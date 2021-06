Rügenbrücke gesperrt: Schwerer Verkehrsunfall mit Hubschraubereinsatz

Stralsund

Auf der Rügenbrücke wurden am Sonnabendvormittag (19. Juni) vier Fahrzeuge in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt. Das erklärte die Pressestelle der Polizeiinspektion Stralsund auf OZ-Anfrage. Bei dem Unfall gab es nach ersten Informationen mindestens einen Schwerverletzten, der mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Anwohner hatten die Hubschrauberlandung bemerkt. Die Unfallaufnahme läuft derzeit noch, weitere Informationen folgen. Der Verkehr ist auf der Rügenbrücke derzeit vollständig gesperrt.

Von OZ