Grit Ulrich kam aus Jena nach Rügen, um sich einen Traum zu erfüllen. Sie fertigt aus Strandgut Schmuck und Skulpturen, und hat in Prora eine Werkstatt eröffnet. Ihre Seelenheimat hat sie auf ihrem Körper verewigt. Ebenso ihre Schicksalsschläge.

Neuanfang an der Ostsee

Neuanfang an der Ostsee - Rügen-Tattoos: Inselliebe, die unter die Haut geht

Neuanfang an der Ostsee - Rügen-Tattoos: Inselliebe, die unter die Haut geht