Insel Rügen

Ob „Bimmelbahn-Song“, „Albatros“ oder „Hallo, Rügen“ – egal wo man hinhört, die Insel ist voller Musik. Die Bandbreite variiert dabei stark. Vom klassisch-romantischen Volkslied über den Shantychor, Pop bis zum puren Gitarrensound und der Werbemelodie. Hier kommen in loser Reihenfolge ein paar Rügen-Songs, die sie unbedingt mal gehört haben müssen.

1.) Das Bimmelbahn-Lied – Jagdschloss Express

Prägendes Element: „Das ist der Jagdschloss-Express. Er fährt in Binz – wir steigen ein.“ Wer in eine der „Bahnen“ einsteigt, hört neben den nicht wirklich anspruchsvollen Textzeilen viel Eisenbahngeräusche und viel Gebimmel. Ein Lied jedenfalls, was dem Zuhörer bei Wiederholung einiges abverlangt, dafür aber definitiv im Kopf bleibt. Oder wie ein Youtube-Nutzer es ausdrückt: Bei 2,5 Minuten lustig, bei einer halbstündigen Rundfahrt reiner Psychoterror. Ein anderer findet hingegen: „Darf auf keiner guten Party fehlen“. Na, dann!

2.) Der liebe Gott muss ein Rüganer sein – Evergreen Brothers

Erster Eindruck: Die Flippers. Nee, sind die Evergreen Brothers, die musikalische Richtung stimmt aber, Party-Schlagermusik mit etwas mehr Ummtaummta und einem Schuss „Yieha“. Es scheint allerdings eine tiefe Verbundenheit zwischen den Evergreen Brothers und der Insel Rügen zu geben. Wenn man auf Youtube nämlich weitersucht, findet man noch mehr Evergreen Brothers/Rügen Hits. Unter anderem: „Scheiß die Wand an – was ist das geil hier“, ein Lied, was extra im Forsthaus Sellin komponiert wurde. Nun ja, ein Hauch Ballermann-Mallorca-Feeling weht über die Insel.

3.) Der Waldbühne-Song – Waldbühne in Bergen auf Rügen

Erinnert beim ersten Hören irgendwie an die Titelmelodie der TV-Serie mit der umwerfenden Textzeile: „Ob kleine Fische, ob großes Moos, die SOKO Wismar powert los“. Auch der Waldbühnen-Songtext kann nicht so richtig überzeugen. „Sie leuchtet auf der Insel ... die Waldbühne Rügen. Und wer einmal hier war, das ist doch klar, der wird sie einfach lieben.“ Instrumental aber durchaus schlüssig untersetzt und hinterlässt ein Gute-Laune-Gefühl. Man bekommt wieder Lust, auf ein Konzert zu gehen. Zweck erfüllt.

4.) Wir feiern heut auf Rügen – Rügener Schlagerchor

Jau, jau. Santiano lässt Grüßen. Maritim-stampfender Song des Rügener Schlagerchors, mit wirklich sehenswertem Video, in dem nicht nur die Chorsänger zu sehen sind, sondern lebensfrohe Mädels der Sassnitzer Pep Steps, die Pompon-schwingend am Meer entlangrennen und am Stadthafen in die Luft springen.

Ich tippe übrigens auf einen Kameramann. Musik und Text sind zum Segel hissen, anstoßen oder sonstigen typisch maritimen Beschäftigungen wie gemacht. „Wir feiern heut auf Rügen – bis morgens früh um sieben. Wir haben Durst. Nu geht die Party los“. Aber: Wirklich schöne Singstimmen!

5.) Die Perle von Rügen – De Mönchguter Fischköpp

Zeit, einen Gang herunterzuschalten und sich eine Liebeserklärung von „De Mönchguter Fischköpp“ an den Ort Göhren anzuhören. Die Fischköpp tragen Mönchguter Tracht und besingen die Vergangenheit des Mönchguts stilecht mit Akkordeon und Klarinette. „Es war einmal ein Fischerdorf, es ist schon sehr lange her. Die Menschen lebten friedlich und gemeinsam.“ Keiner blieb allein, die Seefahrt das Glück. Nun ja. Irgendwie ist im Lied aber das etwas „Raue“ und damit auch das Besondere verloren gegangen. So harmlos wie im Lied sind die Poken jedenfalls nicht und da sind sie auch stolz drauf.

