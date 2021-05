Rügen Tipps fürs Wochenende  Feuersteinfelder, Hexenwald und im Roland durch die Granitz

Rügen

Durch den aktuellen Lockdown in der Corona-Pandemie haben die Einwohner auf Rügen ihre Insel fast für sich allein. Beliebte Touristenmagneten sind geschlossen, ebenso Museen, Ausstellungen, kulturelle und gastronomische Einrichtungen. Doch in der Natur gibt es auf der Insel immer viel zu entdecken. Gerade das für das Wochenende angesagte tolle Wetter sollte man für einen Ausflug nutzen. Aber wohin am besten? Hier ein paar Tipps.

Im „Steinernen Meer“ baden

Eine Wanderung zu den Feuersteinfeldern bei Mukran ist gerade zur jetzigen Jahreszeit wirklich empfehlenswert. Das „Steinerne Meer“ befindet sich im nördlichen Teil der „Schmalen Heide“. Beeindruckend reihen sich auf einer 40 Hektar großen Fläche die Feuersteinteppiche aneinander, die durch eine Reihe von Sturmfluten vor rund 3000 bis 4000 Jahren entstanden sind. Heidekraut, Heckenrosen, Vogelbeerbäume und Wacholder geben dem Steinfeld zudem eine ganz besondere Romantik. Hier kann man auch Glücksbringer entdecken: Hühnergötter.

Pause im Park von Putbus mit Blick auf den Schwanenteich, Geschichten und Träume werden ausgetauscht. Quelle: Egon Nehls

Mit dem „Rasenden Roland“ nach Putbus zum Parkspaziergang

Immer ein Erlebnis ist die Fahrt mit dem „Rasenden Roland“: ob man mit der Kleinbahn durch die Granitz oder Baaber Heide tuckert. Ein lohnendes Fahrziel ist auf jeden Fall die Stadt Putbus. Dort im Schlosspark steht gerade der Bärlauch kurz vor der weißen Blüte. Noch also kann man sich einen Handstrauß der grünen Blätter mit dem Knoblaucharoma zum Eigenbedarf pflücken. Für Kinder gibt es im Park richtig Spaß an den neuen Spielgeräten, die an die Historie des Ortes anknüpfen. Vor dem Marstall steht zum Beispiel ein hölzernes Pferd mit Hängematte zum Turnen und Relaxen. Und ein bisschen Kultur gibt es in Putbus auch, wenn man durch die Glasfront an der Südseite der Orangerie einen Blick auf die aktuelle Ausstellung erhascht.

Ihr Newsletter von Deutschlands größter Insel Alle News und Tipps der Woche von der Insel Rügen im Überblick. Jede Woche Freitag gegen 18 Uhr als E-Mail in Ihrem Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Am Strand von Göhren und auf dem Nordperd

Man kann auch mit dem „Rasenden Roland“ an das andere Ende der Bahnstrecke fahren und in Göhren aussteigen. Nach ein paar Schritten ist man am Nordstrand mit der Seebrücke. Kinder haben auch hier einen Spielplatz, den sie nach Herzenslust erobern können. Hinter dem Kurpark mit seinen Kneippanlagen ist es auch nicht sehr weit, um auf das Nordperd zu gelangen. Auf dem Rundwanderweg offenbaren sich herrliche Ausblicke vom Hochufer aufs Meer.

Sonnenuntergang in den Zicker Bergen Quelle: Anja Voss

Wandern in den Zicker Bergen

Traumhafte Ausblicke gibt es auch in den Zicker Bergen auf der Halbinsel Mönchgut im Südosten der Insel Rügen. Eine Wanderung dorthin kann entweder im Hafen von Gager oder am Parkplatz von Groß Zicker gestartet werden. Bei letzterer Wahl führt der Weg durch das malerische Dorf mit seiner mittelalterlichen Kirche und dem einzigartigen und historischen Pfarrwitwenhaus.

Im Hexenwald bei Lietzow

Es ist schon ein besonderer Ort gleich hinter Lietzow: Der Waldpark von Semper mit den Hexenbuchen und der alten Wasserturmruine. Die bekannten Krüppelbuchen bilden einen mystisch wirkenden Hain. Viele Besucher stoppen hier und nutzen ihn als Hintergrund für wildromantische Porträtfotos. Botanisch gesehen sind die Buchen sogenannte Süntelbuchen. Eine seltene Mutante der Rotbuche, mit verdrehtem oder Zickzackwuchs.

Man glaubt das jeden Moment die Hexen eintreffen. Nebel zwischen den Krüppelbuchen im Lietzower Hexenwald. Quelle: Axel Plate

Sassnitzer Mole und Hafen

Maritimer geht es auf Rügen fast nicht. Der Besuch im Sassnitzer Fischereihafen lässt jedes Herz höherschlagen. Hier kann man Schiffe gucken, lecker zubereitete Fischbrötchen schlemmen und auf der 1450 Meter langen Mole bis zum Leuchtturm entlangspazieren. Und immer weht einem eine frische Brise um die Nase. Aber auch ein Abstecher in die reizvolle Sassnitzer Altstadt muss unbedingt sein.

Zu Besuch bei den Bauern auf Ummanz

Wer in den Westen der Insel Rügen aufbricht, kann neben der schönen Boddenlandschaft auf Ummanz auch bei den beiden Inselbauern Lange und Kliewe vorbeischauen. Die Hofläden sind geöffnet und halten viele hauseigene Produkte bereit.

Von Gerit Herold