Rügenbrücke: Verkehr rollt wieder in beide Richtungen

Stralsund/Altefähr

Arbeiten nach Plan abgeschlossen: Seit Mittwochnachmittag ist die Rügenbrücke in beide Fahrtrichtungen wieder passierbar. Für die verbleibenden Restarbeiten am Donnerstag ist die Sperrung von nur einer Fahrspur auf der Brücke notwendig. Damit stehen ab sofort mindestens zwei Fahrspuren zur Verfügung, teilt ein Sprecher vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr MV mit.

Damit kann der Verkehr auf jeweils einer Spur von und auf die Insel Rügen fließen. Eine Umleitung über den Rügendamm ist nicht mehr erforderlich. Im Laufe des Tages sollen dann wieder alle Spuren für den Verkehr freigegeben werden.

Auch die Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Bundesstraße 96 zwischen Altefähr und Bergen sind seit Mittwoch beendet. Die Fahrt über die parallel verlaufende Ausweichstrecke auf der Landesstraße 296 entfällt.

Keine Mäharbeiten im Sommer

„Wir konnten damit alle planbaren Arbeiten auf der Rügenbrücke sowie zwischen Altefähr und Bergen vor dem Beginn der touristischen Hauptsaison abschließen“, erklärt der Leiter des Straßenbauamtes Stralsund, Ralf Sendrowski.

Seit Dienstag wurden an der B 96 zwischen Altefähr und Bergen zum Beispiel Mäh- und Brückenreinigungsarbeiten durchgeführt. Hierfür hat das Straßenbauamt die Kräfte der Straßenmeistereien Martensdorf und Bergen koordiniert eingesetzt. Gute Nachricht für die bevorstehende Sommersaison: „Wir konnten alle Mäharbeiten auf dem Abschnitt der B 96 beenden. Zum Mähen brauchen wir in diesem Sommer nicht mehr auf die Strecke“, erklärt der Leiter der Straßenmeisterei Martensdorf Thomas Scheibe.

Sechs Elemente wurden ausgetauscht

Parallel wurden erstmals die Elemente der Verkehrssteuerungsanlage auf der Rügenbrücke ausgetauscht. Eine Herausforderung dabei ist die Vernetzung von alten, zum Teil nicht mehr produzierten, Komponenten mit der nun neuen Technik. „Die Arbeiten zum Austausch an der ersten von 17 Verkehrszeichenbrücken liefen optimal. Der Wechsel hat uns wichtige Erkenntnisse gebracht, die wir bei den Folgearbeiten nach den Herbstferien anwenden können“ erklärt der zuständige Fachmann des Straßenbauamtes Stralsund Olaf Posdziech. Nach den Erkenntnissen des Straßenbauamtes Stralsund kam es während der Arbeiten zu keinen nennenswerten Staubildungen auf der Entlastungsstrecke.

In den vergangenen Tagen wurden sechs Elemente an der Verkehrsbrücke mit der Kennnummer 13 getauscht und in Betrieb genommen. Ein weiterer Techniktausch, ein ebenfalls mehrtägiger Arbeitsschritt, erfolgt nach den Herbstferien.

