. Sportlich wird es am 21. August, dann findet die Landesjugendmeisterschaft Segeln auf dem Strelasund statt. Erwartet werden rund 400 Teilnehmer und rund 1000 Besucher an zwei Tagen. Der Rügenbrückenlauf im Oktober steht noch auf der Kippe, bisher ist der 26. Oktober vorgesehen.

In Gingst nimmt man Kurs auf den traditionellen Gingster Handwerkermarkt, auf dem über 40 ausgewählte, professionelle Kunsthandwerker ihre Ware präsentieren. Vorgesehen ist der 8. August 2021. Der Rügenpark hat wieder geöffnet, und zwar von Montag bis Sonntag 10 bis 18 Uhr.

Sellin lässt es krachen

In Sellin feiert man die Lockerungen und den Sommer mit großen Namen unter dem schönen Titel „Meermusik“. Bei den Picknickkonzerten am Hauptstrand kann man sowohl Keimzeit (7. August) als auch Lotte (11. August), Michael Schulte (15. August) und Gestört aber geil erleben (30./31. Juli). Karten gibt es bei der Kurverwaltung Sellin (038 303/160) oder reservix.de, es sind Picknickdecken für zwei und vier Personen vorgesehen, jeder braucht ein Ticket. Mittwochs finden die „Terrassentöne“ statt, regionale Künstler bespielen zwischen 19 und 21 Uhr die Ostseeterrassen mit Blick auf die Seebrücke.

Das DJ-Duo „Gestört aber geil“. Quelle: Cora Meyer

Im Ostseebad gibt es zwar kein Yoga-Festival in diesem Jahr, aber ein großes Angebot für Menschen, die sich bewegen wollen. Mit Zumba, Pilates und Yoga kann man morgens den Tag am Strand genießen. Startzeiten unter www.ostseebad-sellin.de/veranstaltungskalender

Mönchgut im „Lauschrausch“

Auf Mönchgut setzt man auf kleine, aber feine Musikveranstaltungen unter dem Motto „Lauschrausch“, die den Sommer über dezentral an besonderen Orten stattfinden. Los geht es am 21. Juni auf dem Deich bei Pension Fröhlich in Gager mit Elektronik, Rock und Pop. Am 23. Juni geht es weiter in der Hofbrennerei zur Strandburg in Alt Reddevitz, am 24. Juni macht der „Lauschrausch“ im Strandhus Lobbe Station, am 26. Juni ist De Wienkist auf Groß Zicker dran. Weitere Termine auf www.ostseebad-moenchgut.de. Zeitraum ist jeweils 20 bis 22 Uhr. Auch hier setzt man auf gesundheitsbewusstes Sportprogramm am Morgen, beispielsweise mit Pilates oder Yoga in Thiessow, aber auch Wanderungen in die Zickerschen Berge und Fledermausexkursionen werden angeboten.

Bergen: Waldbühne wird zum Mittelpunkt

In der Inselhauptstadt starten die Betreiber der Waldbühne durch. Am 25. Juni kommt das „wohl sympathischte DJ-Duo Deutschlands“ nach Bergen, Stereoact („Die immer lacht“) starten ab 20 Uhr. Am 9. Juli gibt es die Bodybuilder von „Sixxpaxx“ zu bewundern, am 10. Juli steht Pietro Lombardi auf der Waldbühne, am 24. Juli folgt das große Electronic-Summer-Open-Air. Auch Beatrice Egli ist am Start, hier kann man sich den 14. August vormerken, am 15. August folgt Comedian Markus Krebs.

Howard Carpendale kommt auf die Insel Rügen Quelle: Peter Endig/dpa

Freunde der 80er-Jahre werden sich freuen. Fancy („Flames of Love“) machen ebenfalls einen Abstecher auf die Insel Rügen und werden am 27. August erwartet, die Kultband Torfrock ist für den 28. August eingeladen. Besonderes Schmankerl: Howie kommt auch! Howard Carpendale präsentiert sein neues Studioalbum am 5. September. Karten auch hier über die Plattform reservix.de. Das Stadtteilfest Bergen-Süd ist bislang für den 24. Juli vorgesehen, ein Programm wird noch veröffentlicht. Weitere Termine, Workshops etc. findet man auf der Internetseite www.stadt-bergen-auf-ruegen.de

Kap Arkona und Nordrügen: Straßenmusik in Putgarten

Am Kap Arkona wird es mittwochs immer kleine Straßenkonzerte geben, von großen Veranstaltungen sieht man aber ab. In Breege starten Wanderungen und Schiffsausfahrten. Die Boddenparty in Dranske muss in diesem Jahr leider ausfallen. 

Von Anne Ziebarth und Louis Kuhse