6.) Albatros – Störtebeker Festspiele Wolfgang Lippert

Was muss Wolfgang Lippert unter dem Begriff „Barde“ leiden – nur weil er (sofern nicht Corona einen Strich durch die Rechnung macht) jedes Jahr bei den Störtebeker Festspielen mitspielt und dort vor treuen Fans seine Lieder schmettert. Bei diesem Lied zeigt Wolfgang Lippert aber auch, dass er eine klassische Gesangsausbildung hat und weit mehr als „Erna kommt“ bieten kann. Das für mich einzig wahre Festspiellied „Albatros“ hat viel Schmelz, aber nun ja. Wenn Störtebeker übers Meer in den Sonnenuntergang fährt und dabei den Albatrossen nachsieht. Dann darf es auch mal etwas kitschig werden.

7.) Die Schönste im Meer – Ralf Lindemann

Der Rügenexperte und Musiker Ralf Lindemann widmet sich hier der berühmten Sage der wirklichen Entstehung Rügens. Gott wollte Feierabend machen und schuf die Insel mit viel Kreativität und zum Schluss natürlich auch dem richtigen Licht. „Vergesst die Eiszeit, O Gott wärs hier leer. Rügen ist die Schönste im Meer.“ Ganz einfach und schön eingespielt mit Gitarre und ohne großen Wumms, aber eine Ballade, die man danach noch länger mitsummt und sich denkt: Ja, genau so wird es gewesen sein.

8.) Das Lied vom Rasenden Roland

Nun wird es etwas gewagt, aber unterhaltsam. Kilometerweit weht der Rauch – ein Dinosaurier aus Stahl faucht. Ein mir leider unbekannter Interpret widmet sich hier der Kultbahn der Insel, dem Rasenden Roland. Gitarre, Gesang und den Text gibt es zum mitlesen im Video (“tut-tuhht“). Roland stottert, tobt, rast, hustet und stürmt durch das Lied, dass es eine Pracht ist. Und ein Zug mit Charakter: Schließlich ist ihm klar, dass alle Menschen gleich sind, egal ob arm oder reich. Hübsche Idee, aber mit über vier Minuten auch eher etwas für echte Roland-Liebhaber.

9.) Der alte Rügendamm – Die Tonabnehmer

Gänsehaut. Das Lied stammt aus dem Album „Hallo Rügen“, einer ganzen Platte über die Insel, mit der das Berliner Duo Tonabnehmer der Insel ein Denkmal gesetzt hat. Eigentlich ist die ganze Platte hörenswert, dieses Lied ist aber in meinen Ohren am emotionalsten. Es geht um Ankommen und Wegfahren, den magischen Moment, an dem man weiß: Jetzt geht der Urlaub los. Und den anderen Moment in dem klar ist. Alles wieder vorbei. Morgen startet das „normale“ Leben wieder. Im Video: Schöne Aufnahmen aus der Zeit in der es noch keine neue Rügenbrücke gab.

10.) Der Sand von Rügen – Gaby Rückert

Nun sind wir schon bei Nummer 10 ... Dabei gibt es noch so viele andere Lieder, eigentlich ja auch der Klassiker: „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen mit Schwesterinselbezug... Hier aber noch ein relativ neues Lied der DDR-Balladenikone Gaby Rückert (Kurt Demmler) aus dem Jahr 2003. Der Sand von Rügen hat sich bei Gaby Rückert festgesetzt. „Er will nicht rausgehen aus meinen Fantasien“ singt sie mit einer zu Recht gefeierten klaren und einprägsamen Stimme. „Der Sand von Rügen hat mich Bescheidenheit gelehrt. Und dass die Erde nicht dem Geld gehört“. Nun – aktueller kann ein Lied nicht sein. Und einfach schön: „Sturmzerzauste Kiefern wie wir, sind zu Hause nirgends wie hier.“

Von Anne Ziebarth